Российская ракета влетела в квартиру в Николаеве. ФОТОфакт

Сегодня российские террористы атаковали Николаев около 3:30. Под ракетные удары попали семь микрорайонов города.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенкевича, повреждены жилые дома.

"В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Два человека получили тяжелые ранения", - информирует глава города.

Читайте также: Ночью враг нанес ракетные удары по Николаеву, два человека получили ранения, - Ким

"Обследуем поврежденные жилые дома. Уточненную информацию сообщу вам впоследствии", – добавляет Сенкевич.