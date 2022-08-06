УКР
Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів

армія,ізраїль

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проєкт наказу про призов до 25 000 резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Ми не дозволимо нікому погрожувати чи завдавати шкоди громадянам Ізраїлю. Хто спробує – постраждає. Ми не прагнемо конфлікту, але ми без вагань будемо захищати наших громадян, якщо буде потрібно", - сказав Ганц.

Резервістів призивають до Південного командування, підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин, також призивають офіцерів.

За словами Ганца, сили оборони готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни.

Читайте: Армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах у секторі Гази

Нагадаємо, 5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, "метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч із сектором Газа".

Ізраїль (1820) Сектор Гази (193) мобілізація (3209) резервісти (71)
+9
А тупоголовий жлоб - Ze, навіть не оголосив мобілізацію напередодні війни, бо в його тупоголовій макітрі були шашлики і дєрєбан бабала на дорогах. Ось цим і відрізняються євреї від жидів: євреї думаю про свою державу, жлоб - про власну вигоду.
06.08.2022 13:41 Відповісти
+7
Ну що, довідмочувалися - Путін фашист прийшов й до них , може не безпосередньо своїми орками, та все ж прийшов.
06.08.2022 13:36 Відповісти
+4
Кислобздійна передація підняла на ноги всіх своїх пітомцев. І Серби, і Палестина лиш би відволікти увагу світу від України та припинити поставки зброї.
06.08.2022 13:40 Відповісти
Писал же им:уничтожим "кошелек"-все террористы сдуются....
06.08.2022 13:55 Відповісти
А чим укри відрізняються від жлобiв? Судячи з тебе, нічим.
06.08.2022 16:31 Відповісти
Дочка и племянник уже на базах приписки.
06.08.2022 14:26 Відповісти
по-нормальному завидую Израилю - у них там и народ и власть стоят на стороне Родины-Израиля, одним фронтом...
не то что у нас в Украине: Украинцы, патриоты Украины - за Украину, а зе влада засланцев - не всё так однозначно, надо посоветоваться с шефом.. уроды безродные, продажные дермаки-татаровы-арахамии-тищенки...
06.08.2022 14:46 Відповісти
Все обострения на Ближнем Востоке ВСЕГДА инициировались в кремле (это не исключение)!
Москали заклятые враги Израиля (просто надо знать историю)!
06.08.2022 17:41 Відповісти
 
 