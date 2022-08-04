РУС
С 1 сентября планируем массово запустить процесс приватизации, - Шмыгаль

шмигаль

С 1 сентября в Украине планируют массово запустить процесс приватизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Должны сделать этот процесс максимально быстрым", - заявил он во время селекторного совещания с руководителями областей.

Также, добавил Шмыгаль, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

"Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу", - пояснил премьер.

Глава правительства отметил, что приватизация позволит расширить производство для аграриев.

Топ комментарии
+43
Під час війни це саме на часі. Ціна найнижча, Беня буде дуже радий.
04.08.2022 10:34 Ответить
+40
бабки есть только у клоунов, причем, ворованные из бюджета. профит
04.08.2022 10:34 Ответить
+35
За копейки толкануть нужным людям самое жирное, пока идёт война, а потом при Большом восстановлении страны получить ещё под него миллиарды долларов? Схема на схеме и ей же погоняет
04.08.2022 10:34 Ответить
бабки есть только у клоунов, причем, ворованные из бюджета. профит
04.08.2022 10:34 Ответить
Під час війни це саме на часі. Ціна найнижча, Беня буде дуже радий.
04.08.2022 10:34 Ответить
Начнут с имущества убитого кагалом при содействии Параши Вадатурского?
04.08.2022 10:34 Ответить
У него есть сын !
04.08.2022 10:43 Ответить
У Вячеслава Черновола тоже есть сын...
04.08.2022 11:58 Ответить
это да, под шумок войны можно такую малую приватизацию наворотить - мало не покажется...
04.08.2022 10:34 Ответить
За копейки толкануть нужным людям самое жирное, пока идёт война, а потом при Большом восстановлении страны получить ещё под него миллиарды долларов? Схема на схеме и ей же погоняет
04.08.2022 10:34 Ответить
ага. виїжджати за кордон чоловікам не можна, а приватизовувати можна. Тобто, якщо хтось потенційно міг би знайти в Європі фінансування - то хєр, бо не можна виїжджати, а всяким зеленим злодюгам, яким все можна - зелена вулиця. Хитро
04.08.2022 10:37 Ответить
Ті, хто може знайти велике фінансування в Європі, про заборону на виїзд для чоловіків не думає. Такі їздять без проблем через кордон, там у них все порішано. Згадаємо всяких льовочкіних та ін.
04.08.2022 10:41 Ответить
ще впк приватизують..Укроборонпром..і держзамовлень нафігачать..з охрінітицінами з процедурою під одного учасника..клас..СБУ та іже з ними ..ви де?)))
04.08.2022 10:38 Ответить
Ага , ще ваучерів напечатайте . Чергове окозамилювання і на√б@лово . З 91 року тільки те і роблять що приватизацією займаються . А в селах якраз "нові ліца" в ОТГ пригребуть до рук залишки
04.08.2022 10:40 Ответить
Что это? Помню как Яценюка и Гройсмана называли за попытку приватизации в 2014-2019 гожах, как "барыге" доставалось. Так те временя по сравнению с настоящими, просто раем кажутся. Или не для всех. Самое время грабить страну по беспределу. Что залетные буряты, что доморощенные клоуны. Только первым холодильник в счастье, а зеленым тварям заводы и пароходы подавай.. Рано или поздно подавитесь
04.08.2022 10:41 Ответить
Шо, опять? Да сколько же можно?!
04.08.2022 10:41 Ответить
Всіх, хто негативно відгукується на це озвучене шмигалем завдання ***********, автоматично заносяться в порохоботи.
04.08.2022 10:41 Ответить
rebjata....eta razvod.....podnimaite shum v EU - pust ot tuda im pojasnjat shto nefig ludei za lohov derzhati.
04.08.2022 10:42 Ответить
Ти *****?
04.08.2022 10:46 Ответить
Дебилы, *****! Дебилы и воры!!!
04.08.2022 10:43 Ответить
Кто будет инвестировать в бизнес, если может прилететь в любой момент в любую точку !?
Тут хоть бы старое (на подконтрольной территории) сохранить...
04.08.2022 10:45 Ответить
Очень надеюсь, когда вернутся «попередники» все это ******** отменят и все вернут с процентами
04.08.2022 10:46 Ответить
Час грабувати країну, те що залишилось
04.08.2022 10:47 Ответить
Всі держ.підприємства - це бездонні бочки корупції і неефективності. При збитках держава в них вливає купу бабла і ніхто не зацікавлений у прибутках. На відміну від приватних підприємств.
Порівняйте Нову Пошту і Укрпошту.
Тому приватизувати треба все, бо таку кількість держ.підприємств як у нас може собі дозволити тільки нафтова Саудівська Аравія
04.08.2022 10:49 Ответить
ви праві. але не зеленій шоблі і не в такий час цим займатись.
04.08.2022 10:56 Ответить
Ну давайте порівняємо. "Нова пошта" тупо заробляє гроші, нічим іншим, крім комерційної доставки не займається, відділення відкриває тільки там, де їй вигідно. "Укрпошта" крім доставки робить передплату і доставку преси, приймає у населення платежі, робить грошові перекази, доставляє на руки пенсії, продає деякі товари і утримує навіть не вигідні відділення розташовані у віддалених селищах. При цьому всьому швидкість доставки в обох приблизно однакова, бувало навіть що УП доставляла раніше НП, ну і різниця в ціні майже вдвічі на користь УП. Тому не всі підприємства можна приватизувати, бо комусь таки треба робити і соціально значущі, хоча і збиткові речі.
04.08.2022 13:37 Ответить
Пенсіонерка з села любить укрпошту
17.08.2022 23:39 Ответить
Що і кого будете по наказу зе приватизувати? А ще він наказав визволити південь, вивезти зернові, захисників Маріуполя здати в полон, готуватися до шашликів, закрити оборонні проекти.....список можна писати до нової приватизації наказів з такої собі голови.
04.08.2022 10:50 Ответить
от іменно. наказав визволити південь, потім бекали-мекали щось там всякі рєзнікови, потім обстріляли міст, потім затихло все. відновився наступ рашистів на донбасі, ми захлинаємося кров'ю, безвісти пропало 7000 чи 8000 людей (більшість, очевидно, в полоні), фільтраційні табори, а зелена шобла дерибанить.
04.08.2022 10:59 Ответить
Приватизація по Зе!ленські називається ДЕРИБАНОМ!
04.08.2022 10:55 Ответить
Яка ми все ж таки тупа нація, що дозволяємо владі під час війни "деребаном" країни займатись.
04.08.2022 10:58 Ответить
а що ти зробиш. журналісти продажні, опозиційні канали закриті, парламент набитий моносміттям, і на майдан не вийдеш, бо війна.
04.08.2022 11:01 Ответить
а СБУ вилучає проксі-сервери
04.08.2022 11:02 Ответить
У тому і річ, майбутнє України не те що ілюзорне, воно ще і замилене
04.08.2022 12:34 Ответить
Для стимуляции создания рабочих мест нужно бизнес поощрять,а не драть три ЕСВэшные шкуры,помещения же нужно отдавать бесплатно со всеми подключениями,но не продавать,сборище идиотов,а не избранные руководители.
04.08.2022 11:00 Ответить
З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, - Шмигаль

