Впервые с начала полномасштабной войны в Украину входит турецкое судно. ФОТО

К украинскому морскому торговому порту "Черноморск" подходит турецкий сухогруз FULMAR S первое судно с начала полномасштабного вторжения российских ВС на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Андрей Клименко, руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и главный редактор портала BlackSeaNews, на своей странице в Facebook.

Сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

"На якорной стоянке у входа в Босфор в Черном море до сих пор находится (тоже турецкий) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, который считали первым судном, которое получит разрешение на рейс в порты Украины по экспортному зерну. Следовательно, наши прогнозы, что это будут преимущественно суда турецких владельцев, подтверждаются", – отмечает Клименко.