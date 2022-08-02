Перший зерновоз з українською кукурудзою дістався Туреччини

Перший зерновоз, який напередодні вирушив із української Одеси, приплив до узбережжя Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP.

Зазначається, що судно Razoni, яке пливе під прапором Сьєрра-Леоне, має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Після огляду судно має доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.