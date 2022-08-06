УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9884 відвідувача онлайн
Новини Війна Російська агресія
10 451 30

Воїни 128 ОГШБр затрофеїли точну копію прапора, який був встановлений над Рейхстагом у 1945 році

прапор

Серед трофеїв українських військових також боєприпаси, амуніція, продукти.

Про це повідомляють на сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, передає Цензор.НЕТ.

Бійці 128-ї бригади взяли як трофей бойовий прапор 150-ї мотострілкової дивізії російської армії – копію прапора перемоги, встановленого червоноармійцями 1 травня 1945 року в Берліні над Рейхстагом.

На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Читайте також: "Продовжуємо нищити ворога!": 128-а ОГШБр показала кадри ліквідації військ РФ в Україні. ВIДЕО

Прапор часто використовує правонаступниця червоноармійської радянської дивізії – створена в 2016 році 150 мотострілкова Ідрицько-Берлінська ордена Кутузова дивізія, яка належить до Південного військового округу росармії й дислокується в Ростовській області. Влітку 2018 року дивізії присвоєно почесне найменування Ідрицько-Берлінської.

Під час втечі після бойового зіткнення з воїнами 128-ї бригади росіяни залишили і прапор, й боєприпаси, амуніцію та продукти харчування. Українські бійці вибили росіян із займаних позицій на південно-східному напрямку.

Також читайте: Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій. ФОТО

армія рф (18544) Друга світова війна (303) знищення (8076) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (156) ЗСУ (7867)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Гарна ганчірка на вході у бліндаж...
показати весь коментар
06.08.2022 15:06 Відповісти
+10
Захват знамени означает, что данное воинское соединение прекращает своё существование и расформировывается. Респек
показати весь коментар
06.08.2022 15:17 Відповісти
+8
китайский ширпотреб, - 1 гривна за пачку.
показати весь коментар
06.08.2022 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна ганчірка на вході у бліндаж...
показати весь коментар
06.08.2022 15:06 Відповісти
Идиот! Это весьма ценный артефакт для парада Победы в Киеве.Трофейные флаги должны быть выброшены бойцами Украины на пепелище и заснято хроникой.
показати весь коментар
06.08.2022 15:22 Відповісти
штирлиц,у вас будёновка набекрень постоянно..
показати весь коментар
06.08.2022 15:44 Відповісти
Стекломой не пей, галюнов с красножопщиной не будет
показати весь коментар
06.08.2022 15:50 Відповісти
та якый стекломой...для мене "львівська" мінімум,дивує схильність за псевдошмату пиримоги спалити все жидокацапське підпілля...
показати весь коментар
06.08.2022 16:09 Відповісти
Тут пришли за мной, бить хотят, все пока.
показати весь коментар
06.08.2022 20:56 Відповісти
"Идритская" від слова "Идрит твою мать " ?
показати весь коментар
06.08.2022 15:10 Відповісти
Чого дурниці писати? Це не є "точна копія прапора, який був встановлений над Рейхстагом у 1945", і взагалі не копія, а післявоєнна вигадка.
показати весь коментар
06.08.2022 15:16 Відповісти
Распостранение комуняцких клонов на кацапии скоро переплюнет распостранение православных мощей
показати весь коментар
06.08.2022 15:16 Відповісти
В мире есть 20 черепов Иоанна Крестителя, но только 6 из них - настоящие. Так же и с флагом.
показати весь коментар
06.08.2022 16:46 Відповісти
Захват знамени означает, что данное воинское соединение прекращает своё существование и расформировывается. Респек
показати весь коментар
06.08.2022 15:17 Відповісти
Ваще то воинская часть после такого подлежит расформированию. Но у кацев наверняка на такой случай отмазка своя имеется))
показати весь коментар
06.08.2022 15:19 Відповісти
то вам не рейтузы моторылы...сильная весчь,хуйлом с гундяйкиным намоленная.
показати весь коментар
06.08.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 15:25 Відповісти
це такий недолугий сарказм...? о_О Ця ганчірка є китайським "сувеніром" і не має жодного утилітарного призначення.
показати весь коментар
06.08.2022 15:34 Відповісти
Ещё один идиот. Это весьма ценный артефакт для парада Победы в Киеве.Трофейные флаги должны быть выброшены бойцами Украины на пепелище и заснято хроникой.
показати весь коментар
06.08.2022 15:52 Відповісти
У середньовіччі накази військовим підрозділам віддавалися підняттям баннера (прапора). У 20-21 столітті (та ще й набагато раніше), прапори не мають ніякого утилітарного призначення (ну, хіба що той у кого прапор може ним уриватися протягом холодної ночі). Лише символічне.
показати весь коментар
06.08.2022 16:53 Відповісти
Вы фото внимательно смотрели? Качество сего экспоната - пакет - "майка"! ! Какое боевое знамя? На привозили безголовые дебилы "святых мощей".
показати весь коментар
06.08.2022 15:37 Відповісти
как говорила моя бабушка одному знакомому - Ростик не несите х=ню, бросьте на пол.
показати весь коментар
06.08.2022 15:43 Відповісти
китайский ширпотреб, - 1 гривна за пачку.
показати весь коментар
06.08.2022 15:32 Відповісти
Ох и дебилы, бегают с красным знаменем, хотели видать до Киева добежать, но не судьба.
показати весь коментар
06.08.2022 15:42 Відповісти
Яке там ще ''знамя'', це пакет для сміття.
показати весь коментар
06.08.2022 15:50 Відповісти
Порізати на кусочки той красний релікт,, буде чим дупу витирати.
показати весь коментар
06.08.2022 16:18 Відповісти
Рашисти готові драпати і не зупинятись! Потрібно військам не зупинятись і виконати наказ Верховного ГК про звільнення всієї території України від окупанта!
показати весь коментар
06.08.2022 16:56 Відповісти
Где вы таких понабирали знатоков? Эта тряпка - это типа знамя победы. Никакими военными частями не используется. Это типа колорадской ленты или флага СССР.
показати весь коментар
06.08.2022 17:12 Відповісти
Віддайте його львів'янам, щоб було чим пам'ятник Степану Бандері від голубиного гівна відмивати...
Хоча гівно гівном відмивати це так собі ідея, але кращого застосунку цій обісцяній ганчірці я не бачу...
показати весь коментар
06.08.2022 17:16 Відповісти
Це сміття продається в будь-якому магазині на расіі
показати весь коментар
06.08.2022 17:17 Відповісти
Дивизия, которая во ВМВ брала Берлин и установила над Рейхстагом свой флаг, в позорной военной "спецоперации" в Украине, затянувшейся уже на полгода, с неменьшим позором этот флаг потеряла ! Хороший знак, ящитаю.
показати весь коментар
06.08.2022 23:42 Відповісти
 
 