Росія стягнула 25 тисяч військових для оточення Миколаєва, - The Times
Командування армії РФ планує оточити Миколаїв. Цей наступ потрібен росіянам для подальшого просування на Одесу.
Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За останні тижні до регіону були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу та Криму чисельністю по 500-800 осіб.
За даними видання, лише на західному березі Дніпра перебувають 10 тисяч військових РФ. Їх мета – оточення Миколаєва.
"Це відповідь Росії на заяви про контрнаступ та успішне просування української армії, що пересунули лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 кілометри від Миколаєва", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наступ на Миколаїв необхідний для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути необхідний РФ, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності систем HIMARS, які Україна отримала від партнерів.
И это на КИЕВ до 24,02,22. А ведь мы , если честно , к войне не готовились .
Ну собрали они очередную толпу с железяками ... Да , тяжело будет , но мы уже готовы к этому ( я надеюсь ).
14.02.2022:
Олег Жданов. - Якщо тільки Росія спробує атакувати, Захід закриє небо і буде збивати все, що бачитиме.
реально уродська у кацапів форма
порівняйте:
Тому 25 тисяч цілком достатньо, щоб почати наступ на якісь села на важливому напрямі, скажімо, вздовж дніпро - бугського лиману, або ще десь, щоб наблизитись до Миколаїва для більш інтенсивних обстрілів.
Вірю, ЗСУ знайдуть відповідь.
Все трохи по іншому.
а ось інших політичних сил на передку Ніц Немає!
А київські пердисти рахують БТГр, то 20,то 30 і зловтішаються.
Колись маршал Жора заочно закидав сталіну, що не було сил для контрнаступу під Москвою, а сталін вказував по карті скільки в нього полків,дивізій, армії і які широкі червоні стріли наступу. А Маршал Рокосовський описував наступ кавдивізії при контрнаступі. Вискочила кіннота на широке поле серед лісів в три лави а німці вдарили з мінометів, А за цією друга дивізія і теж на міномети. За три години дві дивізії корова язиком злизала. От що значив наказ про наступ. А потомкам маршала жори вже нема де і чим наступати. Ось і бахваляться, що царь лаптевидних ще не починав війни.
Влада має бути в руках Українських Націоналістів,яки ВСЮ НАШУ історію стоять на ахисті Нації та Держави!