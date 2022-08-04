С 1 сентября планируем массово запустить процесс приватизации, - Шмыгаль
С 1 сентября в Украине планируют массово запустить процесс приватизации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должны сделать этот процесс максимально быстрым", - заявил он во время селекторного совещания с руководителями областей.
Также, добавил Шмыгаль, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.
"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", - пояснил премьер.
Глава правительства отметил, что приватизация позволит расширить производство для аграриев.
Тут хоть бы старое (на подконтрольной территории) сохранить...
Порівняйте Нову Пошту і Укрпошту.
Тому приватизувати треба все, бо таку кількість держ.підприємств як у нас може собі дозволити тільки нафтова Саудівська Аравія
Расскажите Шмыгалю, что можно не ждать 1 сентября.
Приватизацию никто и не запрещал, чтобы опять запускать.
Просто какой дурак будет деньги вкладывать, если завтра туда бонба прилетит?
З другого боку чудова схема, продають за копійки, далі попадає під обстріл, держава буде компенсовувати втрати покупця. Іншої мотивації не бачу, бо в умовах війни інвестувати - це ідіотизм. Поки війна триває всі адекватні інвестори будуть вичікуввти. більше того звертають діяльність..
Читав, що в Києві і Харкові ділки-інвестори скуповують пошкоджене житло за 20-30% вартості в надії отримати компенсації в майбутньому.
Бо ніхрена не виготовляють толком, тільки - крадуть!!!
Народ схаває все шо йому впарить Бєня або Пєтя!!!
А як ідуть справи з реформованним гральним бізнесом все йде по плану олігархів?
Теж саме очікує і на цю новацію.
Напередодні Верховна Рада у другому читанні ухвалила Законопроєкт про пришвидчену приватизацію і прискорений розпродаж державних активів під час війни (№7451).
Приватизація, в принципі, під час війни - це абсурд. Спробуйте свої квартири попродавати під час війни - яку ціну ви за них отримаєте, хотіли б зрозуміти від вас це.
Уявіть собі, як ця приватизація буде проводитися. Перше - без повідомлення засобів масової інформації, не друкується більше повідомлення. Не за реальною оціночною ціною, а за балансовою вартістю, без конкуренції, з аукціонами на пониження на 50 і 100%.
еще не все украли??
Одні вбивають Україну, другі розтягують...