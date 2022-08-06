Приватизацію під час війни розпочнуть з хлібокомбінатів та спиртзаводів, - Фонд держмайна

Заплановане на вересень відновлення процесу приватизації почнеться з хлібокомбінатів та спиртових заводів на заході країни, переважно тих, що не працюють.

Про це в. о. Голови Фонду державного майна Ольга Батова повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Зараз ми вважаємо важливим почати приватизацію, наприклад, комбінатів хлібопродуктів, спиртових заводів і тих об'єктів, які можуть допомогти країні розв'язати проблему з зерном, з зерновими сховищами - з тим, щоб переробити це зерно", - сказала вона.

Батова зазначила, що переважно і спиртові заводи, і хлібокомбінати, що знаходяться в державній власності, не працюють.

За її словами, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

"Всі ці об'єкти є цікавими, тому що вони розташовані в Західній Україні та регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Ці підприємства цікаві для релокації бізнесу", - пояснила керівник ФДМ.

Батова додала, що в разі прийняття до вересня всієї нормативної бази та початку активних аукціонів вже з 1 вересня, держбюджет може поповнитися на 1 млрд грн.