РУС
В Николаеве – взрывы во время воздушной тревоги

миколаїв

Во время воздушной тревоги в Николаеве раздались взрывы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.

Перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Другой информации о ситуации в городе пока нет.

Николаев (2192) обстрел (29176)
Сортировать:
ото не треба було базікати, що ось - ось і звільнемо Херсон. та "наказую звільнити увесь південь України". Госпди! які йолопи керують країною.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:32 Ответить
Треба ще було "відосіки запіліть" на фоні карт генштабу. Хоча, все ще попереду, клоуну ж потрібні глядачі.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:56 Ответить
Вибухи лунали ДО тривоги. А ще, якби менше усілякі люсяарестовичі *******, то може б і спокійніше взяли б Херсон. А так, колаборація клоуна офісу *********** досягає своєї апогеї.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:47 Ответить
Вибухи лунали ДО тривоги... Це постійно. Спочатку вибухи потім вмикається тривога . Місцева система оповіщення населення нічого не варта
показать весь комментарий
06.08.2022 17:07 Ответить
Якщо це артилерійські вибухи про них повідомити завчасно не вийде, снаряд до літає за секунди.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:25 Ответить
Ой, я Вас молю. Не чешіть нам потилицю; уже усе бачили та відчували.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:43 Ответить
если бы . Не хера ты знаешь про ситуацию в Николаеве. Иначе бы не писал, того что и так понятно. .Но не имеет никакого отношения к происходящему
показать весь комментарий
06.08.2022 18:06 Ответить
Коли лунає ДО вибухів, то це навіть, як заспокійливе. Практично НІКОЛИ не гупає.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:41 Ответить
 
 