Российская ракета влетела в квартиру в Николаеве. ФОТОфакт

Сегодня российские террористы атаковали Николаев около 3:30. Под ракетные удары попали семь микрорайонов города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенкевича, повреждены жилые дома.

"В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Два человека получили тяжелые ранения", - информирует глава города.

Российская ракета влетела в квартиру в Николаеве 01

"Обследуем поврежденные жилые дома. Уточненную информацию сообщу вам впоследствии", – добавляет Сенкевич.

+31
****** кацапи
показать весь комментарий
06.08.2022 10:07 Ответить
+23
тупая шутка.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:14 Ответить
+14
А що скаже Амнести Путинейшнл?
показать весь комментарий
06.08.2022 10:41 Ответить
это освобождение, дух свободы влетел в кваритру!
показать весь комментарий
06.08.2022 10:08 Ответить
это вообще нифига не шутка. кацапы на полном серьезе называют это освобождением и сначала войны нифига не изменилось. пойди им объясни, что это не смешно
показать весь комментарий
06.08.2022 10:23 Ответить
Согласен... А ещё - кваритру☹️...
показать весь комментарий
06.08.2022 10:26 Ответить
А діти тут до чого? А "клітори"? Аби серонуть? В школи по анатомії людини "двійки ставили"? Щось мені здається - що ти у нас "козачок засланий" Бо потім такі "кровожерливі" коментарі кацапи тиражують у себе, щоб показать, з якими "нелюдями" вони воюють і від яких "ужасов" світ захищають!
І про твою "засланість" свідчить твоя "свіжозарядженість" у реєстрації на форумі Ти - уже на контролі!
показать весь комментарий
06.08.2022 10:23 Ответить
панельний будинок там стіна 25 см. товщиною ...
показать весь комментарий
06.08.2022 10:32 Ответить
Нужно поискать в радиусе 10-20 километров воинскую часть или склад. Может эта ракета просто заблудилась. По крайней мере так Абдрыстович и некоторые прокацапленные организации обясняют обстрелы гражданских людей
показать весь комментарий
06.08.2022 10:37 Ответить
Урагани стріляю далі ніж 20 км.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:08 Ответить
скажуть що там стояв український бтр, провокував
показать весь комментарий
06.08.2022 10:57 Ответить
На третьому поверсi...
показать весь комментарий
06.08.2022 11:50 Ответить
Шо Україна винувата на пол-шишечки.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:57 Ответить
Гарна думка, відправив у твітері пропозицію про перейменування отій Агнесі Каламарді.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:10 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:03 Ответить
Русскій мір. З росії з любов'ю. З доставкою...
показать весь комментарий
06.08.2022 11:17 Ответить
 
 