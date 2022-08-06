За минулу добу на Львівщину евакуювали 237 осіб, - ОВА
За добу 5 серпня на Львівщину евакуаційними потягами прибули 237 людей.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
Також із Львівщини до Перемишля вирушила 751 людина.
"Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 19 тисяч 979 осіб. Натомість повернулися – 18 тисяч 950 українців", – повідомив Максим Козицький.
Впродовж 5 серпня поліція області опрацювала 1533 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Сповіщень про повітряну тривогу у Львові та області не було.
