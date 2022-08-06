РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости Война
22 922 61

Россия стянула 25 тысяч военных для окружения Николаева, - The Times

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Командование армии РФ планирует оцепить Николаев. Это наступление нужно россиянам для дальнейшего продвижения к Одессе.

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

По данным издания, только на западном берегу Днепра находятся 10 тысяч военных РФ. Их цель – окружение Николаева.

"Это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешном продвижении украинской армии, которые передвинули линию фронта за последний месяц примерно в 2 километрах от Николаева", - говорится в сообщении.

Смотрите: Российская ракета влетела в квартиру в Николаеве. ФОТОфакт

Отмечается, что наступление на Николаев необходимо для дальнейшего продвижения в Одессу. Наступление также может быть необходимо РФ, чтобы мосты через Днепр в Херсонской области оказались за пределами досягаемости систем HIMARS, которые Украина получила от партнеров.

армия РФ (20392) Николаев (2192) окружение (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Коли країну продає дєрьмак і арахамія в Стамбулі, це не весело. Продали Маріуполь, азовців будуть продадуть що завгодно.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
+22
А 25тисяч чорних мішків їм вже видали?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:24 Ответить
+22
М-ДА, заруба будет жестокая , месиво , ХРАНИ БОГ наших бойцов .
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі притомні говорили про це,із самого початку,але,але,але...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qmGSQc9T2G8&ab_channel=Espreso.TV ЗСУ їде на "референдум" у Херсонській області
показать весь комментарий
06.08.2022 14:33 Ответить
"Впродовж останніх днів ми бачили значне https://www.dw.com/uk/do-bilorusi-************-prybuvaty-rosiiski-viiskovi-i-tekhnika/a-60530304 переміщення російських військових сил до Білорусі . Це є найбільшим російським розміщенням там з часів холодної війни", - цитує Столтенберга сайт НАТО. За словами генсека, йдеться про 30 тисяч боєздатних військових."
И это на КИЕВ до 24,02,22. А ведь мы , если честно , к войне не готовились .
Ну собрали они очередную толпу с железяками ... Да , тяжело будет , но мы уже готовы к этому ( я надеюсь ).
показать весь комментарий
06.08.2022 17:25 Ответить
У мене є версія, що це може бути стратегія нашого генштабу - виманити орків на наступ з переламаними логістичними шляхами та деморалізованим складом під вогневим контролем, відбити цей наступ і відразу ж провести дуже швидкий контрнаступ на пустій території... Це як у футболі, коли через пусте поле контратака і вихід один на один з вратарем і гол.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:47 Ответить
А 25тисяч чорних мішків їм вже видали?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:24 Ответить
Коли країну продає дєрьмак і арахамія в Стамбулі, це не весело. Продали Маріуполь, азовців будуть продадуть що завгодно.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
Як вирішили в Омані так і буде.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:40 Ответить
соромлюся спитати а ви в Омані зі свічкою...того?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:45 Ответить
Яка нафіг свічка, а що то було в Омані тоді, а ну так, вам все пояснили, до якогось там принца літали, можна заспокоїтися...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:24 Ответить
Оман і асфальт - улюблені теми адептів святого Бопіднява багаторейдерськобурштиномафіозного.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:17 Ответить
Полная чушь!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:25 Ответить
Путин в видеообращении 24 февраля говорил про Одессу, кого то там накажет, значит Одесса для него в планах.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:28 Ответить
Вони можуть планувати що завгодно . В орків палають склади із провізією ************ і пальним і при тому вони намагаються наступати. Але це наказ кремля. Звісно цей наступ нічого не дасть відразу на Миколаїв і Запоріжжя -про це сказав Олег Жданов військовий експерт.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:26 Ответить
Експердів розвелось як гівна.

14.02.2022:
Олег Жданов. - Якщо тільки Росія спробує атакувати, Захід закриє небо і буде збивати все, що бачитиме.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 16:11 Ответить
Нічого Захід не закриє, хіба що очі, і збивати буде хіба що різьбу у себе самі знаєте де. Вони нам можуть надати тільки зброю та інформаційні послуги та санкції ворогу. На цьому все. Спасибі хоч на цьому. На жаль ніхто особисто крім наших воїнів нас не захистить. Отже тримаймося...
показать весь комментарий
06.08.2022 16:37 Ответить
Єдині 'експерти' це професійні військові,такі як Залужний. Інші - це паразити інформ.простору, які не несуть жодної відповідальності за свій п##здьош.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:36 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 14:27 Ответить
Щось не вражає кількість вояк для охоплення великого міста.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:28 Ответить
Конец простой: пришел тягач, за ним пиз#ец...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:28 Ответить
Геть з України, кацап некрасівий !

