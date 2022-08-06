Приватизацію під час війни розпочнуть з хлібокомбінатів та спиртзаводів, - Фонд держмайна
Заплановане на вересень відновлення процесу приватизації почнеться з хлібокомбінатів та спиртових заводів на заході країни, переважно тих, що не працюють.
Про це в. о. Голови Фонду державного майна Ольга Батова повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Зараз ми вважаємо важливим почати приватизацію, наприклад, комбінатів хлібопродуктів, спиртових заводів і тих об'єктів, які можуть допомогти країні розв'язати проблему з зерном, з зерновими сховищами - з тим, щоб переробити це зерно", - сказала вона.
Батова зазначила, що переважно і спиртові заводи, і хлібокомбінати, що знаходяться в державній власності, не працюють.
За її словами, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.
"Всі ці об'єкти є цікавими, тому що вони розташовані в Західній Україні та регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Ці підприємства цікаві для релокації бізнесу", - пояснила керівник ФДМ.
Батова додала, що в разі прийняття до вересня всієї нормативної бази та початку активних аукціонів вже з 1 вересня, держбюджет може поповнитися на 1 млрд грн.
Диверсия будет, когда под видом периода приватизации заводы перестанут работать, например печь хлеб.
на фото "заслуженный рэйдер Украины"(с) беня.
Річ в тім що олігархи які керують "владу" і так відбирають собі у "попередників" вкрадене...
Тут "або пан або пропав"...
Нас, нажаль, ведуть саме по другій кривавій стежині.
Або як пояснити списання боргів Коломойському за підприємства які були захоплені рейдерськими атаками?
Приватизація під час війни, це РОЗГРАБУВАННЯ та ЗРАДА!!!
Яки "прозоро" виграють усі спрощені конкурси!
Нііііі, навпаки, ця сволота знає своє діло...
Это, мягко выражаясь😊
Яки роками стоять закинуті! 😁
"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - пояснив прем'єр.
Авжеж, хлібо- та спирзаводи - то самі неефективні підприємства держави!
Прем'єру дурню не скаже! 😊
___________________
А на скільки поповняться кишені нових олігархів?
Все майно України поделят по чесноку...типа Свадьба в Малиновке попандопала делить...єто тебе...єто оп'ять тебе..єто снова тебе...О...такой фасончик я не ношу...єто оп'ять тебе...
Леонид Данилыч зна шо робе..батько української не олігархії...
А чим займається ця "держава"? Будує дороги на напрямках основних ударів рашистів? Скорочує фінансування армії напередодні повномаштабного вторгнення? Закриває ракетні програми та переслідує патріотів?
Ну тоді дійсно - на забезпечення роботи державних підприємств немає часу. До того ж тоді вони (підприємства) будуть коштувати разів в 10 більше і "бідні слуги наріду" не зможуть їх викупити, бо все скуплять пенсіонери, яким пенсію підвисять аж на 68грн!
От же ж курви!
бізнес на краві
зробимо їх разом...
73% - ви всі вже допетрали як вашими руками знищили Україну?
Фиг вам зелемойские...😝вы воры...
А вже після війни приватизувати на відкритих конкурсах?
Во всем виноваат Порошенко...
Ольга ********* сказала...
Дати в Україні нашим бізнесменам можливість створювати заводи для оборонної галузі потрібно, щоб швидко налагодити виробництво і завантажити держзамовленнями. Але як подумаю, що пустять інвестБеню і Ко до державних замовлень, то військові тоді будуть за власні гроші або в кредит купляти для себе набої і снаряди. Бо Бені завжди платять двічі, а Зеленський як гарант його недоторканості і добробуту це пзабезпечить.