Росія стягнула 25 тисяч військових для оточення Миколаєва, - The Times

Командування армії РФ планує оточити Миколаїв. Цей наступ потрібен росіянам для подальшого просування на Одесу.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За останні тижні до регіону були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу та Криму чисельністю по 500-800 осіб.

За даними видання, лише на західному березі Дніпра перебувають 10 тисяч військових РФ. Їх мета – оточення Миколаєва.

"Це відповідь Росії на заяви про контрнаступ та успішне просування української армії, що пересунули лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 кілометри від Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім

Зазначається, що наступ на Миколаїв необхідний для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути необхідний РФ, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності систем HIMARS, які Україна отримала від партнерів.