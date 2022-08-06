УКР
Росія стягнула 25 тисяч військових для оточення Миколаєва, - The Times

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Командування армії РФ планує оточити Миколаїв. Цей наступ потрібен росіянам для подальшого просування на Одесу.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За останні тижні до регіону були перекинуті дев'ять російських підрозділів з Донбасу та Криму чисельністю по 500-800 осіб.

За даними видання, лише на західному березі Дніпра перебувають 10 тисяч військових РФ. Їх мета – оточення Миколаєва.

"Це відповідь Росії на заяви про контрнаступ та успішне просування української армії, що пересунули лінію фронту за останній місяць приблизно на 2 кілометри від Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім

Зазначається, що наступ на Миколаїв необхідний для подальшого просування на Одесу. Наступ також може бути необхідний РФ, щоб мости через Дніпро на Херсонщині опинилися за межами досяжності систем HIMARS, які Україна отримала від партнерів.

Автор: 

армія рф (18544) Миколаїв (1852) оточення (26)
+32
Коли країну продає дєрьмак і арахамія в Стамбулі, це не весело. Продали Маріуполь, азовців будуть продадуть що завгодно.
06.08.2022 14:29 Відповісти
+22
А 25тисяч чорних мішків їм вже видали?
06.08.2022 14:24 Відповісти
+22
М-ДА, заруба будет жестокая , месиво , ХРАНИ БОГ наших бойцов .
06.08.2022 14:29 Відповісти
Усі притомні говорили про це,із самого початку,але,але,але...
06.08.2022 14:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qmGSQc9T2G8&ab_channel=Espreso.TV ЗСУ їде на "референдум" у Херсонській області
06.08.2022 14:33 Відповісти
"Впродовж останніх днів ми бачили значне https://www.dw.com/uk/do-bilorusi-************-prybuvaty-rosiiski-viiskovi-i-tekhnika/a-60530304 переміщення російських військових сил до Білорусі . Це є найбільшим російським розміщенням там з часів холодної війни", - цитує Столтенберга сайт НАТО. За словами генсека, йдеться про 30 тисяч боєздатних військових."
И это на КИЕВ до 24,02,22. А ведь мы , если честно , к войне не готовились .
Ну собрали они очередную толпу с железяками ... Да , тяжело будет , но мы уже готовы к этому ( я надеюсь ).
06.08.2022 17:25 Відповісти
У мене є версія, що це може бути стратегія нашого генштабу - виманити орків на наступ з переламаними логістичними шляхами та деморалізованим складом під вогневим контролем, відбити цей наступ і відразу ж провести дуже швидкий контрнаступ на пустій території... Це як у футболі, коли через пусте поле контратака і вихід один на один з вратарем і гол.
06.08.2022 18:47 Відповісти
Як вирішили в Омані так і буде.
06.08.2022 14:40 Відповісти
показати весь коментар
Яка нафіг свічка, а що то було в Омані тоді, а ну так, вам все пояснили, до якогось там принца літали, можна заспокоїтися...
показати весь коментар
06.08.2022 15:24 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 23:17 Відповісти
Полная чушь!
06.08.2022 14:25 Відповісти
Путин в видеообращении 24 февраля говорил про Одессу, кого то там накажет, значит Одесса для него в планах.
06.08.2022 15:28 Відповісти
Вони можуть планувати що завгодно . В орків палають склади із провізією ************ і пальним і при тому вони намагаються наступати. Але це наказ кремля. Звісно цей наступ нічого не дасть відразу на Миколаїв і Запоріжжя -про це сказав Олег Жданов військовий експерт.
06.08.2022 14:26 Відповісти
Експердів розвелось як гівна.

14.02.2022:
Олег Жданов. - Якщо тільки Росія спробує атакувати, Захід закриє небо і буде збивати все, що бачитиме.
06.08.2022 14:33 Відповісти
06.08.2022 16:11 Відповісти
Нічого Захід не закриє, хіба що очі, і збивати буде хіба що різьбу у себе самі знаєте де. Вони нам можуть надати тільки зброю та інформаційні послуги та санкції ворогу. На цьому все. Спасибі хоч на цьому. На жаль ніхто особисто крім наших воїнів нас не захистить. Отже тримаймося...
06.08.2022 16:37 Відповісти
Єдині 'експерти' це професійні військові,такі як Залужний. Інші - це паразити інформ.простору, які не несуть жодної відповідальності за свій п##здьош.
06.08.2022 14:36 Відповісти
06.08.2022 14:27 Відповісти
Щось не вражає кількість вояк для охоплення великого міста.
06.08.2022 14:28 Відповісти
Конец простой: пришел тягач, за ним пиз#ец...
06.08.2022 14:28 Відповісти
Геть з України, кацап некрасівий !

