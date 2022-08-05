Примусова мобілізація в окупованій Луганщині: долучені керівники відділів кадрів та вчителі
На окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"У Росії офіційно мобілізацію ще не оголошено, тому притоку нової сили звідти не вистачає, щоб компенсувати величезні втрати на фронті. Полювання на чоловіків призовного віку на окупованій у 2014 році території Луганщини триває вже кілька місяців", 0- ідеться в повідомленні.
"Спочатку тим, в кого були гроші, вдавалося відкупитися від вірної смерті. Потім за ними ж приходили, але вже із "ФСБ". Згодом почали зникати чоловіки у захоплених нещодавно містах та селах. Повістки роздають у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів", - зауважив очільник ОВА.
Люди, які мають можливість і зв'язки, намагаються будь-якою ціною виїхати з тимчасово окупованих територій, щоб залишитися живими.
"До мобілізації залучають усіх, кого можна. Так, у Ровеньках повістки змушують носити вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після її намагання вручити "листок щастя"", - наголосив Сергій Гайдай.
У Сєверодонецьку впродовж тижня росіяни "мобілізували" близько 300 людей. Людей шукали на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Така ж ситуація й у Кадіївці.
"У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб", - додав голова ОВА.
цим і закінчується "асвабаждєніє" по -рашистські...
потім розстріли, Голодомoри, ГУЛАГИ....
И сейчас воюют в основном всякие буряты, чеченцы и т.п. и украинцы с оккупированных территорий.
Наверняка такое отношение в войнах в кацапов было уже многие сотни лет.
В Афганской войне большинством воюющих были украинцы Украины и Кубани.