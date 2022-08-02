Перший зерновоз з українською кукурудзою дістався Туреччини
Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.
Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.
Після огляду судно має доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.
"чого рашинські перевіряльники мають перевіряти українське зерно"
Брешеш саме ти або транслюєш парашиські наративи.
Перевиряють представники Турції та ООН.
Я читаю не невідомо яке джерело - http://www.dailysabah.com www.dailysabah.com на яке в статті є посилання,
а той документ, який підписала Україна з ООН та Туреччиною,
в Мережі є і на українській і на англійській.
А ТИ мабудь довіряєш будь-чому написанному в будь-яких джерелах.
Доречі, тикати, дрібненьке хамло, будеш своїй дружині, звісно, якщо вона у такого недолугого є.
нафіга було брехати, що россіяне не будуть контроліровать ці суда ????
українці кров"ю вмиваються, а світ халявну жратву вивозить від українців!
- Гоні іх, Пєтька, самім жрать нєчєго!
Чи доїхала фура з морквою?
а спарц хотіла накаркати про невдачу