реально уродська у кацапів форма

порівняйте:
показать весь комментарий
06.08.2022 16:34 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 16:35 Ответить
А у нас зеленые и Люська Абдрыстович рассказывает каждый день что не добили мосты потому что вот-вот рашисты будут бежать из Херсона по ним. Так сказать от нас благодарность за пути отступления.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
М-ДА, заруба будет жестокая , месиво , ХРАНИ БОГ наших бойцов .
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
10 тисяч орків захоплять Миколаїв тільки при умові що його оборонятимуть так же як " підготовлений" до оборони Чонгар в лютому....
показать весь комментарий
06.08.2022 14:29 Ответить
в Миколаєв зараз відрядили Марчелло - він місцевий, знає що і як
показать весь комментарий
06.08.2022 16:37 Ответить
И зачем этот бред транслировать? 25 тысяч для окружения Николаева? Со снабжением висящим на одной пока целой дамбе, но при этом разрушенном мосту через Ингулец. На паромной переправе? Даже при нормальной логистике 25 тысяч для окружения Николаева недостаточно. Надо минимум в 4 раза больше..
показать весь комментарий
06.08.2022 14:31 Ответить
Причому з цих 25 тільки 10 на правому березі
показать весь комментарий
06.08.2022 14:40 Ответить
игнорировать это тоже нельзя. Вспоминаем резникова да 2 дня до вторжения. "Ударный кулак не сформирован". А потом, ой, ну про*бали...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:49 Ответить
На самом деле Резников был прав. Ударного кулака по сути и не было. Никто в здравом уме не мог подумать что орки ломанутся как стадо баранов - без разведки, без артиллерии, без тылового обеспечения. Это был бы самоубийственный маневр - таким он и получился по многим направлениям, откуда пришлось потом с еще большей скоростью ретироваться. Если бы еще мосты на пути врага были бы заминированы и был приказ их взорвать - это касается не только и не столько Антоновского моста - а сотен других мостиков через разные реки и речушки - никакой скоростной бег бы не получился, а получилось бы топтание и поиск переправ, наведение понтонных мостов, сооружение временных переездов - и все бы это время по столпившимся войскам работала артиллерия. Почему этого не было сделано - вопрос, который после войны обязательно зададут. И "********" тут не отделаешься.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:50 Ответить
Все у них было, просто наши не хотели видеть факты, Но то тогда, ведь американцы нагнетали,а почему сейчас очевидные события не признаете, боязнь ответственности ? https://glavcom.ua/pub/pdf/167/16747/96obrr_br.pdf Почитайте документы их разведки, как они работали, за чем следили-наблюдали .
показать весь комментарий
06.08.2022 17:48 Ответить
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ, оскільки строки визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а не "диванні" експерти
показать весь комментарий
06.08.2022 14:31 Ответить
Это не тот верховный главнокомандующий, который когда-то русню развлекал по саунах за срублики?
показать весь комментарий
06.08.2022 19:10 Ответить
так 23 02 2022 тоже говорили ничего не будег.или опять все пихуй.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:31 Ответить
По моему кацапы просто хотят взять под полный контроль границу херсонской обл.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:32 Ответить
саме так і + відсунути наших щоб убеспечити мости через Дніпро
показать весь комментарий
06.08.2022 16:38 Ответить
Будем зустрічати -- для наступу в нас сил маловато
показать весь комментарий
06.08.2022 14:32 Ответить
Терпіння й ще раз терпіння...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:36 Ответить
Такі керівники як Зеля, Лукашенко та путлер потребують терпіння.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:44 Ответить
Який "контрнаступ"? Найвеличніший в своїй голові вже всіх переміг, і в нього вже мир. Він знову хоче все в асфальт закатати.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:49 Ответить
А могли і не стягнути якби відеокомандуючий язиком не молов про контрнаступ, але ж так кортіло попіаритися... Скільки ще людей має загинути через самолюбство блазня?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:48 Ответить
У Ермака все идет по плану.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:12 Ответить
Я не можу допетрати- який на..й Миколаїв???? Всі ж експерти-розумахи останні дні розповідають про котли, знищені мости, контрнаступ, звільнення Херсона.. І куди поділись котли, і де звільнення Херсона? Чи експерти мудозвони, чи х.. його знає! Розрив мозку(((
показать весь комментарий
06.08.2022 15:17 Ответить
Орки давно вже не атакують великі населені пункти. Вони стараються взяти їх в напівкільце, захоплюючи навколишні села, та методично знищувати артобстрілами.
Тому 25 тисяч цілком достатньо, щоб почати наступ на якісь села на важливому напрямі, скажімо, вздовж дніпро - бугського лиману, або ще десь, щоб наблизитись до Миколаїва для більш інтенсивних обстрілів.
Вірю, ЗСУ знайдуть відповідь.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:29 Ответить
в нас обстріли і зараз в край інтенсивні,по кілька разів на день,щодня
показать весь комментарий
06.08.2022 20:33 Ответить
6 місяців так і не знайшли.Оркі вчаться і маневрують.Продавлюють по метру де можуть а ми тільки спостерігаємо та фіксуємо.Півкраїни взагалі неусвідомило що триває війна на виживання.
показать весь комментарий
07.08.2022 16:05 Ответить
Ну так бововни тим 10-ти тисячам накидать, там де вони зосереджені, чи як, нам же дали допомогу...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:33 Ответить
Не дивіться арестовича ))), «танчики приїхали, ми їх піф-паф із-за куща, все розлетілось, потім бавовни накидали і усьо, через 2-3 неділі побєда».
Все трохи по іншому.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:57 Ответить
ось і контрнаступ скоро почнеться...
показать весь комментарий
06.08.2022 15:47 Ответить
таку фігню пишуть
показать весь комментарий
06.08.2022 15:50 Ответить
Та як не крути 25000 не має. Ні з 500,ні з 900 складом, навіть +10 000. 60 одиниць техніки також не так і ух,бо кожний день 10 бахкають,як у Бутусова на відео. Важко буде,гаряче,але сьогодні не 24 лютого і ЗСУ уже має досвід. Тільки поверніть генерала Марченко . Хотя,може там і Луценко одного досить. Азов був,була Свобода,а тепер і ЄС вступає. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
06.08.2022 16:12 Ответить
АЗОВ є СВОБОДА теж є

