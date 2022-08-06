У Миколаєві - вибухи під час повітряної тривоги
Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.
Перед вибухами у місті та Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.
Іншої інформації про ситуацію в місті поки немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Frol Fedoroff
показати весь коментар06.08.2022 16:32 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Белла Богун
показати весь коментар06.08.2022 17:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Огусто
показати весь коментар06.08.2022 16:47 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар06.08.2022 17:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
иван иван #526269
показати весь коментар06.08.2022 17:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Огусто
показати весь коментар06.08.2022 17:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар06.08.2022 18:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Огусто
показати весь коментар06.08.2022 17:41 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль