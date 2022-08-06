РУС
Впервые с начала полномасштабной войны в Украину входит турецкое судно. ФОТО

К украинскому морскому торговому порту "Черноморск" подходит турецкий сухогруз FULMAR S первое судно с начала полномасштабного вторжения российских ВС на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор портала BlackSeaNews, на своей странице в Facebook.

Сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

"На якорной стоянке у входа в Босфор в Черном море до сих пор находится (тоже турецкий) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, который считали первым судном, которое получит разрешение на рейс в порты Украины по экспортному зерну. Следовательно, наши прогнозы, что это будут преимущественно суда турецких владельцев, подтверждаются", – отмечает Клименко.

Топ комментарии
+21
моїй радості немає меж, що черговий диктатор Пердуган отримав преференції від вбивства українців
показать весь комментарий
06.08.2022 16:33 Ответить
+13
яке "щастя". особливо після заяв турків щодо ***** і війни в Україні . Туретчина просто грає свою гру
показать весь комментарий
06.08.2022 16:34 Ответить
+10
гордиться заходу пустого сухогруза?кроме перекрытия босфор и приватных байрактаров благодарить турцию особо нема за шо...
любителей сидеть на двух стульях мы нагородымо попизже.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
моїй радості немає меж, що черговий диктатор Пердуган отримав преференції від вбивства українців
показать весь комментарий
06.08.2022 16:33 Ответить
яке "щастя". особливо після заяв турків щодо ***** і війни в Україні . Туретчина просто грає свою гру
показать весь комментарий
06.08.2022 16:34 Ответить
Судоходство маленькими шажками налаживается. Это хорошо.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:37 Ответить
Чье судоходство?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:41 Ответить
Международное в наши порты. Что непонятного?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:58 Ответить
вот именно. а как украинский флот?
показать весь комментарий
06.08.2022 17:16 Ответить
гордиться заходу пустого сухогруза?кроме перекрытия босфор и приватных байрактаров благодарить турцию особо нема за шо...
любителей сидеть на двух стульях мы нагородымо попизже.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:41 Ответить
А что, надо было туркам всеми своими войсками отбивать Украину от рашоорков? Или может дебилизм 73% избирателей Украины мешает закончить войну?
показать весь комментарий
06.08.2022 17:01 Ответить
Про дебилизм и "закончить войну" подробнее
показать весь комментарий
06.08.2022 17:18 Ответить
Новость,,ни о чем.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:46 Ответить
FULMARS, HIMARS - навеяло ...
показать весь комментарий
06.08.2022 16:47 Ответить
Зато прямо перед самой войной турция пропустила российские военные корабли в Черное море несмотря на предупреждения Пентагона о скором начале войны раши против Украины.https://www.radiosvoboda.org/a/korabli-rossii-chernoe-more/31697505.html
показать весь комментарий
06.08.2022 17:13 Ответить
Эрдоган тот ещё проститутка.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:20 Ответить
Эрдоган впустил корабли, но не выпускает обратно.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:04 Ответить
А тем временем армения отдала истребители россии и армения за россию
показать весь комментарий
06.08.2022 20:50 Ответить
грабувати український народ на "великому крадівництві доріг" "зеленим грабіжникам " допомагали все ті ж прорашистські турецькі шулєри.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:33 Ответить
розвідку вони провели при асфальтуванні Києва..але нєфігові дороги зробили, на відміну від зеасфальтування..й швидко..й без шащлика
показать весь комментарий
06.08.2022 17:49 Ответить
Троянский конь?
показать весь комментарий
06.08.2022 20:18 Ответить
 
 