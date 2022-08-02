РУС
Первый зерновоз с украинской кукурузой добрался до Турции.

Первый зерновоз, накануне отправившийся из украинской Одессы, приплыл к побережью Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

Отмечается, что судно Razoni, плывущее под флагом Сьерра-Леоне, должно пройти инспекцию общей контрольной группой, в которую входят российские и украинские официальные должностные лица. Координационный центр в Стамбуле отвечает за инспекцию.

После осмотра судно должно доставить груз с 26 тысяч тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

Напомним, 1 августа первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта. На его борту 26 тысяч тонн кукурузы.

Минобороны Турции показало, как работает координационный центр по "зерновым коридорам" в Стамбуле. ВИДЕО

Чесно кажучи, читаю цю новину не як перемогу, а як зраду... Зраду, що ми, точніш зевлада на 31 році незалежності клянчимо у всьго світу пройти через свої териториальні води, замість того, щоб топити паршивий чф рф, який намагається завадити нам
02.08.2022 21:15 Ответить
Москалям то від зерної угоди більше вигоди. Якби москалів змусили відступати, тоді зернова угода, це перемога.
02.08.2022 21:13 Ответить
а могли б всіх азовців виторгувати за це зерно
02.08.2022 21:16 Ответить
Так хто тобі заважає? Іди і топи!
02.08.2022 21:31 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 21:42 Ответить
Иди и топи.
02.08.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
02.08.2022 21:16 Ответить
02.08.2022 21:16 Ответить
а могли б всіх азовців виторгувати за це зерно
02.08.2022 21:16 Ответить
Чому наші брешуть українському народу, що нічого з рашею не підписували, то чого рашинські перевіряльники мають перевіряти українське зерно.
02.08.2022 21:18 Ответить


"чого рашинські перевіряльники мають перевіряти українське зерно"

Брешеш саме ти або транслюєш парашиські наративи.
Перевиряють представники Турції та ООН.
02.08.2022 21:35 Ответить
Новину прочитав? "...має пройти інспекцію спільною контрольною групою, до якої входять російські та українські офіційні посадовці"". Джерело:
02.08.2022 21:43 Ответить


Я читаю не невідомо яке джерело - http://www.dailysabah.com www.dailysabah.com на яке в статті є посилання,
а той документ, який підписала Україна з ООН та Туреччиною,
в Мережі є і на українській і на англійській.

А ТИ мабудь довіряєш будь-чому написанному в будь-яких джерелах.

Доречі, тикати, дрібненьке хамло, будеш своїй дружині, звісно, якщо вона у такого недолугого є.
03.08.2022 00:11 Ответить
та пох. хто його перевіряє!!!! хай хоть пуКін перевіряє!!!! це - НЕ державне зерно!!!! Виликі пархаті агрохолдінги роблять гешефт - "такі да" !! А ми платимо за це захопленням територій і життями воїнів!!!! А ви тут далі виясняйте хто шо і де перевіряє!!!! дбл блд!!!!
02.08.2022 21:45 Ответить
Это внезапно часть экономики страны, долбень
02.08.2022 22:22 Ответить
Что часть экономики страны? Этот вывоз? Это зерно ещё в прошлом году было учтено в ВВП. В этом году никак)
02.08.2022 22:40 Ответить
І шо тепер робити? Піти попкорну придбати?
02.08.2022 21:18 Ответить
А ви впевнені що це перший зерновоз з українською кукурудзою? Є сумніви, думаю такі вже були, з орками на борту.
02.08.2022 21:18 Ответить
‼️‼️‼️до якої входять російські та українські офіційні посадовці. Джерело:

нафіга було брехати, що россіяне не будуть контроліровать ці суда ????
02.08.2022 21:30 Ответить
Щось про посадовців мацковії з офіційних джерел не чув.
02.08.2022 21:34 Ответить
02.08.2022 21:36 Ответить
Дай бог не останній. Москалі з часів 1932-1933 років створювали в Україні голодомор . Згоняли селян у колхози працювати за трудодень та "почетную грамоту".
02.08.2022 21:37 Ответить
Достижение зерно агрохолдинга продали .
02.08.2022 21:38 Ответить
Его как минимум год назад продали, а скорее всего вообще до того как урожай собрали, то есть по договору контрактации. А спешка с вывозом - это неуверенность агротрейдеров в том, что зерно не пострадает. А страховка у них довоенная, и такой форс-мажор страховая компания не покроет. Поэтому проллобировали ООН и устроили стамбульскую вечеринку с Абрамовичем. Не исключено, что он и есть основной бенефициар. И рэфия, соответственно.
02.08.2022 22:31 Ответить
ах................єно...........................
українці кров"ю вмиваються, а світ халявну жратву вивозить від українців!
02.08.2022 21:38 Ответить
- Васілій Івановіч, танкі в огородє!
- Гоні іх, Пєтька, самім жрать нєчєго!
02.08.2022 21:54 Ответить
Хрущ,перевернись в гробу,***** ботинком по столу,прости Господи...
02.08.2022 21:59 Ответить
Тим туркам порібен Крим та "Наташки"
02.08.2022 22:19 Ответить
И как зрадоботы? Одессу захватили, нет?
02.08.2022 22:23 Ответить
А як морква?
Чи доїхала фура з морквою?
02.08.2022 22:42 Ответить
З кукурудзи можна виготовляти спирт та пальне, для чого її відправляти в Африку? З африканськими дармоїдами нічого не трапиться.
02.08.2022 23:25 Ответить
поки все виходить,
а спарц хотіла накаркати про невдачу
03.08.2022 00:09 Ответить
 
 