Приватизацию во время войны начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов, - Фонд госимущества

Запланированное на сентябрь возобновление процесса приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов на западе страны, преимущественно неработающих.

Об этом и.о. главы Фонда государственного имущества Ольга Батова сообщила в эфире информационного телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами – с тем, чтобы переработать это зерно", - сказала она.

Батова отметила, что преимущественно и спиртовые заводы, и находящиеся в государственной собственности хлебокомбинаты не работают.

По ее словам, около 200 объектов, уже готовы к приватизации.

"Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены в Западной Украине и регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса", - пояснила руководитель ФГУ.

Батова добавила, что в случае принятия до сентября всей нормативной базы и начала активных аукционов уже с 1 сентября, госбюджет может пополниться на 1 млрд грн.