Первый зерновоз с украинской кукурузой добрался до Турции.
Первый зерновоз, накануне отправившийся из украинской Одессы, приплыл к побережью Турции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.
Отмечается, что судно Razoni, плывущее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные должностные лица. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.
После осмотра судно должно доставить груз с 26 тысяч тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
Напомним, 1 августа первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тысяч тонн кукурузы.
"чого рашинські перевіряльники мають перевіряти українське зерно"
Брешеш саме ти або транслюєш парашиські наративи.
Перевиряють представники Турції та ООН.
Я читаю не невідомо яке джерело - http://www.dailysabah.com www.dailysabah.com на яке в статті є посилання,
а той документ, який підписала Україна з ООН та Туреччиною,
в Мережі є і на українській і на англійській.
А ТИ мабудь довіряєш будь-чому написанному в будь-яких джерелах.
Доречі, тикати, дрібненьке хамло, будеш своїй дружині, звісно, якщо вона у такого недолугого є.
нафіга було брехати, що россіяне не будуть контроліровать ці суда ????
українці кров"ю вмиваються, а світ халявну жратву вивозить від українців!
- Гоні іх, Пєтька, самім жрать нєчєго!
Чи доїхала фура з морквою?
а спарц хотіла накаркати про невдачу