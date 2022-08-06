В Николаеве – взрывы во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.
Перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Другой информации о ситуации в городе пока нет.
