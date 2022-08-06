Воїни 128 ОГШБр затрофеїли точну копію прапора, який був встановлений над Рейхстагом у 1945 році
Серед трофеїв українських військових також боєприпаси, амуніція, продукти.
Про це повідомляють на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, передає Цензор.НЕТ.
Бійці 128-ї бригади взяли як трофей бойовий прапор 150-ї мотострілкової дивізії російської армії – копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над Рейхстагом.
На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Прапор часто використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії – створена в 2016 році 150 мотострілкова Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія, яка належить до Південного військового округу росармії й дислокується в Ростовській області. Влітку 2018 року дивізії присвоєно почесне найменування Ідрицько-Берлінської.
Під час втечі після бойового зіткнення з воїнами 128-ї бригади росіяни залишили і прапор, й боєприпаси, амуніцію та продукти харчування. Українські бійці вибили росіян із займаних позицій на південно-східному напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча гівно гівном відмивати це так собі ідея, але кращого застосунку цій обісцяній ганчірці я не бачу...