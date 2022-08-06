РУС
Израиль мобилизует 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил проект приказа о призыве до 25 000 резервистов в Армию обороны Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы не позволим никому угрожать или наносить ущерб гражданам Израиля. Кто попробует – пострадает. Мы не стремимся к конфликту, но мы без колебаний будем защищать наших граждан, если потребуется", - сказал Ганц.

Резервистов призывают в Южное командование, подразделения противовоздушной обороны, командование тыла и боевые части, также призывают офицеров.

По словам Ганца, силы обороны готовятся ко всем сценариям, на всех фронтах, включая север и центр страны.

Читайте также: Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Напомним, 5 августа ЦАХАЛ объявил о начале операции "Рассвет", направленной против палестинских радикальных группировок, действующих в секторе Газа.

По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, "целью этой операции является устранение конкретной угрозы гражданам Израиля и гражданским лицам, проживающим рядом с сектором Газа".

А тупоголовий жлоб - Ze, навіть не оголосив мобілізацію напередодні війни, бо в його тупоголовій макітрі були шашлики і дєрєбан бабала на дорогах. Ось цим і відрізняються євреї від жидів: євреї думаю про свою державу, жлоб - про власну вигоду.
06.08.2022 13:41 Ответить
Ну що, довідмочувалися - Путін фашист прийшов й до них , може не безпосередньо своїми орками, та все ж прийшов.
06.08.2022 13:36 Ответить
Кислобздійна передація підняла на ноги всіх своїх пітомцев. І Серби, і Палестина лиш би відволікти увагу світу від України та припинити поставки зброї.
06.08.2022 13:40 Ответить
Писал же им:уничтожим "кошелек"-все террористы сдуются....
06.08.2022 13:55 Ответить
А чим укри відрізняються від жлобiв? Судячи з тебе, нічим.
06.08.2022 16:31 Ответить
Дочка и племянник уже на базах приписки.
06.08.2022 14:26 Ответить
по-нормальному завидую Израилю - у них там и народ и власть стоят на стороне Родины-Израиля, одним фронтом...
не то что у нас в Украине: Украинцы, патриоты Украины - за Украину, а зе влада засланцев - не всё так однозначно, надо посоветоваться с шефом.. уроды безродные, продажные дермаки-татаровы-арахамии-тищенки...
06.08.2022 14:46 Ответить
Все обострения на Ближнем Востоке ВСЕГДА инициировались в кремле (это не исключение)!
Москали заклятые враги Израиля (просто надо знать историю)!
06.08.2022 17:41 Ответить
 
 