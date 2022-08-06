УКР
Уперше з початку повномасштабної війни до України підходить турецьке судно. ФОТО

судно

До українського морського торговельного порту "Чорноморськ" підходить турецький суховантаж FULMAR S - перше судно з початку повномасштабного вторгнення російських ВС на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Андрій Клименко, керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор порталу BlackSeaNews, на своїй сторінці у Facebook.

Уперше з початку повномасштабної війни до України підходить турецьке судно 01

Суховантаж вийшов з турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.

Також читайте: Перший зерновоз з українською кукурудзою дістався Туреччини

"На якірній стоянці біля входу в Босфор в Чорному мору досі перебуває (теж турецький) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, який вважали першим судном, що отримає дозвіл на рейс до портів України за експортним зерном. Отже, наші прогнози, що це будуть переважно судна турецьких власників, підтверджуються", – зазначає  Клименко.

Автор: 

корабель (1622) море (223) Туреччина (3670) Україна (6090)
Топ коментарі
моїй радості немає меж, що черговий диктатор Пердуган отримав преференції від вбивства українців
показати весь коментар
06.08.2022 16:33 Відповісти
яке "щастя". особливо після заяв турків щодо ***** і війни в Україні . Туретчина просто грає свою гру
показати весь коментар
06.08.2022 16:34 Відповісти
Судоходство маленькими шажками налаживается. Это хорошо.
показати весь коментар
06.08.2022 16:37 Відповісти
Чье судоходство?
показати весь коментар
06.08.2022 16:41 Відповісти
Международное в наши порты. Что непонятного?
показати весь коментар
06.08.2022 16:58 Відповісти
вот именно. а как украинский флот?
показати весь коментар
06.08.2022 17:16 Відповісти
гордиться заходу пустого сухогруза?кроме перекрытия босфор и приватных байрактаров благодарить турцию особо нема за шо...
любителей сидеть на двух стульях мы нагородымо попизже.
показати весь коментар
06.08.2022 16:41 Відповісти
А что, надо было туркам всеми своими войсками отбивать Украину от рашоорков? Или может дебилизм 73% избирателей Украины мешает закончить войну?
показати весь коментар
06.08.2022 17:01 Відповісти
Про дебилизм и "закончить войну" подробнее
показати весь коментар
06.08.2022 17:18 Відповісти
Новость,,ни о чем.
показати весь коментар
06.08.2022 16:46 Відповісти
FULMARS, HIMARS - навеяло ...
показати весь коментар
06.08.2022 16:47 Відповісти
Зато прямо перед самой войной турция пропустила российские военные корабли в Черное море несмотря на предупреждения Пентагона о скором начале войны раши против Украины.https://www.radiosvoboda.org/a/korabli-rossii-chernoe-more/31697505.html
показати весь коментар
06.08.2022 17:13 Відповісти
Эрдоган тот ещё проститутка.
показати весь коментар
06.08.2022 17:20 Відповісти
Эрдоган впустил корабли, но не выпускает обратно.
показати весь коментар
06.08.2022 23:04 Відповісти
А тем временем армения отдала истребители россии и армения за россию
показати весь коментар
06.08.2022 20:50 Відповісти
грабувати український народ на "великому крадівництві доріг" "зеленим грабіжникам " допомагали все ті ж прорашистські турецькі шулєри.
показати весь коментар
06.08.2022 17:33 Відповісти
розвідку вони провели при асфальтуванні Києва..але нєфігові дороги зробили, на відміну від зеасфальтування..й швидко..й без шащлика
показати весь коментар
06.08.2022 17:49 Відповісти
Троянский конь?
показати весь коментар
06.08.2022 20:18 Відповісти
 
 