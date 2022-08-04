УКР
З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, - Шмигаль

шмигаль

З 1 вересня в Україні планують масово запустити процес приватизації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - заявив він під час селекторної наради з керівниками областей.

Також, додав Шмигаль, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - пояснив прем'єр.

Глава уряду зазначив, що приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв 

Читайте: Прогнози збору врожаю покращилися з 60 до 65-67 млн тонн, - Шмигаль

Автор: 

приватизація (1710) Шмигаль Денис (4779)
+43
бабки есть только у клоунов, причем, ворованные из бюджета. профит
Під час війни це саме на часі. Ціна найнижча, Беня буде дуже радий.
Начнут с имущества убитого кагалом при содействии Параши Вадатурского?
У него есть сын !
У Вячеслава Черновола тоже есть сын...
это да, под шумок войны можно такую малую приватизацию наворотить - мало не покажется...
За копейки толкануть нужным людям самое жирное, пока идёт война, а потом при Большом восстановлении страны получить ещё под него миллиарды долларов? Схема на схеме и ей же погоняет
ага. виїжджати за кордон чоловікам не можна, а приватизовувати можна. Тобто, якщо хтось потенційно міг би знайти в Європі фінансування - то хєр, бо не можна виїжджати, а всяким зеленим злодюгам, яким все можна - зелена вулиця. Хитро
Ті, хто може знайти велике фінансування в Європі, про заборону на виїзд для чоловіків не думає. Такі їздять без проблем через кордон, там у них все порішано. Згадаємо всяких льовочкіних та ін.
ще впк приватизують..Укроборонпром..і держзамовлень нафігачать..з охрінітицінами з процедурою під одного учасника..клас..СБУ та іже з ними ..ви де?)))
Ага , ще ваучерів напечатайте . Чергове окозамилювання і на√б@лово . З 91 року тільки те і роблять що приватизацією займаються . А в селах якраз "нові ліца" в ОТГ пригребуть до рук залишки
Что это? Помню как Яценюка и Гройсмана называли за попытку приватизации в 2014-2019 гожах, как "барыге" доставалось. Так те временя по сравнению с настоящими, просто раем кажутся. Или не для всех. Самое время грабить страну по беспределу. Что залетные буряты, что доморощенные клоуны. Только первым холодильник в счастье, а зеленым тварям заводы и пароходы подавай.. Рано или поздно подавитесь
Шо, опять? Да сколько же можно?!
Всіх, хто негативно відгукується на це озвучене шмигалем завдання ***********, автоматично заносяться в порохоботи.
rebjata....eta razvod.....podnimaite shum v EU - pust ot tuda im pojasnjat shto nefig ludei za lohov derzhati.
Ти *****?
Дебилы, *****! Дебилы и воры!!!
Кто будет инвестировать в бизнес, если может прилететь в любой момент в любую точку !?
Тут хоть бы старое (на подконтрольной территории) сохранить...
Очень надеюсь, когда вернутся «попередники» все это ******** отменят и все вернут с процентами
Час грабувати країну, те що залишилось
Всі держ.підприємства - це бездонні бочки корупції і неефективності. При збитках держава в них вливає купу бабла і ніхто не зацікавлений у прибутках. На відміну від приватних підприємств.
Порівняйте Нову Пошту і Укрпошту.
Тому приватизувати треба все, бо таку кількість держ.підприємств як у нас може собі дозволити тільки нафтова Саудівська Аравія
ви праві. але не зеленій шоблі і не в такий час цим займатись.
Ну давайте порівняємо. "Нова пошта" тупо заробляє гроші, нічим іншим, крім комерційної доставки не займається, відділення відкриває тільки там, де їй вигідно. "Укрпошта" крім доставки робить передплату і доставку преси, приймає у населення платежі, робить грошові перекази, доставляє на руки пенсії, продає деякі товари і утримує навіть не вигідні відділення розташовані у віддалених селищах. При цьому всьому швидкість доставки в обох приблизно однакова, бувало навіть що УП доставляла раніше НП, ну і різниця в ціні майже вдвічі на користь УП. Тому не всі підприємства можна приватизувати, бо комусь таки треба робити і соціально значущі, хоча і збиткові речі.
Пенсіонерка з села любить укрпошту
Що і кого будете по наказу зе приватизувати? А ще він наказав визволити південь, вивезти зернові, захисників Маріуполя здати в полон, готуватися до шашликів, закрити оборонні проекти.....список можна писати до нової приватизації наказів з такої собі голови.
от іменно. наказав визволити південь, потім бекали-мекали щось там всякі рєзнікови, потім обстріляли міст, потім затихло все. відновився наступ рашистів на донбасі, ми захлинаємося кров'ю, безвісти пропало 7000 чи 8000 людей (більшість, очевидно, в полоні), фільтраційні табори, а зелена шобла дерибанить.
Приватизація по Зе!ленські називається ДЕРИБАНОМ!
Яка ми все ж таки тупа нація, що дозволяємо владі під час війни "деребаном" країни займатись.
а що ти зробиш. журналісти продажні, опозиційні канали закриті, парламент набитий моносміттям, і на майдан не вийдеш, бо війна.
а СБУ вилучає проксі-сервери
У тому і річ, майбутнє України не те що ілюзорне, воно ще і замилене
Для стимуляции создания рабочих мест нужно бизнес поощрять,а не драть три ЕСВэшные шкуры,помещения же нужно отдавать бесплатно со всеми подключениями,но не продавать,сборище идиотов,а не избранные руководители.
З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, - Шмигаль

