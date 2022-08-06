Воины 128 ОГШБр затрофеили точную копию флага, установленного над Рейхстагом в 1945 году

Среди трофеев украинских военных также боеприпасы, амуниция, продукты.

Об этом сообщают на странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы 128-й бригады взяли в качестве трофея боевой флаг 150-й мотострелковой дивизии российской армии – копию флага победы, установленного красноармейцами 1 мая 1945 года в Берлине над Рейхстагом.

На прапорі нанесена абревіатура: "150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.". Яка розшифровується так: "150 стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Флаг часто использует правопреемница красноармейской советской дивизии – созданная в 2016 году 150 мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузовая дивизия, принадлежащая Южному военному округу росармии и дислоцирующаяся в Ростовской области. Летом 2018 дивизии присвоено почетное наименование Идрицко-Берлинской.

Во время бегства после боевого столкновения с воинами 128-й бригады россияне покинули флаг и боеприпасы, амуницию и продукты питания. Украинские бойцы выбили россиян с занимаемых позиций на юго-восточном направлении.

