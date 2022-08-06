РУС
4 377 74

Приватизацию во время войны начнут с хлебокомбинатов и спиртзаводов, - Фонд госимущества

приватизація

Запланированное на сентябрь возобновление процесса приватизации начнется с хлебокомбинатов и спиртовых заводов на западе страны, преимущественно неработающих.

Об этом и.о. главы Фонда государственного имущества Ольга Батова сообщила в эфире информационного телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас мы считаем важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, спиртовых заводов и тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с зерновыми хранилищами – с тем, чтобы переработать это зерно", - сказала она.

Батова отметила, что преимущественно и спиртовые заводы, и находящиеся в государственной собственности хлебокомбинаты не работают.

Читайте также: С 1 сентября планируем массово запустить процесс приватизации, - Шмыгаль

По ее словам, около 200 объектов, уже готовы к приватизации.

"Все эти объекты являются интересными, потому что они расположены в Западной Украине и регионах, где не ведутся активные боевые действия. Эти предприятия интересны для релокации бизнеса", - пояснила руководитель ФГУ.

Батова добавила, что в случае принятия до сентября всей нормативной базы и начала активных аукционов уже с 1 сентября, госбюджет может пополниться на 1 млрд грн.

Автор: 

приватизация (1043) ФГИУ (664) Батова Ольга (1)
+27
Если это не диверсия, то что это?
06.08.2022 11:36 Ответить
06.08.2022 11:36 Ответить
+27

на фото "заслуженный рэйдер Украины"(с) беня.
06.08.2022 11:40 Ответить
06.08.2022 11:40 Ответить
+24
Нет, это не диверсия, это банальное мародёрство.
Диверсия будет, когда под видом периода приватизации заводы перестанут работать, например печь хлеб.
06.08.2022 11:43 Ответить
06.08.2022 11:43 Ответить
Если это не диверсия, то что это?
06.08.2022 11:36 Ответить
06.08.2022 11:36 Ответить
Ви праві - це саме диверсія! Якщо цю ФСБешну ZEбанду ми чим по швидше не зупинимо - нам кінець при чому дуже скоро на превеликий жаль!
06.08.2022 11:41 Ответить
06.08.2022 11:41 Ответить
Нет, это не диверсия, это банальное мародёрство.
Диверсия будет, когда под видом периода приватизации заводы перестанут работать, например печь хлеб.
06.08.2022 11:43 Ответить
06.08.2022 11:43 Ответить
І такі заморожені підприємства є... (не хлібзаводи)
06.08.2022 11:50 Ответить
06.08.2022 11:50 Ответить
Скоро: "власники хлібозаводів підняли ціни на хліб бо.... "
06.08.2022 11:55 Ответить
06.08.2022 11:55 Ответить
Авжеж, по три поти зійшло доки заморожували!
06.08.2022 12:11 Ответить
06.08.2022 12:11 Ответить
Вам же сказали - большинство этих предприятий НЕ РАБОТАЮТ. Но даже те, которые работают, аж нигде не конккрентоспособные. Посмотрите какие там зарплаты, какое качество продукции и все вопросы сразу отпадут. Такие предприятия нужно приватизировать, а если никто не хочет покупать то взрывать нафиг.
06.08.2022 13:28 Ответить
06.08.2022 13:28 Ответить
А чого не працють може довели до банкрутства нащо в нас правоохоронні органи чи при приватизації треба спрятати кінці і нікого не посадити за розкрадання.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:13 Ответить

на фото "заслуженный рэйдер Украины"(с) беня.
06.08.2022 11:40 Ответить
06.08.2022 11:40 Ответить
Може досить вже ПРИХВАТИЗОВУВАТЬ самі прибуткові галузі, а замість цього запустить їх у роботу для наповнення державної казни, а не офшорних рахунків? Для чого їх навмисно зупинили ці негідники при владі - для прихватизації? Коли вже настане край цьому свавіллю дермо-влади?
06.08.2022 14:59 Ответить
06.08.2022 14:59 Ответить
грабь нєдограбленоє і нєдобомблєноє..?
06.08.2022 11:40 Ответить
06.08.2022 11:40 Ответить
дурак что ли ?
06.08.2022 11:54 Ответить
06.08.2022 11:54 Ответить
Вибірково - будет з тим самим наслідком що й зараз.
Річ в тім що олігархи які керують "владу" і так відбирають собі у "попередників" вкрадене...

