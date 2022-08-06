УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9368 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 292 23

Нова хвиля примусової мобілізації розпочалася в тимчасово окупованій Луганщині, - ГУР

мобілізація,примусова

Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначається, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

У ГУР повідомляють, що на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до воєнної служби.

Читайте також: Примусова мобілізація в окупованій Луганщині: долучені керівники відділів кадрів та вчителі

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років.

Автор: 

розвідка (3918) мобілізація (3210) ОРДЛО (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
В ордло там 8 років ненавиділи Україну але воювати за РФ не бажають - вони хотять щоб Росія виграла але воювати не хочуть. Україна виграє ще й тим що ті люди які були зрадниками 8 років тепер на війні вони будуть знищені . І в ордло поменшає зрадників.
показати весь коментар
06.08.2022 17:54 Відповісти
+16
Так деды ж воевали в этих касках!
Можете повторить?
показати весь коментар
06.08.2022 17:52 Відповісти
+7
Населення обурене, чоловіки переховуються.

А выйти касками постучать, как при клятых бандеровцах, не пробовали?
показати весь коментар
06.08.2022 18:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так деды ж воевали в этих касках!
Можете повторить?
показати весь коментар
06.08.2022 17:52 Відповісти
не лишайте зомбаков возможности штурмовать рейхстаг...
показати весь коментар
06.08.2022 17:53 Відповісти
+ 100 !

чим більше мобілізують - тим менше роботи зондеркомандам "нациків" після нашої Перемоги !
показати весь коментар
06.08.2022 18:40 Відповісти
В ордло там 8 років ненавиділи Україну але воювати за РФ не бажають - вони хотять щоб Росія виграла але воювати не хочуть. Україна виграє ще й тим що ті люди які були зрадниками 8 років тепер на війні вони будуть знищені . І в ордло поменшає зрадників.
показати весь коментар
06.08.2022 17:54 Відповісти
Вони як Ари в Карабасі. Нехай рузьге воюють за нашу територію з Азербаджаном, а ми будемо смажити шашлик й пити вино..
показати весь коментар
06.08.2022 18:34 Відповісти
все норм...їхнє бінґо вони собі відхопили...хай здихають
показати весь коментар
06.08.2022 17:55 Відповісти
за шобролись на то й напоролись
показати весь коментар
06.08.2022 17:58 Відповісти
Щось не второпаю: а чого це чоловіки переховуються? Проживали там 8 років не виїжджаючи=були і є проти України. Так чого ж ухилятися від служби? А хто ж родіну защіщать будєт?
показати весь коментар
06.08.2022 18:06 Відповісти
Шашкі на голо! Впєрду за путєна, родіну і шайгу!
показати весь коментар
06.08.2022 18:10 Відповісти
шишки наголо...
показати весь коментар
06.08.2022 18:12 Відповісти
А мені їх не жалко,самі кричали путін прийди.От путін і прийшов.Хай їх хоч усіх позабирають.
показати весь коментар
06.08.2022 18:10 Відповісти
вже баби нарожали?

мабуть через жопу - так бистріше
показати весь коментар
06.08.2022 18:36 Відповісти
Населення обурене, чоловіки переховуються.

А выйти касками постучать, как при клятых бандеровцах, не пробовали?
показати весь коментар
06.08.2022 18:15 Відповісти
Допомогли.
показати весь коментар
06.08.2022 18:17 Відповісти
Я не вірю про невдоволення лугадонців. Якщо вони беруть зброю і ідуть убивати, то це їх вибір. Можна було б просто бути убитими орками,а не захисниками України. Тоді було б актуально щось писати,а там м'ясо при тому тухле
показати весь коментар
06.08.2022 18:20 Відповісти
Военкомы смотрят чисто на твою ВУС, на мотивацию не смотрят- типа "стерпится, слюбится". Им главное выполнять план.
показати весь коментар
06.08.2022 18:49 Відповісти
скільки ціх Лугандонців??
Кожен день мобілізація..
показати весь коментар
06.08.2022 18:23 Відповісти
баби в дві зміни рожають із перервою посцать і покуріть

суки.... !
показати весь коментар
06.08.2022 18:38 Відповісти
А что такое? Дыровские паспорта и куринные получили,вперед! Чем больше вас утилизируют.тем меньше будет проблем в дальнейшем.
показати весь коментар
06.08.2022 18:26 Відповісти
а що ці чмурі ще хотіли.Це точно не наші люди
показати весь коментар
06.08.2022 18:46 Відповісти
 
 