Расскажите Шмыгалю, что можно не ждать 1 сентября.
Приватизацию никто и не запрещал, чтобы опять запускать.
Просто какой дурак будет деньги вкладывать, если завтра туда бонба прилетит?
04.08.2022 11:02 Ответить
на те і розрахунок, що зараз самі на безцінь все скуплять.
04.08.2022 11:06 Ответить
Сьогодні за бісцінь самі все скуплять, а завтра Зеля перемир'я підпише, та одержить ярлик на князювання.
04.08.2022 13:27 Ответить
Зараз Коломойський з Ермаком все за 100 баксів скуплять. Кому війна, а кому грабунок України.
04.08.2022 11:05 Ответить
ціна майна підчас війни "0". Це не приватизація, а розкрадання держ.майна. Це ще гірша афера ніж кучми з ваучерами.
04.08.2022 11:05 Ответить
Саме час. Зараз найвища ціна. Почніть з Луганськтепловозу.
04.08.2022 11:09 Ответить
Якраз, саме зараз. ЗСУ, захищая країну, захищає і бандитсько-зрадницьку владу теж, а з тими хто буде заважати зеленим гнідам, є мусора, сбу та інши смердючи собаки цієї влади.
04.08.2022 12:44 Ответить
Чекаємо з нетерпінням на іноземних інвесторів, це був сарказм.
З другого боку чудова схема, продають за копійки, далі попадає під обстріл, держава буде компенсовувати втрати покупця. Іншої мотивації не бачу, бо в умовах війни інвестувати - це ідіотизм. Поки війна триває всі адекватні інвестори будуть вичікуввти. більше того звертають діяльність..
Читав, що в Києві і Харкові ділки-інвестори скуповують пошкоджене житло за 20-30% вартості в надії отримати компенсації в майбутньому.
04.08.2022 11:16 Ответить
Яка приватизвція ? Іде війна ... ******* дебіли !!!
04.08.2022 11:20 Ответить
З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, Ніби ОЧІКУВАЛИ війни, руйнування для ОБЕСЦІНЕННЯ... Найвигідніше приватизувати майнові комплекси підчас пожежі, війни і руйнувань...
04.08.2022 11:21 Ответить
А других проблем нет в стране, ну там війна чи зупинений ВПК?
04.08.2022 11:22 Ответить
Зеля вважає це спецоперацією. Тому дипломатични відносини не розривали, а тільки ввели візовий режим.
04.08.2022 14:11 Ответить
Як із США.
04.08.2022 14:13 Ответить
якщо пріпєстєнт дібіл, прємьєр не може бути не дібілом.
04.08.2022 11:27 Ответить
Вони обидва зрадники !
04.08.2022 14:07 Ответить
Приватизація під час війни!На такий крок здатні лише вороги держави.
04.08.2022 11:28 Ответить
За таких "ініціативи" під час війни потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ!
04.08.2022 11:30 Ответить
Ну вот и ответ на все вопросы, мудрый нарид.
04.08.2022 11:30 Ответить
Интересно,а приватизация во время войны не нарушает прав тех украинцев,которые воюют?Тяжело будучи в окопе участвовать в аукционе.
04.08.2022 11:30 Ответить
квіти та шампанське 73-м відсоткам!!! тільки, вбогі недоумки, дивіться, не заляпайтеся
04.08.2022 11:46 Ответить
Тіки деребанити, продавати все шо можна - справжня окупація зсередини!!!
Бо ніхрена не виготовляють толком, тільки - крадуть!!!
Народ схаває все шо йому впарить Бєня або Пєтя!!!
04.08.2022 11:48 Ответить
Все вам мало погань зелена!!!
А як ідуть справи з реформованним гральним бізнесом все йде по плану олігархів?
Теж саме очікує і на цю новацію.
04.08.2022 12:03 Ответить
Схоже Бені вже надали безвідсоткові і не підтверджені державні кредити. Тому пора йому юридично оформити панування над економікою України.
04.08.2022 12:04 Ответить
https://www.facebook.com/groups/1356024258119749/user/100050590204886/?__cft__[0]=AZW5Vk6VkbK6ArcO4E9ThR4sf3DPgc1jO3XpJXx25ytxakkSi6UudLMRazXdJe-oTXYk4VixF69GiuTGN155rbE3JRmEOjBGXi-MgIY7ouZlqmUVyOqeLmEkpMuIVt0ymsKNtqktF8Nlaf_ruSYDc_oSuwgWU28gdecDJCS0jdo1jCSPN4QSRfTFFHShSXUcR1RcsbW9q-gnXE_Zfoigly5G&__tn__=-]K-y-R Михайло Цимбалюк : Корупційна приХватизація в умовах війни.

