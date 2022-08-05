УКР
В Україні вже конфіскували російських активів на 28 млрд грн, - Зеленський

гривня,грн,тысяча,1000,косарь

В Україні вже примусово вилучено російських активів на 28 млрд грн.

Про це під час відеозвернення сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота триває. Ще понад 900 об’єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, а й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде спрямовано на відшкодування збитків, які Росія завдає війною й терором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать РФ. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів, - Шмигаль

Також заслухав інформацію про результати роботи групи з розробки та впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють – у Європі, у США триває робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.

І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов’язково заплатить – і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нашій території", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) конфіскація (886) росія (67333)
+13
Якби не зелене корумповане болото, то вже б конфіскували і 10 разів більше! В цій царині ще кіт не валявся і йде активна перереєстрація **************** тварюк за хабарі адміністрації ЗЕ...
06.08.2022 00:00 Відповісти
+13
я здесь набросал картинок что бы освежить память - что бы не забывали.👇










06.08.2022 00:11 Відповісти
+12
06.08.2022 00:02 Відповісти
Radio Lemberg

Список недоторканих московських топ-олігархів для Зеленського:

•Лісін

•Потанін

•Міхельсон

•Фрідман

•Усманов

•Алєкпєров

•Дуров
05.08.2022 23:48 Відповісти
абрамовіча забули
05.08.2022 23:57 Відповісти
06.08.2022 00:00 Відповісти
Хтось дуже добре "прибарахлица"
06.08.2022 00:00 Відповісти
06.08.2022 00:02 Відповісти
Назбирали на підвищення "народним" дятлопутатам, а нарід хай смоооокче лапу.😢😥😪
06.08.2022 09:31 Відповісти
06.08.2022 00:04 Відповісти
Мені цікаво де тепер ті зебіли які верещали про опшори.
06.08.2022 00:14 Відповісти
Шось ці конфіскації ідуть мимо бюджету.Шмигаль розповідає що нема бюджету.А там конфіскація що і правнукам хвате.
06.08.2022 00:11 Відповісти
06.08.2022 00:11 Відповісти
усе як є... нажаль
06.08.2022 00:16 Відповісти
Сказано гарно,головне,щоб було зроблено.
06.08.2022 00:52 Відповісти
я не знаю, чи то Ви з Польщі, чи то у Вас ВПН, але..Ви ще відосикам ото маєте віру??? през - майстр піндобольного жанру!!
06.08.2022 01:27 Відповісти
А гроші де? - В мішках! Так а мішки де?! - Та під очіма….
06.08.2022 01:43 Відповісти
бреше і не моргає
06.08.2022 02:35 Відповісти
Який сенс в цих грошах? Зелені криси все одне по карманах поразпихують.
06.08.2022 03:32 Відповісти
Та так,а взагалі то це ще не гроші,а активи які якось пораховані в грошах,коли буде їх реалізація тоді буде видно яка кількість грошей.
06.08.2022 11:38 Відповісти
Вова пиши відоси, окрім Єрмака є й другі покращі продюсери й не зрадники... А Україну віддай рятувати тим, хто вже довів що вміє!
06.08.2022 06:00 Відповісти
спортмастер, поміняв вивіску і торгує далі кацапським непотрібом, оушен плаза ніхто не конфіскував, лохотрон 1xbet взагалі ніхто не чіпає. І так по списку можна знайти ще тисячі цікавих контор. Однак лохам, клоун і далі парить, про якісь конфіскації на символічні 800 млн долл.
06.08.2022 06:03 Відповісти
Ще понад 900 об'єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати.

ЗАПРОПОНОВАНО???? Це тільки зараз???? ...164 день війни....
06.08.2022 07:06 Відповісти
В Україні вже примусово вилучено російських активів на 28 млрд грн. Ця робота триває. Ще понад 900 об'єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати.
Цілком вся стаття в пам'ять не влазить?
Зради-то зрадоньки скільки!
06.08.2022 10:33 Відповісти
А сколько ты малоПИД...роский, Оманский Осел конфисковал у своего хозяина бени с которым крал бабки из привата, как там 13,6 млрд.гр подаренных(списанных) его долгов во время войны???
06.08.2022 11:31 Відповісти
 
 