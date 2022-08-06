Россия стянула 25 тысяч военных для окружения Николаева, - The Times
Командование армии РФ планирует оцепить Николаев. Это наступление нужно россиянам для дальнейшего продвижения к Одессе.
Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.
По данным издания, только на западном берегу Днепра находятся 10 тысяч военных РФ. Их цель – окружение Николаева.
"Это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешном продвижении украинской армии, которые передвинули линию фронта за последний месяц примерно в 2 километрах от Николаева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наступление на Николаев необходимо для дальнейшего продвижения в Одессу. Наступление также может быть необходимо РФ, чтобы мосты через Днепр в Херсонской области оказались за пределами досягаемости систем HIMARS, которые Украина получила от партнеров.
И это на КИЕВ до 24,02,22. А ведь мы , если честно , к войне не готовились .
Ну собрали они очередную толпу с железяками ... Да , тяжело будет , но мы уже готовы к этому ( я надеюсь ).
14.02.2022:
Олег Жданов. - Якщо тільки Росія спробує атакувати, Захід закриє небо і буде збивати все, що бачитиме.
реально уродська у кацапів форма
порівняйте:
Тому 25 тисяч цілком достатньо, щоб почати наступ на якісь села на важливому напрямі, скажімо, вздовж дніпро - бугського лиману, або ще десь, щоб наблизитись до Миколаїва для більш інтенсивних обстрілів.
Вірю, ЗСУ знайдуть відповідь.
Все трохи по іншому.
а ось інших політичних сил на передку Ніц Немає!
А київські пердисти рахують БТГр, то 20,то 30 і зловтішаються.
Колись маршал Жора заочно закидав сталіну, що не було сил для контрнаступу під Москвою, а сталін вказував по карті скільки в нього полків,дивізій, армії і які широкі червоні стріли наступу. А Маршал Рокосовський описував наступ кавдивізії при контрнаступі. Вискочила кіннота на широке поле серед лісів в три лави а німці вдарили з мінометів, А за цією друга дивізія і теж на міномети. За три години дві дивізії корова язиком злизала. От що значив наказ про наступ. А потомкам маршала жори вже нема де і чим наступати. Ось і бахваляться, що царь лаптевидних ще не починав війни.
Влада має бути в руках Українських Націоналістів,яки ВСЮ НАШУ історію стоять на ахисті Нації та Держави!