Напередодні Верховна Рада у другому читанні ухвалила Законопроєкт про пришвидчену приватизацію і прискорений розпродаж державних активів під час війни (№7451).

Приватизація, в принципі, під час війни - це абсурд. Спробуйте свої квартири попродавати під час війни - яку ціну ви за них отримаєте, хотіли б зрозуміти від вас це.

Уявіть собі, як ця приватизація буде проводитися. Перше - без повідомлення засобів масової інформації, не друкується більше повідомлення. Не за реальною оціночною ціною, а за балансовою вартістю, без конкуренції, з аукціонами на пониження на 50 і 100%.
04.08.2022 12:09 Ответить
Це й зветься - мародерство.
04.08.2022 13:21 Ответить
Хай начнут с Луганского патронного завода. Поимели бабла на скачке доллара и вперед бо бабки жмут ляшку, мародери при владе.
04.08.2022 12:19 Ответить
Це навіть не цинізм. Це щось за межами. Як я буду президентом, то не буду красти, авжеж. Покидьок. Разом з усією своєю шоблою.
04.08.2022 12:29 Ответить
Великий Дерибан!
04.08.2022 12:30 Ответить
шо опять?
еще не все украли??
04.08.2022 12:56 Ответить
******.
Одні вбивають Україну, другі розтягують...
04.08.2022 13:18 Ответить
довести народ до зубожіння і розпочати малу приватизацію це повне блюзнирство
04.08.2022 13:19 Ответить
Не позбавились ми зрадників під час війни!
04.08.2022 13:19 Ответить
Це якби на вашу квартиру напали розбійники,ви забарикадувались в кімнаті,і раптом вирішили:а що б ще продати,може пралку?Мразота зелена.
04.08.2022 14:31 Ответить
Просто очень надо народные ресурсы.
04.08.2022 16:45 Ответить
Лице його бачили? ''ізнасілован мокрецом''
17.08.2022 23:35 Ответить
 
 