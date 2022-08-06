Приватизацию во время войны начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов, - Фонд госимущества
Запланированное на сентябрь возобновление процесса приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов на западе страны, преимущественно неработающих.
Об этом и.о. главы Фонда государственного имущества Ольга Батова сообщила в эфире информационного телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами – с тем, чтобы переработать это зерно", - сказала она.
Батова отметила, что преимущественно и спиртовые заводы, и находящиеся в государственной собственности хлебокомбинаты не работают.
По ее словам, около 200 объектов, уже готовы к приватизации.
"Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены в Западной Украине и регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса", - пояснила руководитель ФГУ.
Батова добавила, что в случае принятия до сентября всей нормативной базы и начала активных аукционов уже с 1 сентября, госбюджет может пополниться на 1 млрд грн.
Диверсия будет, когда под видом периода приватизации заводы перестанут работать, например печь хлеб.
на фото "заслуженный рэйдер Украины"(с) беня.
Річ в тім що олігархи які керують "владу" і так відбирають собі у "попередників" вкрадене...
Тут "або пан або пропав"...
Нас, нажаль, ведуть саме по другій кривавій стежині.
Або як пояснити списання боргів Коломойському за підприємства які були захоплені рейдерськими атаками?
Приватизація під час війни, це РОЗГРАБУВАННЯ та ЗРАДА!!!
Яки "прозоро" виграють усі спрощені конкурси!
Нііііі, навпаки, ця сволота знає своє діло...
Это, мягко выражаясь😊
Яки роками стоять закинуті! 😁
"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - пояснив прем'єр.
Авжеж, хлібо- та спирзаводи - то самі неефективні підприємства держави!
Прем'єру дурню не скаже! 😊
___________________
А на скільки поповняться кишені нових олігархів?
Все майно України поделят по чесноку...типа Свадьба в Малиновке попандопала делить...єто тебе...єто оп'ять тебе..єто снова тебе...О...такой фасончик я не ношу...єто оп'ять тебе...
Леонид Данилыч зна шо робе..батько української не олігархії...
А чим займається ця "держава"? Будує дороги на напрямках основних ударів рашистів? Скорочує фінансування армії напередодні повномаштабного вторгнення? Закриває ракетні програми та переслідує патріотів?
Ну тоді дійсно - на забезпечення роботи державних підприємств немає часу. До того ж тоді вони (підприємства) будуть коштувати разів в 10 більше і "бідні слуги наріду" не зможуть їх викупити, бо все скуплять пенсіонери, яким пенсію підвисять аж на 68грн!
От же ж курви!
бізнес на краві
зробимо їх разом...
73% - ви всі вже допетрали як вашими руками знищили Україну?
Фиг вам зелемойские...😝вы воры...
А вже після війни приватизувати на відкритих конкурсах?
Во всем виноваат Порошенко...
Ольга ********* сказала...
Дати в Україні нашим бізнесменам можливість створювати заводи для оборонної галузі потрібно, щоб швидко налагодити виробництво і завантажити держзамовленнями. Але як подумаю, що пустять інвестБеню і Ко до державних замовлень, то військові тоді будуть за власні гроші або в кредит купляти для себе набої і снаряди. Бо Бені завжди платять двічі, а Зеленський як гарант його недоторканості і добробуту це пзабезпечить.