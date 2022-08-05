УКР
Примусова мобілізація в окупованій Луганщині: долучені керівники відділів кадрів та вчителі

На окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"У Росії офіційно мобілізацію ще не оголошено, тому притоку нової сили звідти не вистачає, щоб компенсувати величезні втрати на фронті. Полювання на чоловіків призовного віку на окупованій у 2014 році території Луганщини триває вже кілька місяців", 0- ідеться в повідомленні.

"Спочатку тим, в кого були гроші, вдавалося відкупитися від вірної смерті. Потім за ними ж приходили, але вже із "ФСБ". Згодом почали зникати чоловіки у захоплених нещодавно містах та селах. Повістки роздають у місцях скупчення людей, зокрема, на ринках та в магазинах, а також під час громадських робіт із розбирання завалів", - зауважив очільник ОВА.

Люди, які мають можливість і зв'язки, намагаються будь-якою ціною виїхати з тимчасово окупованих територій, щоб залишитися живими.

Також читайте: Чоловіків з російських держпідприємств відправляють на "військову перепідготовку", - ЗМІ

"До мобілізації залучають усіх, кого можна. Так, у Ровеньках повістки змушують носити вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після її намагання вручити "листок щастя"", - наголосив Сергій Гайдай.

У Сєверодонецьку впродовж тижня росіяни "мобілізували" близько 300 людей. Людей шукали на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Така ж ситуація й у Кадіївці.

"У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб", - додав голова ОВА.

Читайте: На окупованій Луганщині мобілізують навіть шахтарів, протягом доби окупанти зазнали втрат та відступили на 14 ділянках, - Гайдай

мобілізація (3204) Луганська область (4927)
Топ коментарі
+20
Украинцы воюют с манкуртами, которыми заселена лугандония.
показати весь коментар
05.08.2022 11:24 Відповісти
+18
мечта *****, украинцами против украинцев же и воевать а потом в мире рассказывать что в Украине гражданская война
показати весь коментар
05.08.2022 11:17 Відповісти
+12
Зачистка тупорилих даунбасяо,які в 2014 "звалі расєю"
показати весь коментар
05.08.2022 11:26 Відповісти
Манкурти? Запитай тих орків де їх батьки народились і звідки приїхали на Луганщину - там всі з рязанських мухасранськів....
показати весь коментар
05.08.2022 11:45 Відповісти
Так він же про то і каже.
показати весь коментар
05.08.2022 18:20 Відповісти
Гитлер в Польше тоже с оккупированной Силезии призывал в вермахт. Но те сразу перебегали к советам. Кто мешает даунбасам то же самое делать и сдаваться с оружием
показати весь коментар
05.08.2022 11:25 Відповісти
А чому мовчать наші МЗС та вумна ОПа.....мобілізация населення на окупованих це війсковий злочин по законам...хай бьють в барабани в ООН та усюди....а не вигоражують свинособак
показати весь коментар
05.08.2022 11:25 Відповісти
неначасі
показати весь коментар
05.08.2022 13:25 Відповісти
Зачистка тупорилих даунбасяо,які в 2014 "звалі расєю"
показати весь коментар
05.08.2022 11:26 Відповісти
"ані хатєлі руSSкій мір і путін ввєді...!"
цим і закінчується "асвабаждєніє" по -рашистські...
потім розстріли, Голодомoри, ГУЛАГИ....
показати весь коментар
05.08.2022 12:34 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, ботва рашистская хитрожопая ?
показати весь коментар
05.08.2022 12:08 Відповісти
На даний час там українцями і не пахне. Може відсотків 5 вимушених залишились.
показати весь коментар
05.08.2022 11:28 Відповісти
Ай, ай, ай. А де адвокати, де протести, що в клубах і барах ці орки роздають повістки не москалям в кацапську армію? Не всі ж можуть і мають бажання воювати. Що робиться, що робиться...... Українець, хочешь воювати в кацапській окупаційній армії проти свого народу, тоді і далі гуляй по барах, клубах і на шашликах, утворюй черги на заправках за дуже недешевим бензином (!!!) - звідки гроші, ховайся від військових комісарів, розповідай, що підешь на війну після дітей депутатів.....
показати весь коментар
05.08.2022 11:29 Відповісти
ЗЕбіловідсмоктувач,ти з Пісків це строчиш?
показати весь коментар
05.08.2022 11:31 Відповісти
А ти в барі завісаєшь і повісткою підтираєшься?
показати весь коментар
05.08.2022 11:57 Відповісти
Сказав Мусієнко шо росіян з Донбасу перекидают на Південь -- лишают дончан і піддержуют іх артою
показати весь коментар
05.08.2022 11:31 Відповісти
Придніпровський післявоєнний сценарій, співвідношення кількості чоловіків до жінок, один до восьми.
показати весь коментар
05.08.2022 11:34 Відповісти
Мабуть цього і очікували замість того щоб йти в тероборону і захищати свої оселі і рідню.
показати весь коментар
05.08.2022 11:36 Відповісти
Чим захищати?Кидатися у відповідь пляшками з бензином в кацапськи "Акації","Піони" та "Мсти"?Так на 5-10 км то важко докинути.
показати весь коментар
05.08.2022 11:43 Відповісти
У Херсоні бажаючих захищати рідне місто було тисячі, однак Zeкоманда готувалася до шашликів на честь здачі Півдня України рашистам, і тому забула роздати патріотам автомати.
показати весь коментар
05.08.2022 11:51 Відповісти
Кацапстан всегда воюет по возможности в основном национальные меньшинства. Их не жалко.

И сейчас воюют в основном всякие буряты, чеченцы и т.п. и украинцы с оккупированных территорий.

Наверняка такое отношение в войнах в кацапов было уже многие сотни лет.
В Афганской войне большинством воюющих были украинцы Украины и Кубани.
показати весь коментар
05.08.2022 11:36 Відповісти
там залишилися тільки ті, хто чекав на асвабадітєлєй. от і дочекалися.
показати весь коментар
05.08.2022 11:53 Відповісти
отож бо й воно
показати весь коментар
05.08.2022 18:31 Відповісти
ЗСУ масово проводять чистку лайна))
показати весь коментар
05.08.2022 21:54 Відповісти
 
 