реально уродська у кацапів форма

порівняйте:
06.08.2022 16:34 Відповісти
06.08.2022 16:35 Відповісти
А у нас зеленые и Люська Абдрыстович рассказывает каждый день что не добили мосты потому что вот-вот рашисты будут бежать из Херсона по ним. Так сказать от нас благодарность за пути отступления.
06.08.2022 14:29 Відповісти
10 тисяч орків захоплять Миколаїв тільки при умові що його оборонятимуть так же як " підготовлений" до оборони Чонгар в лютому....
06.08.2022 14:29 Відповісти
в Миколаєв зараз відрядили Марчелло - він місцевий, знає що і як
06.08.2022 16:37 Відповісти
И зачем этот бред транслировать? 25 тысяч для окружения Николаева? Со снабжением висящим на одной пока целой дамбе, но при этом разрушенном мосту через Ингулец. На паромной переправе? Даже при нормальной логистике 25 тысяч для окружения Николаева недостаточно. Надо минимум в 4 раза больше..
06.08.2022 14:31 Відповісти
Причому з цих 25 тільки 10 на правому березі
06.08.2022 14:40 Відповісти
игнорировать это тоже нельзя. Вспоминаем резникова да 2 дня до вторжения. "Ударный кулак не сформирован". А потом, ой, ну про*бали...
06.08.2022 14:49 Відповісти
На самом деле Резников был прав. Ударного кулака по сути и не было. Никто в здравом уме не мог подумать что орки ломанутся как стадо баранов - без разведки, без артиллерии, без тылового обеспечения. Это был бы самоубийственный маневр - таким он и получился по многим направлениям, откуда пришлось потом с еще большей скоростью ретироваться. Если бы еще мосты на пути врага были бы заминированы и был приказ их взорвать - это касается не только и не столько Антоновского моста - а сотен других мостиков через разные реки и речушки - никакой скоростной бег бы не получился, а получилось бы топтание и поиск переправ, наведение понтонных мостов, сооружение временных переездов - и все бы это время по столпившимся войскам работала артиллерия. Почему этого не было сделано - вопрос, который после войны обязательно зададут. И "********" тут не отделаешься.
06.08.2022 16:50 Відповісти
Все у них было, просто наши не хотели видеть факты, Но то тогда, ведь американцы нагнетали,а почему сейчас очевидные события не признаете, боязнь ответственности ? https://glavcom.ua/pub/pdf/167/16747/96obrr_br.pdf Почитайте документы их разведки, как они работали, за чем следили-наблюдали .
06.08.2022 17:48 Відповісти
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ, оскільки строки визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а не "диванні" експерти
06.08.2022 14:31 Відповісти
Это не тот верховный главнокомандующий, который когда-то русню развлекал по саунах за срублики?
06.08.2022 19:10 Відповісти
так 23 02 2022 тоже говорили ничего не будег.или опять все пихуй.
06.08.2022 14:31 Відповісти
По моему кацапы просто хотят взять под полный контроль границу херсонской обл.
06.08.2022 14:32 Відповісти
саме так і + відсунути наших щоб убеспечити мости через Дніпро
06.08.2022 16:38 Відповісти
Будем зустрічати -- для наступу в нас сил маловато
06.08.2022 14:32 Відповісти
Терпіння й ще раз терпіння...
06.08.2022 14:36 Відповісти
Такі керівники як Зеля, Лукашенко та путлер потребують терпіння.
06.08.2022 14:44 Відповісти
Який "контрнаступ"? Найвеличніший в своїй голові вже всіх переміг, і в нього вже мир. Він знову хоче все в асфальт закатати.
06.08.2022 14:49 Відповісти
А могли і не стягнути якби відеокомандуючий язиком не молов про контрнаступ, але ж так кортіло попіаритися... Скільки ще людей має загинути через самолюбство блазня?
06.08.2022 14:48 Відповісти
У Ермака все идет по плану.
06.08.2022 15:12 Відповісти
Я не можу допетрати- який на..й Миколаїв???? Всі ж експерти-розумахи останні дні розповідають про котли, знищені мости, контрнаступ, звільнення Херсона.. І куди поділись котли, і де звільнення Херсона? Чи експерти мудозвони, чи х.. його знає! Розрив мозку(((
06.08.2022 15:17 Відповісти
Орки давно вже не атакують великі населені пункти. Вони стараються взяти їх в напівкільце, захоплюючи навколишні села, та методично знищувати артобстрілами.
Тому 25 тисяч цілком достатньо, щоб почати наступ на якісь села на важливому напрямі, скажімо, вздовж дніпро - бугського лиману, або ще десь, щоб наблизитись до Миколаїва для більш інтенсивних обстрілів.
Вірю, ЗСУ знайдуть відповідь.
06.08.2022 15:29 Відповісти
в нас обстріли і зараз в край інтенсивні,по кілька разів на день,щодня
06.08.2022 20:33 Відповісти
6 місяців так і не знайшли.Оркі вчаться і маневрують.Продавлюють по метру де можуть а ми тільки спостерігаємо та фіксуємо.Півкраїни взагалі неусвідомило що триває війна на виживання.
07.08.2022 16:05 Відповісти
Ну так бововни тим 10-ти тисячам накидать, там де вони зосереджені, чи як, нам же дали допомогу...
06.08.2022 15:33 Відповісти
Не дивіться арестовича ))), «танчики приїхали, ми їх піф-паф із-за куща, все розлетілось, потім бавовни накидали і усьо, через 2-3 неділі побєда».
Все трохи по іншому.
06.08.2022 15:57 Відповісти
ось і контрнаступ скоро почнеться...
06.08.2022 15:47 Відповісти
таку фігню пишуть
06.08.2022 15:50 Відповісти
Та як не крути 25000 не має. Ні з 500,ні з 900 складом, навіть +10 000. 60 одиниць техніки також не так і ух,бо кожний день 10 бахкають,як у Бутусова на відео. Важко буде,гаряче,але сьогодні не 24 лютого і ЗСУ уже має досвід. Тільки поверніть генерала Марченко . Хотя,може там і Луценко одного досить. Азов був,була Свобода,а тепер і ЄС вступає. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
06.08.2022 16:12 Відповісти
АЗОВ є СВОБОДА теж є