Тут "або пан або пропав"...
Нас, нажаль, ведуть саме по другій кривавій стежині.
06.08.2022 11:55 Ответить
06.08.2022 11:55 Ответить
Якщо влада приватизована - будь-яка націоналізація - це реприватизація.
Або як пояснити списання боргів Коломойському за підприємства які були захоплені рейдерськими атаками?
06.08.2022 12:19 Ответить
06.08.2022 12:19 Ответить
Спирт тепер буде лише від бабусі бєні.
06.08.2022 11:41 Ответить
06.08.2022 11:41 Ответить
Моя мать проработала всю жизнь заведующей продовольственных магазинов. Она рассказывала, что после прошлой приватизации больше всех заработали те, кто стал владельцев небольших хлебобулочных магазинов и заведений, торгующих на разлив.
06.08.2022 11:42 Ответить
06.08.2022 11:42 Ответить
Рік тому ці підприємства коштували у ДЕСЯТКИ РАЗІВ БІЛЬШЕ!
Приватизація під час війни, це РОЗГРАБУВАННЯ та ЗРАДА!!!
06.08.2022 11:43 Ответить
06.08.2022 11:43 Ответить
А если бы не было войны вы бы говорили зачем приватизировать сейчас, нужно подождать лучшей цены!? А потом зачем приватизировать ведь предприятия дают прибыль? Состояние экономики такое, что нужно госы ликвидировать любым путем. Идет война или нет - без разницы. Есть покупатель - продаем, нету - оборудование в металлолом, а здание взорвать.
06.08.2022 13:37 Ответить
06.08.2022 13:37 Ответить
У нас в Гаисині вже все приватизовано до нас
06.08.2022 11:46 Ответить
06.08.2022 11:46 Ответить
Це тільки ворог таке може придумати під час війни ,"кому война ,а кому мать родна "головне що б олігархи не збідніли.
06.08.2022 11:46 Ответить
06.08.2022 11:46 Ответить
Дайте вгадаю, новими власниками заводів будуть тільки слуги народу і друзі Єрмака?
06.08.2022 11:47 Ответить
06.08.2022 11:47 Ответить
Бінго!
Яки "прозоро" виграють усі спрощені конкурси!
06.08.2022 12:14 Ответить
06.08.2022 12:14 Ответить
Ясно,приватизаторов уже зеленое алчное кодло определило!
06.08.2022 11:53 Ответить
06.08.2022 11:53 Ответить
Леонид Данилыч и Игорь Валерьевич Зелемойские давно все купили ба копійки... черга давно скінчилася...
06.08.2022 11:56 Ответить
06.08.2022 11:56 Ответить
Під час війни приватизація? Ви. що там зовсім з глузду з"їхали?
06.08.2022 11:57 Ответить
06.08.2022 11:57 Ответить
А що, Ви з ними тільки познайомилися, тому й сумніваєтеся?😊

Нііііі, навпаки, ця сволота знає своє діло...
06.08.2022 12:16 Ответить
06.08.2022 12:16 Ответить
Интересно, а есть еще страны, которые проводили приватизацию во время войны...просто любопытно...
06.08.2022 11:57 Ответить
06.08.2022 11:57 Ответить
А были ещё страны, где ими руководили артист пародийного жанра, и завхоз, воспитанный офицером фсб и имеющих друзей в фсб?
Это, мягко выражаясь😊
06.08.2022 12:21 Ответить
06.08.2022 12:21 Ответить
Під час Другої світової в США президент Рузвельт запропонував 100% податок на індивідуальні доходи понад $25000 (нинішні ~ 300000), натомість Конгрес погодився на верхню межу прогресивного податку 94%. Сьогодні в більшості західних країн діє прогресивний податок (верхня межа 35-40%), проте в нас досі його нема, більше того, як правило багатії частіше ухиляються від податків.
06.08.2022 12:58 Ответить
06.08.2022 12:58 Ответить
кому война а кому - руби бабло , типичный рейдерский захват предприятий которые и так находятся не в государственном секторе , вопрос - зачем приватизировать то , что уже приватизировано ?
06.08.2022 11:57 Ответить
06.08.2022 11:57 Ответить
Народу Ленка оставила Скумбрию по 8гр...
06.08.2022 11:58 Ответить
06.08.2022 11:58 Ответить
06.08.2022 11:58 Ответить
06.08.2022 11:58 Ответить
Спиртовая мафия самая сильная в стране. Власти могут только просить у них.
06.08.2022 11:58 Ответить
06.08.2022 11:58 Ответить
Ооо! Ось ви які - об'єкти малой приватизації!
Яки роками стоять закинуті! 😁

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - пояснив прем'єр.

