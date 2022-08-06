У Миколаєві - вибухи під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Перед вибухами у місті та Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.

Іншої інформації про ситуацію в місті поки немає.

