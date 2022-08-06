Уперше з початку повномасштабної війни до України підходить турецьке судно. ФОТО

До українського морського торговельного порту "Чорноморськ" підходить турецький суховантаж FULMAR S - перше судно з початку повномасштабного вторгнення російських ВС на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор порталу BlackSeaNews, на своїй сторінці у Facebook.

Суховантаж вийшов з турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.

"На якірній стоянці біля входу в Босфор в Чорному мору досі перебуває (теж турецький) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, який вважали першим судном, що отримає дозвіл на рейс до портів України за експортним зерном. Отже, наші прогнози, що це будуть переважно судна турецьких власників, підтверджуються", – зазначає Клименко.