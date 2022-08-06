Россия стянула 25 тысяч военных для окружения Николаева, - The Times

Командование армии РФ планирует оцепить Николаев. Это наступление нужно россиянам для дальнейшего продвижения к Одессе.

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

По данным издания, только на западном берегу Днепра находятся 10 тысяч военных РФ. Их цель – окружение Николаева.

"Это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешном продвижении украинской армии, которые передвинули линию фронта за последний месяц примерно в 2 километрах от Николаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наступление на Николаев необходимо для дальнейшего продвижения в Одессу. Наступление также может быть необходимо РФ, чтобы мосты через Днепр в Херсонской области оказались за пределами досягаемости систем HIMARS, которые Украина получила от партнеров.