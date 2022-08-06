Російська ракета влетіла у квартиру в Миколаєві. ФОТОфакт
Сьогодні російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Сєнкевича, пошкоджені житлові будинки.
"В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення", - інформує очільник міста.
"Обстежуємо пошкоджені житлові будинки. Уточнену інформацію повідомлю вам згодом", - додає Сєнкевич.
