Російська ракета влетіла у квартиру в Миколаєві. ФОТОфакт

Сьогодні російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Сєнкевича, пошкоджені житлові будинки.

"В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення", - інформує очільник міста.

"Обстежуємо пошкоджені житлові будинки. Уточнену інформацію повідомлю вам згодом", - додає Сєнкевич.