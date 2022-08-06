Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов
Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве до 25 000 резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
"Мы не позволим никому угрожать или наносить ущерб гражданам Израиля. Кто попробует – пострадает. Мы не стремимся к конфликту, но мы без колебаний будем защищать наших граждан, если потребуется", - сказал Ганц.
Резервистов призывают в Южное командование, подразделения противовоздушной обороны, командование тыла и боевые части, также призывают офицеров.
По словам Ганца, силы обороны готовятся ко всем сценариям, на всех фронтах, включая север и центр страны.
Напомним, 5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа.
По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, "целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа".
не то что у нас в Украине: Украинцы, патриоты Украины - за Украину, а зе влада засланцев - не всё так однозначно, надо посоветоваться с шефом.. уроды безродные, продажные дермаки-татаровы-арахамии-тищенки...
Москали заклятые враги Израиля (просто надо знать историю)!