Авжеж, хлібо- та спирзаводи - то самі неефективні підприємства держави!
Прем'єру дурню не скаже! 😊
06.08.2022 11:59 Ответить
06.08.2022 11:59 Ответить
Вивезти зерно, прихватизувати хлібокомбінати, а потім, як розповідала прабабця, обручки тощо міняти на хліб?
06.08.2022 12:00 Ответить
06.08.2022 12:00 Ответить
Новітні кагановичи з косіорами?
06.08.2022 14:38 Ответить
06.08.2022 14:38 Ответить
вже з 1 вересня, держбюджет може поповнитися на 1 млрд грн
___________________
А на скільки поповняться кишені нових олігархів?
06.08.2022 12:00 Ответить
06.08.2022 12:00 Ответить
Та за скільки днів и куди вони той 1 млрд. грн. розтринькають.
06.08.2022 12:23 Ответить
06.08.2022 12:23 Ответить
Зелені покидьки докерувалися, що під час війни влаштовують приватизацію, бо видно вже нічого не залишилося. Після ************** Зелі в Україні нічого не лишиться, бо те що не зруйнує війна, то слуги розпродадуть. Вони вже як наркоші, які без дози не можуть, нормально жити, так і ці без відкатів життя не уявляють.
06.08.2022 12:06 Ответить
06.08.2022 12:06 Ответить
Народ бухає шамогон і клав на вашу вотку по захмарним цінам.
06.08.2022 12:08 Ответить
06.08.2022 12:08 Ответить
По секрету всему Свету...
Все майно України поделят по чесноку...типа Свадьба в Малиновке попандопала делить...єто тебе...єто оп'ять тебе..єто снова тебе...О...такой фасончик я не ношу...єто оп'ять тебе...
Леонид Данилыч зна шо робе..батько української не олігархії...
06.08.2022 12:16 Ответить
06.08.2022 12:16 Ответить
"переважно і спиртові заводи, і хлібокомбінати, що знаходяться в державній власності, не працюють." Джерело:

А чим займається ця "держава"? Будує дороги на напрямках основних ударів рашистів? Скорочує фінансування армії напередодні повномаштабного вторгнення? Закриває ракетні програми та переслідує патріотів?

Ну тоді дійсно - на забезпечення роботи державних підприємств немає часу. До того ж тоді вони (підприємства) будуть коштувати разів в 10 більше і "бідні слуги наріду" не зможуть їх викупити, бо все скуплять пенсіонери, яким пенсію підвисять аж на 68грн!

От же ж курви!
06.08.2022 12:18 Ответить
06.08.2022 12:18 Ответить
Це піздець що було іте розікрадуть покі війна
06.08.2022 12:20 Ответить
06.08.2022 12:20 Ответить
парашенка астанавісь...

бізнес на краві

зробимо їх разом...

