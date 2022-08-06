Нова хвиля примусової мобілізації розпочалася в тимчасово окупованій Луганщині, - ГУР
Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.
Як зазначається, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.
У ГУР повідомляють, що на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до воєнної служби.
Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років.
чим більше мобілізують - тим менше роботи зондеркомандам "нациків" після нашої Перемоги !
мабуть через жопу - так бистріше
А выйти касками постучать, как при клятых бандеровцах, не пробовали?
Кожен день мобілізація..
суки.... !