Российская ракета влетела в квартиру в Николаеве. ФОТОфакт
Сегодня российские террористы атаковали Николаев около 3:30. Под ракетные удары попали семь микрорайонов города.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сенкевича, повреждены жилые дома.
"В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Два человека получили тяжелые ранения", - информирует глава города.
"Обследуем поврежденные жилые дома. Уточненную информацию сообщу вам впоследствии", – добавляет Сенкевич.
Топ комментарии
+31 A San
показать весь комментарий06.08.2022 10:07 Ответить Ссылка
+23 SabakaBarabaka Yo #524041
показать весь комментарий06.08.2022 10:14 Ответить Ссылка
+14 Харьков Сумской
показать весь комментарий06.08.2022 10:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І про твою "засланість" свідчить твоя "свіжозарядженість" у реєстрації на форумі Ти - уже на контролі!