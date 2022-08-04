З 1 вересня плануємо масово запустити процес приватизації, - Шмигаль
З 1 вересня в Україні планують масово запустити процес приватизації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - заявив він під час селекторної наради з керівниками областей.
Також, додав Шмигаль, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.
"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - пояснив прем'єр.
Глава уряду зазначив, що приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв
Тут хоть бы старое (на подконтрольной территории) сохранить...
Порівняйте Нову Пошту і Укрпошту.
Тому приватизувати треба все, бо таку кількість держ.підприємств як у нас може собі дозволити тільки нафтова Саудівська Аравія
Расскажите Шмыгалю, что можно не ждать 1 сентября.
Приватизацию никто и не запрещал, чтобы опять запускать.
Просто какой дурак будет деньги вкладывать, если завтра туда бонба прилетит?
З другого боку чудова схема, продають за копійки, далі попадає під обстріл, держава буде компенсовувати втрати покупця. Іншої мотивації не бачу, бо в умовах війни інвестувати - це ідіотизм. Поки війна триває всі адекватні інвестори будуть вичікуввти. більше того звертають діяльність..
Читав, що в Києві і Харкові ділки-інвестори скуповують пошкоджене житло за 20-30% вартості в надії отримати компенсації в майбутньому.
Бо ніхрена не виготовляють толком, тільки - крадуть!!!
Народ схаває все шо йому впарить Бєня або Пєтя!!!
А як ідуть справи з реформованним гральним бізнесом все йде по плану олігархів?
Теж саме очікує і на цю новацію.
Напередодні Верховна Рада у другому читанні ухвалила Законопроєкт про пришвидчену приватизацію і прискорений розпродаж державних активів під час війни (№7451).
Приватизація, в принципі, під час війни - це абсурд. Спробуйте свої квартири попродавати під час війни - яку ціну ви за них отримаєте, хотіли б зрозуміти від вас це.
Уявіть собі, як ця приватизація буде проводитися. Перше - без повідомлення засобів масової інформації, не друкується більше повідомлення. Не за реальною оціночною ціною, а за балансовою вартістю, без конкуренції, з аукціонами на пониження на 50 і 100%.
еще не все украли??
Одні вбивають Україну, другі розтягують...