Расскажите Шмыгалю, что можно не ждать 1 сентября.
Приватизацию никто и не запрещал, чтобы опять запускать.
Просто какой дурак будет деньги вкладывать, если завтра туда бонба прилетит?
на те і розрахунок, що зараз самі на безцінь все скуплять.
Сьогодні за бісцінь самі все скуплять, а завтра Зеля перемир'я підпише, та одержить ярлик на князювання.
Зараз Коломойський з Ермаком все за 100 баксів скуплять. Кому війна, а кому грабунок України.
ціна майна підчас війни "0". Це не приватизація, а розкрадання держ.майна. Це ще гірша афера ніж кучми з ваучерами.
Саме час. Зараз найвища ціна. Почніть з Луганськтепловозу.
Якраз, саме зараз. ЗСУ, захищая країну, захищає і бандитсько-зрадницьку владу теж, а з тими хто буде заважати зеленим гнідам, є мусора, сбу та інши смердючи собаки цієї влади.
Чекаємо з нетерпінням на іноземних інвесторів, це був сарказм.
З другого боку чудова схема, продають за копійки, далі попадає під обстріл, держава буде компенсовувати втрати покупця. Іншої мотивації не бачу, бо в умовах війни інвестувати - це ідіотизм. Поки війна триває всі адекватні інвестори будуть вичікуввти. більше того звертають діяльність..
Читав, що в Києві і Харкові ділки-інвестори скуповують пошкоджене житло за 20-30% вартості в надії отримати компенсації в майбутньому.
Яка приватизвція ? Іде війна ... ******* дебіли !!!
З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, Ніби ОЧІКУВАЛИ війни, руйнування для ОБЕСЦІНЕННЯ... Найвигідніше приватизувати майнові комплекси підчас пожежі, війни і руйнувань...
А других проблем нет в стране, ну там війна чи зупинений ВПК?
Зеля вважає це спецоперацією. Тому дипломатични відносини не розривали, а тільки ввели візовий режим.
Як із США.
якщо пріпєстєнт дібіл, прємьєр не може бути не дібілом.
Вони обидва зрадники !
Приватизація під час війни!На такий крок здатні лише вороги держави.
За таких "ініціативи" під час війни потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ!
Ну вот и ответ на все вопросы, мудрый нарид.
Интересно,а приватизация во время войны не нарушает прав тех украинцев,которые воюют?Тяжело будучи в окопе участвовать в аукционе.
квіти та шампанське 73-м відсоткам!!! тільки, вбогі недоумки, дивіться, не заляпайтеся
Тіки деребанити, продавати все шо можна - справжня окупація зсередини!!!
Бо ніхрена не виготовляють толком, тільки - крадуть!!!
Народ схаває все шо йому впарить Бєня або Пєтя!!!
Все вам мало погань зелена!!!
А як ідуть справи з реформованним гральним бізнесом все йде по плану олігархів?
Теж саме очікує і на цю новацію.
Схоже Бені вже надали безвідсоткові і не підтверджені державні кредити. Тому пора йому юридично оформити панування над економікою України.
https://www.facebook.com/groups/1356024258119749/user/100050590204886/?__cft__[0]=AZW5Vk6VkbK6ArcO4E9ThR4sf3DPgc1jO3XpJXx25ytxakkSi6UudLMRazXdJe-oTXYk4VixF69GiuTGN155rbE3JRmEOjBGXi-MgIY7ouZlqmUVyOqeLmEkpMuIVt0ymsKNtqktF8Nlaf_ruSYDc_oSuwgWU28gdecDJCS0jdo1jCSPN4QSRfTFFHShSXUcR1RcsbW9q-gnXE_Zfoigly5G&__tn__=-]K-y-R Михайло Цимбалюк : Корупційна приХватизація в умовах війни.

Напередодні Верховна Рада у другому читанні ухвалила Законопроєкт про пришвидчену приватизацію і прискорений розпродаж державних активів під час війни (№7451).

Приватизація, в принципі, під час війни - це абсурд. Спробуйте свої квартири попродавати під час війни - яку ціну ви за них отримаєте, хотіли б зрозуміти від вас це.

Уявіть собі, як ця приватизація буде проводитися. Перше - без повідомлення засобів масової інформації, не друкується більше повідомлення. Не за реальною оціночною ціною, а за балансовою вартістю, без конкуренції, з аукціонами на пониження на 50 і 100%.
Це й зветься - мародерство.
Хай начнут с Луганского патронного завода. Поимели бабла на скачке доллара и вперед бо бабки жмут ляшку, мародери при владе.
Це навіть не цинізм. Це щось за межами. Як я буду президентом, то не буду красти, авжеж. Покидьок. Разом з усією своєю шоблою.
Великий Дерибан!
шо опять?
еще не все украли??
******.
Одні вбивають Україну, другі розтягують...
довести народ до зубожіння і розпочати малу приватизацію це повне блюзнирство
Не позбавились ми зрадників під час війни!
Це якби на вашу квартиру напали розбійники,ви забарикадувались в кімнаті,і раптом вирішили:а що б ще продати,може пралку?Мразота зелена.
Просто очень надо народные ресурсы.
Лице його бачили? ''ізнасілован мокрецом''
