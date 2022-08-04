С 1 сентября планируем массово запустить процесс приватизации, - Шмыгаль

С 1 сентября в Украине планируют массово запустить процесс приватизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должны сделать этот процесс максимально быстрым", - заявил он во время селекторного совещания с руководителями областей.

Также, добавил Шмыгаль, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", - пояснил премьер.

Глава правительства отметил, что приватизация позволит расширить производство для аграриев.