73% - ви всі вже допетрали як вашими руками знищили Україну?
06.08.2022 12:20 Ответить
06.08.2022 12:20 Ответить
Ні. Навіть ті що в ВСУ.
06.08.2022 12:26 Ответить
06.08.2022 12:26 Ответить
Синок Ромчик жаби з податкової(25 рочків відтрубила) вже відкрив 7 магазинів під гуманітарку, хіхікає "осєнью голада нє будєт, прадукти будут всєгда, толька очєнь дарагиє".
06.08.2022 12:20 Ответить
06.08.2022 12:20 Ответить
А до дерев прив'язують тих, хто у розбитому супермаркеті взяли пляшку води, та шоколадний батончик. Бо то мародери, а Ромчик - та бізнесмен!
06.08.2022 12:28 Ответить
06.08.2022 12:28 Ответить
Дерибан під час війни.
06.08.2022 12:25 Ответить
06.08.2022 12:25 Ответить
Инвесторы забугорные в Украину не пойдут ...канадский бизнесмен работавший недавно в Украине рассказал подробно...что почём и почему он ушел...🚴
Фиг вам зелемойские...😝вы воры...
06.08.2022 12:25 Ответить
06.08.2022 12:25 Ответить
Воони нікому тут не потрібні, тільки будуть мішати нарід обкрадати.
06.08.2022 12:36 Ответить
06.08.2022 12:36 Ответить
А може поставити на ці підприємства військових керівників з тилового забезпечення та пекти для бійців хліб та виробляти спирт для потреб армії?
А вже після війни приватизувати на відкритих конкурсах?
06.08.2022 12:31 Ответить
06.08.2022 12:31 Ответить
ось так - комусь війна, а комусь за копійки державне майно... оце вам і клоун
06.08.2022 12:42 Ответить
06.08.2022 12:42 Ответить
А чи не кабмін мусить працювати і відповідати за те, що державні підприємства "не працюють"? Для чого він тоді існує? Чи такий спосіб затикання дір в бюджеті, хоча після прихватизації таких, певен, зовсім не збиткових підприємств, в бюджет піде ще менша частка. Перед війною купу спиртзаводів приватизували за підозріло однаковими смішними цінами (по 2 мільйони доларів), таке враження, що без жодного конкурсу, а скинули "нужним людям" оптом.
06.08.2022 12:44 Ответить
06.08.2022 12:44 Ответить
Все с точностью до наоборот. Большинство предприятий разворовываются своими же директорами.
06.08.2022 13:45 Ответить
06.08.2022 13:45 Ответить
У команді Зеленського немає навіть управлінців, які можуть ефективно керувати хлібозаводами і спиртзаводами. Що там про більш серйозні підприємства. Кого б вони не поставили - всі гребуть під себе
06.08.2022 12:45 Ответить
06.08.2022 12:45 Ответить
Ви ще поспостерігайте скільки майна передається в АРМА і що з попереднім керівником сталось. Поточний не прийшов кращий. Поки наші найкращі гинуть ці зелетворі продовжують розчісувати своїм 73%хочпоржем, як вони піклуються про них.
06.08.2022 13:27 Ответить
06.08.2022 13:27 Ответить
Харченко,а попередні управлінці,які могли і напевне ефективно керували,куди ділися?Вони в ТРО чи ЗСУ?Зе їх всіх поналякував?Де вони?Все підготували під себе,а тут облом.То одного поміняли,то іншого...Не треба про управлінців,після двох неділь роботи можно сміливо будь якого управлінця -в тюрму.Якщо в нього нема мандата депутата...
06.08.2022 13:55 Ответить
06.08.2022 13:55 Ответить
Я вам ничего не должен...Жарім шашлікі на 9 мая..
Во всем виноваат Порошенко...
Ольга ********* сказала...
06.08.2022 12:48 Ответить
06.08.2022 12:48 Ответить
Державна політика управління держвласністю - поставити такого директора, щоб зміг довести підприємство до банкрутства, а потім через приватизацію передати у власність своїм людям
06.08.2022 12:49 Ответить
06.08.2022 12:49 Ответить
Надеюсь что все это скоро закончится посадками всей власти на зону, а лучше всего в придорожной яме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.08.2022 13:07 Ответить
06.08.2022 13:07 Ответить
Ким посадки зробите? Чи ви думаєте, що вони самостійно себе посадять, винесуть вирок і відбудуть покарання?
06.08.2022 13:28 Ответить
06.08.2022 13:28 Ответить
Чому хлібокомбінати,а особливо спиртзаводи є "нецікавими" для держави?А для приватного бізнесу чомусь цікаві.Вся наша "приватизація" була побудована на простій схемі:держпідприємства доводились до банкрутства,в дев'яностих залякували та вбивали,а тепер в більшій мірі підкуповують директорів державних підприємств і за копійки скуповують "обанкрочені" підприємства.Це для бандитів нормально,але верх цинізму грабувати державу під час війни.
06.08.2022 14:05 Ответить
06.08.2022 14:05 Ответить
Може досить вже ПРИХВАТИЗОВУВАТЬ самі прибуткові галузі, а замість цього запустить їх у роботу для наповнення державної казни, а не офшорних рахунків? Для чого їх навмисно зупинили ці негідники при владі? Для прихватизації? Коли вже настане край цьому свавіллю дермо-влади?
06.08.2022 14:58 Ответить
06.08.2022 14:58 Ответить
Все годы спиртзаводы у нас убыточные но их кураторы очень таки в прибылях.
06.08.2022 15:59 Ответить
06.08.2022 15:59 Ответить
У нормальній воюючій країні держава повинна займатися відкриттям підприємств для потреб ЗСУ, хоча би по виробництву ***********. Але зелені покидьки вміють тільки задешево продати своїм і придбати задорого за бюджетні кошти, що там, там відкати.
Дати в Україні нашим бізнесменам можливість створювати заводи для оборонної галузі потрібно, щоб швидко налагодити виробництво і завантажити держзамовленнями. Але як подумаю, що пустять інвестБеню і Ко до державних замовлень, то військові тоді будуть за власні гроші або в кредит купляти для себе набої і снаряди. Бо Бені завжди платять двічі, а Зеленський як гарант його недоторканості і добробуту це пзабезпечить.
06.08.2022 16:12 Ответить
06.08.2022 16:12 Ответить
Єслі цих зелених зрпдників зараз не знічтожити то буде вєлика біда.
06.08.2022 16:46 Ответить
06.08.2022 16:46 Ответить
Грабители ******.
06.08.2022 17:15 Ответить
06.08.2022 17:15 Ответить
 
 