В Николаеве – взрывы во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.

Перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Другой информации о ситуации в городе пока нет.

