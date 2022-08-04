З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, - Шмигаль

З 1 вересня в Україні планують масово запустити процес приватизації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - заявив він під час селекторної наради з керівниками областей.

Також, додав Шмигаль, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - пояснив прем'єр.

Глава уряду зазначив, що приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв

Читайте: Прогнози збору врожаю покращилися з 60 до 65-67 млн тонн, - Шмигаль