УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 250 33

Перший зерновоз з українською кукурудзою дістався Туреччини

зерно

Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.

Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду судно має доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 вітають відправлення першого судна з українським зерном

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.

Автор: 

зерно (3174) корабель (1622) Туреччина (3664)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Чесно кажучи, читаю цю новину не як перемогу, а як зраду... Зраду, що ми, точніш зевлада на 31 році незалежності клянчимо у всьго світу пройти через свої териториальні води, замість того, щоб топити паршивий чф рф, який намагається завадити нам
показати весь коментар
02.08.2022 21:15 Відповісти
+14
Москалям то від зерної угоди більше вигоди. Якби москалів змусили відступати, тоді зернова угода, це перемога.
показати весь коментар
02.08.2022 21:13 Відповісти
+13
а могли б всіх азовців виторгувати за це зерно
показати весь коментар
02.08.2022 21:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалям то від зерної угоди більше вигоди. Якби москалів змусили відступати, тоді зернова угода, це перемога.
показати весь коментар
02.08.2022 21:13 Відповісти
Чесно кажучи, читаю цю новину не як перемогу, а як зраду... Зраду, що ми, точніш зевлада на 31 році незалежності клянчимо у всьго світу пройти через свої териториальні води, замість того, щоб топити паршивий чф рф, який намагається завадити нам
показати весь коментар
02.08.2022 21:15 Відповісти
Так хто тобі заважає? Іди і топи!
показати весь коментар
02.08.2022 21:31 Відповісти
Говнокомандувач у нас не той... не дає команди...
показати весь коментар
02.08.2022 21:42 Відповісти
Иди и топи.
показати весь коментар
02.08.2022 22:21 Відповісти
чому радіти ... за то зерно південь віддан
показати весь коментар
02.08.2022 21:16 Відповісти
Гурра! ЗЕ спасітєль чілавєчіства від голоду.
показати весь коментар
02.08.2022 21:16 Відповісти
а могли б всіх азовців виторгувати за це зерно
показати весь коментар
02.08.2022 21:16 Відповісти
Чому наші брешуть українському народу, що нічого з рашею не підписували, то чого рашинські перевіряльники мають перевіряти українське зерно.
показати весь коментар
02.08.2022 21:18 Відповісти


"чого рашинські перевіряльники мають перевіряти українське зерно"

Брешеш саме ти або транслюєш парашиські наративи.
Перевиряють представники Турції та ООН.
показати весь коментар
02.08.2022 21:35 Відповісти
Новину прочитав? "...має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці"". Джерело:
показати весь коментар
02.08.2022 21:43 Відповісти


Я читаю не невідомо яке джерело - http://www.dailysabah.com www.dailysabah.com на яке в статті є посилання,
а той документ, який підписала Україна з ООН та Туреччиною,
в Мережі є і на українській і на англійській.

А ТИ мабудь довіряєш будь-чому написанному в будь-яких джерелах.

Доречі, тикати, дрібненьке хамло, будеш своїй дружині, звісно, якщо вона у такого недолугого є.
показати весь коментар
03.08.2022 00:11 Відповісти
та пох. хто його перевіряє!!!! хай хоть пуКін перевіряє!!!! це - НЕ державне зерно!!!! Виликі пархаті агрохолдінги роблять гешефт - "такі да" !! А ми платимо за це захопленням територій і життями воїнів!!!! А ви тут далі виясняйте хто шо і де перевіряє!!!! дбл блд!!!!
показати весь коментар
02.08.2022 21:45 Відповісти
Это внезапно часть экономики страны, долбень
показати весь коментар
02.08.2022 22:22 Відповісти
Что часть экономики страны? Этот вывоз? Это зерно ещё в прошлом году было учтено в ВВП. В этом году никак)
показати весь коментар
02.08.2022 22:40 Відповісти
І шо тепер робити? Піти попкорну придбати?
показати весь коментар
02.08.2022 21:18 Відповісти
А ви впевнені що це перший зерновоз з українською кукурудзою? Є сумніви, думаю такі вже були, з орками на борту.
показати весь коментар
02.08.2022 21:18 Відповісти
‼️‼️‼️до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Джерело:

нафіга було брехати, що россіяне не будуть контроліровать ці суда ????
показати весь коментар
02.08.2022 21:30 Відповісти
Щось про посадовців мацковії з офіційних джерел не чув.
показати весь коментар
02.08.2022 21:34 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 21:36 Відповісти
Дай бог не останній. Москалі з часів 1932-1933 років створювали в Україні голодомор . Згоняли селян у колхози працювати за трудодень та "почетную грамоту".
показати весь коментар
02.08.2022 21:37 Відповісти
Достижение зерно агрохолдинга продали .
показати весь коментар
02.08.2022 21:38 Відповісти
Его как минимум год назад продали, а скорее всего вообще до того как урожай собрали, то есть по договору контрактации. А спешка с вывозом - это неуверенность агротрейдеров в том, что зерно не пострадает. А страховка у них довоенная, и такой форс-мажор страховая компания не покроет. Поэтому проллобировали ООН и устроили стамбульскую вечеринку с Абрамовичем. Не исключено, что он и есть основной бенефициар. И рэфия, соответственно.
показати весь коментар
02.08.2022 22:31 Відповісти
ах................єно...........................
українці кров"ю вмиваються, а світ халявну жратву вивозить від українців!
показати весь коментар
02.08.2022 21:38 Відповісти
- Васілій Івановіч, танкі в огородє!
- Гоні іх, Пєтька, самім жрать нєчєго!
показати весь коментар
02.08.2022 21:54 Відповісти
Хрущ,перевернись в гробу,***** ботинком по столу,прости Господи...
показати весь коментар
02.08.2022 21:59 Відповісти
Тим туркам порібен Крим та "Наташки"
показати весь коментар
02.08.2022 22:19 Відповісти
И как зрадоботы? Одессу захватили, нет?
показати весь коментар
02.08.2022 22:23 Відповісти
А як морква?
Чи доїхала фура з морквою?
показати весь коментар
02.08.2022 22:42 Відповісти
З кукурудзи можна виготовляти спирт та пальне, для чого її відправляти в Африку? З африканськими дармоїдами нічого не трапиться.
показати весь коментар
02.08.2022 23:25 Відповісти
поки все виходить,
а спарц хотіла накаркати про невдачу
показати весь коментар
03.08.2022 00:09 Відповісти
 
 