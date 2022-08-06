УКР
Російська ракета влетіла у квартиру в Миколаєві. ФОТОфакт

Сьогодні російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сєнкевича, пошкоджені житлові будинки.

"В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення", - інформує очільник міста.

Російська ракета влетіла у квартиру в Миколаєві 01

Також читайте: Вночі ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву, двоє людей отримали поранення, - Кім

"Обстежуємо пошкоджені житлові будинки. Уточнену інформацію повідомлю вам згодом", - додає Сєнкевич.

Автор: 

армія рф (18544) Миколаїв (1852) обстріл (30503) ракети (4153) Сєнкевич Олександр (231)
Топ коментарі
+31
****** кацапи
06.08.2022 10:07 Відповісти
+23
тупая шутка.
06.08.2022 10:14 Відповісти
+14
А що скаже Амнести Путинейшнл?
06.08.2022 10:41 Відповісти
****** кацапи
06.08.2022 10:07 Відповісти
это освобождение, дух свободы влетел в кваритру!
06.08.2022 10:08 Відповісти
тупая шутка.
06.08.2022 10:14 Відповісти
это вообще нифига не шутка. кацапы на полном серьезе называют это освобождением и сначала войны нифига не изменилось. пойди им объясни, что это не смешно
06.08.2022 10:23 Відповісти
Согласен... А ещё - кваритру☹️...
06.08.2022 10:26 Відповісти
А діти тут до чого? А "клітори"? Аби серонуть? В школи по анатомії людини "двійки ставили"? Щось мені здається - що ти у нас "козачок засланий" Бо потім такі "кровожерливі" коментарі кацапи тиражують у себе, щоб показать, з якими "нелюдями" вони воюють і від яких "ужасов" світ захищають!
І про твою "засланість" свідчить твоя "свіжозарядженість" у реєстрації на форумі Ти - уже на контролі!
06.08.2022 10:23 Відповісти
панельний будинок там стіна 25 см. товщиною ...
06.08.2022 10:32 Відповісти
Нужно поискать в радиусе 10-20 километров воинскую часть или склад. Может эта ракета просто заблудилась. По крайней мере так Абдрыстович и некоторые прокацапленные организации обясняют обстрелы гражданских людей
06.08.2022 10:37 Відповісти
Урагани стріляю далі ніж 20 км.
показати весь коментар
06.08.2022 12:08 Відповісти
А що скаже Амнести Путинейшнл?
06.08.2022 10:41 Відповісти
скажуть що там стояв український бтр, провокував
06.08.2022 10:57 Відповісти
На третьому поверсi...
06.08.2022 11:50 Відповісти
Шо Україна винувата на пол-шишечки.
06.08.2022 10:57 Відповісти
Гарна думка, відправив у твітері пропозицію про перейменування отій Агнесі Каламарді.
06.08.2022 11:10 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
06.08.2022 11:03 Відповісти
Русскій мір. З росії з любов'ю. З доставкою...
06.08.2022 11:17 Відповісти
 
 