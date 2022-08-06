Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проєкт наказу про призов до 25 000 резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

"Ми не дозволимо нікому погрожувати чи завдавати шкоди громадянам Ізраїлю. Хто спробує – постраждає. Ми не прагнемо конфлікту, але ми без вагань будемо захищати наших громадян, якщо буде потрібно", - сказав Ганц.

Резервістів призивають до Південного командування, підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин, також призивають офіцерів.

За словами Ганца, сили оборони готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни.

Нагадаємо, 5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, "метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч із сектором Газа".