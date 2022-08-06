УКР
У Миколаєві - вибухи під час повітряної тривоги

миколаїв

Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Перед вибухами у місті та Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.

Іншої інформації про ситуацію в місті поки немає.

ото не треба було базікати, що ось - ось і звільнемо Херсон. та "наказую звільнити увесь південь України". Госпди! які йолопи керують країною.
06.08.2022 16:32 Відповісти
Треба ще було "відосіки запіліть" на фоні карт генштабу. Хоча, все ще попереду, клоуну ж потрібні глядачі.
06.08.2022 17:56 Відповісти
Вибухи лунали ДО тривоги. А ще, якби менше усілякі люсяарестовичі *******, то може б і спокійніше взяли б Херсон. А так, колаборація клоуна офісу *********** досягає своєї апогеї.
06.08.2022 16:47 Відповісти
Вибухи лунали ДО тривоги... Це постійно. Спочатку вибухи потім вмикається тривога . Місцева система оповіщення населення нічого не варта
06.08.2022 17:07 Відповісти
Якщо це артилерійські вибухи про них повідомити завчасно не вийде, снаряд до літає за секунди.
06.08.2022 17:25 Відповісти
Ой, я Вас молю. Не чешіть нам потилицю; уже усе бачили та відчували.
06.08.2022 17:43 Відповісти
если бы . Не хера ты знаешь про ситуацию в Николаеве. Иначе бы не писал, того что и так понятно. .Но не имеет никакого отношения к происходящему
06.08.2022 18:06 Відповісти
Коли лунає ДО вибухів, то це навіть, як заспокійливе. Практично НІКОЛИ не гупає.
06.08.2022 17:41 Відповісти
 
 