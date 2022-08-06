Воїни 128 ОГШБр затрофеїли точну копію прапора, який був встановлений над Рейхстагом у 1945 році

Серед трофеїв українських військових також боєприпаси, амуніція, продукти.

Про це повідомляють на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, передає Цензор.НЕТ.

Бійці 128-ї бригади взяли як трофей бойовий прапор 150-ї мотострілкової дивізії російської армії – копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над Рейхстагом.

На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Читайте також: "Продовжуємо нищити ворога!": 128-а ОГШБр показала кадри ліквідації військ РФ в Україні. ВIДЕО

Прапор часто використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії – створена в 2016 році 150 мотострілкова Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія, яка належить до Південного військового округу росармії й дислокується в Ростовській області. Влітку 2018 року дивізії присвоєно почесне найменування Ідрицько-Берлінської.

Під час втечі після бойового зіткнення з воїнами 128-ї бригади росіяни залишили і прапор, й боєприпаси, амуніцію та продукти харчування. Українські бійці вибили росіян із займаних позицій на південно-східному напрямку.

Також читайте: Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій. ФОТО