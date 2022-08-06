РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости Война Российская агрессия
10 451 30

Воины 128 ОГШБр затрофеили точную копию флага, установленного над Рейхстагом в 1945 году

прапор

Среди трофеев украинских военных также боеприпасы, амуниция, продукты.

Об этом сообщают на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы 128-й бригады взяли в качестве трофея боевой флаг 150-й мотострелковой дивизии российской армии – копию флага победы, установленного красноармейцами 1 мая 1945 года в Берлине над Рейхстагом.

На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Смотрите: "Продолжаем уничтожать врага!" - 128-я ОГШБр показала кадры ликвидации войск РФ в Украине. ВИДЕО

Флаг часто использует правопреемница красноармейской советской дивизии – созданная в 2016 году 150 мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузовая дивизия, принадлежащая Южному военному округу росармии и дислоцирующаяся в Ростовской области. Летом 2018 дивизии присвоено почетное наименование Идрицко-Берлинской.

Во время бегства после боевого столкновения с воинами 128-й бригады россияне покинули флаг и боеприпасы, амуницию и продукты питания. Украинские бойцы выбили россиян с занимаемых позиций на юго-восточном направлении.

Читайте: В честь 128-й горно-штурмовой бригады назвали улицу в Перечине на Закарпатье

армия РФ (20392) Вторая мировая война (429) уничтожение (7760) 128 отдельная горно-пехотная бригада (158) ВСУ (6869)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Гарна ганчірка на вході у бліндаж...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:06 Ответить
+10
Захват знамени означает, что данное воинское соединение прекращает своё существование и расформировывается. Респек
показать весь комментарий
06.08.2022 15:17 Ответить
+8
китайский ширпотреб, - 1 гривна за пачку.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна ганчірка на вході у бліндаж...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:06 Ответить
Идиот! Это весьма ценный артефакт для парада Победы в Киеве.Трофейные флаги должны быть выброшены бойцами Украины на пепелище и заснято хроникой.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:22 Ответить
штирлиц,у вас будёновка набекрень постоянно..
показать весь комментарий
06.08.2022 15:44 Ответить
Стекломой не пей, галюнов с красножопщиной не будет
показать весь комментарий
06.08.2022 15:50 Ответить
та якый стекломой...для мене "львівська" мінімум,дивує схильність за псевдошмату пиримоги спалити все жидокацапське підпілля...
показать весь комментарий
06.08.2022 16:09 Ответить
Тут пришли за мной, бить хотят, все пока.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:56 Ответить
"Идритская" від слова "Идрит твою мать " ?
показать весь комментарий
06.08.2022 15:10 Ответить
Чого дурниці писати? Це не є "точна копія прапора, який був встановлений над Рейхстагом у 1945", і взагалі не копія, а післявоєнна вигадка.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:16 Ответить
Распостранение комуняцких клонов на кацапии скоро переплюнет распостранение православных мощей
показать весь комментарий
06.08.2022 15:16 Ответить
В мире есть 20 черепов Иоанна Крестителя, но только 6 из них - настоящие. Так же и с флагом.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:46 Ответить
Захват знамени означает, что данное воинское соединение прекращает своё существование и расформировывается. Респек
показать весь комментарий
06.08.2022 15:17 Ответить
Ваще то воинская часть после такого подлежит расформированию. Но у кацев наверняка на такой случай отмазка своя имеется))
показать весь комментарий
06.08.2022 15:19 Ответить
то вам не рейтузы моторылы...сильная весчь,хуйлом с гундяйкиным намоленная.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:22 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 15:25 Ответить
це такий недолугий сарказм...? о_О Ця ганчірка є китайським "сувеніром" і не має жодного утилітарного призначення.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:34 Ответить
Ещё один идиот. Это весьма ценный артефакт для парада Победы в Киеве.Трофейные флаги должны быть выброшены бойцами Украины на пепелище и заснято хроникой.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:52 Ответить
У середньовіччі накази військовим підрозділам віддавалися підняттям баннера (прапора). У 20-21 столітті (та ще й набагато раніше), прапори не мають ніякого утилітарного призначення (ну, хіба що той у кого прапор може ним уриватися протягом холодної ночі). Лише символічне.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:53 Ответить
Вы фото внимательно смотрели? Качество сего экспоната - пакет - "майка"! ! Какое боевое знамя? На привозили безголовые дебилы "святых мощей".
показать весь комментарий
06.08.2022 15:37 Ответить
как говорила моя бабушка одному знакомому - Ростик не несите х=ню, бросьте на пол.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:43 Ответить
китайский ширпотреб, - 1 гривна за пачку.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:32 Ответить
Ох и дебилы, бегают с красным знаменем, хотели видать до Киева добежать, но не судьба.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:42 Ответить
Яке там ще ''знамя'', це пакет для сміття.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:50 Ответить
Порізати на кусочки той красний релікт,, буде чим дупу витирати.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:18 Ответить
Рашисти готові драпати і не зупинятись! Потрібно військам не зупинятись і виконати наказ Верховного ГК про звільнення всієї території України від окупанта!
показать весь комментарий
06.08.2022 16:56 Ответить
Где вы таких понабирали знатоков? Эта тряпка - это типа знамя победы. Никакими военными частями не используется. Это типа колорадской ленты или флага СССР.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:12 Ответить
Віддайте його львів'янам, щоб було чим пам'ятник Степану Бандері від голубиного гівна відмивати...
Хоча гівно гівном відмивати це так собі ідея, але кращого застосунку цій обісцяній ганчірці я не бачу...
показать весь комментарий
06.08.2022 17:16 Ответить
Це сміття продається в будь-якому магазині на расіі
показать весь комментарий
06.08.2022 17:17 Ответить
Дивизия, которая во ВМВ брала Берлин и установила над Рейхстагом свой флаг, в позорной военной "спецоперации" в Украине, затянувшейся уже на полгода, с неменьшим позором этот флаг потеряла ! Хороший знак, ящитаю.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:42 Ответить
 
 