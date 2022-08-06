За минувшие сутки во Львовскую область эвакуировали 237 человек, - ОВА
За сутки 5 августа во Львовскую область эвакуационными поездами прибыли 237 человек.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Также из Львовщины в Перемышль отправился 751 человек.
"Через пункты пропуска во Львовской области выехали 19 тысяч 979 человек. В то же время вернулись 18 тысяч 950 украинцев", – сообщил Максим Козицкий.
В течение 5 августа полиция области проработала 1533 обращения относительно подозрительных людей и объектов. Уведомлений о воздушной тревоге во Львове и области не было.