а ось інших політичних сил на передку Ніц Немає!
показать весь комментарий
07.08.2022 10:12 Ответить
З Ірпіня таки "дійшли" до Миколаєва. А по дорозі "загубили" всю штурмову авіацію, 6000 бронетехніки і півсотні тисяч ординців. То брити поширюють фантазії пукіна, його "рожеві" плани погрожувати портам.
А київські пердисти рахують БТГр, то 20,то 30 і зловтішаються.
Колись маршал Жора заочно закидав сталіну, що не було сил для контрнаступу під Москвою, а сталін вказував по карті скільки в нього полків,дивізій, армії і які широкі червоні стріли наступу. А Маршал Рокосовський описував наступ кавдивізії при контрнаступі. Вискочила кіннота на широке поле серед лісів в три лави а німці вдарили з мінометів, А за цією друга дивізія і теж на міномети. За три години дві дивізії корова язиком злизала. От що значив наказ про наступ. А потомкам маршала жори вже нема де і чим наступати. Ось і бахваляться, що царь лаптевидних ще не починав війни.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:26 Ответить
Для того. щоб Миколаїв вистояв. потрібно. щоб оборону міста знов очолив БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ ЗСУ ДМИТРО МАРЧЕНКО \ знаменитий МАРЧЕЛЛО !!! \ ! Всі повноваження ГЕНЕРАЛУ !
показать весь комментарий
06.08.2022 17:48 Ответить
Як вже всіх нас дістала ця бездарна влада, саботуюче керівництво армії, брехня і обман і нічого хорошого. Жодних успіхів! Жодних! І міліон призвано і купу озброєння надали - нічого не виходить!
показать весь комментарий
06.08.2022 18:18 Ответить
Погоджуюся!!!
Влада має бути в руках Українських Націоналістів,яки ВСЮ НАШУ історію стоять на ахисті Нації та Держави!
показать весь комментарий
07.08.2022 10:15 Ответить
 
 