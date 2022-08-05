В Україні вже конфіскували російських активів на 28 млрд грн, - Зеленський

В Україні вже примусово вилучено російських активів на 28 млрд грн.

Про це під час відеозвернення сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нараду щодо санкційної політики, конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень. Ця робота триває. Ще понад 900 об’єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, а й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде спрямовано на відшкодування збитків, які Росія завдає війною й терором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать РФ. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів, - Шмигаль

Також заслухав інформацію про результати роботи групи з розробки та впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Всі наші партнери активно над цим працюють – у Європі, у США триває робота над законопроектами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.

І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України – це те, за що Росія обов’язково заплатить – і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нашій території", - розповів Зеленський.