а ось інших політичних сил на передку Ніц Немає!
07.08.2022 10:12 Відповісти
З Ірпіня таки "дійшли" до Миколаєва. А по дорозі "загубили" всю штурмову авіацію, 6000 бронетехніки і півсотні тисяч ординців. То брити поширюють фантазії пукіна, його "рожеві" плани погрожувати портам.
А київські пердисти рахують БТГр, то 20,то 30 і зловтішаються.
Колись маршал Жора заочно закидав сталіну, що не було сил для контрнаступу під Москвою, а сталін вказував по карті скільки в нього полків,дивізій, армії і які широкі червоні стріли наступу. А Маршал Рокосовський описував наступ кавдивізії при контрнаступі. Вискочила кіннота на широке поле серед лісів в три лави а німці вдарили з мінометів, А за цією друга дивізія і теж на міномети. За три години дві дивізії корова язиком злизала. От що значив наказ про наступ. А потомкам маршала жори вже нема де і чим наступати. Ось і бахваляться, що царь лаптевидних ще не починав війни.
06.08.2022 16:26 Відповісти
Для того. щоб Миколаїв вистояв. потрібно. щоб оборону міста знов очолив БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ ЗСУ ДМИТРО МАРЧЕНКО \ знаменитий МАРЧЕЛЛО !!! \ ! Всі повноваження ГЕНЕРАЛУ !
06.08.2022 17:48 Відповісти
Як вже всіх нас дістала ця бездарна влада, саботуюче керівництво армії, брехня і обман і нічого хорошого. Жодних успіхів! Жодних! І міліон призвано і купу озброєння надали - нічого не виходить!
06.08.2022 18:18 Відповісти
Погоджуюся!!!
Влада має бути в руках Українських Націоналістів,яки ВСЮ НАШУ історію стоять на ахисті Нації та Держави!
07.08.2022 10:15 Відповісти
 
 