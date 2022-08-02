Первый зерновоз с украинской кукурузой добрался до Турции.

Первый зерновоз, накануне отправившийся из украинской Одессы, приплыл к побережью Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Отмечается, что судно Razoni, плывущее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные должностные лица. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.

После осмотра судно должно доставить груз с 26 тысяч тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, 1 августа первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тысяч тонн кукурузы.

Смотрите также: Минобороны Турции показало, как работает координационный центр по "зерновым коридорам" в Стамбуле. ВИДЕО