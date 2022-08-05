РУС
Принудительная мобилизация в оккупированной Луганской области: привлечены руководители отделов кадров и учителя

На оккупированной территории Луганской области россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме.

"В России официально мобилизация еще не объявлена, поэтому притока новой силы оттуда не хватает, чтобы компенсировать огромные потери на фронте. Охота на мужчин призывного возраста на оккупированной в 2014 году территории Луганщины продолжается уже несколько месяцев", - говорится в сообщении.

"Сначала тем, у кого были деньги, удавалось откупиться от верной смерти. Потом за ними же приходили, но уже с "ФСБ". Впоследствии стали исчезать мужчины в недавно захваченных городах и селах. Повестки раздают в местах скопления людей, в частности, на рынках и в магазинах, а также во время общественных работ по разборке завалов", - отметил глава ОВА.

Люди, имеющие возможность и связи, пытаются любой ценой уехать с временно оккупированных территорий, чтобы остаться в живых.

"К мобилизации привлекают всех, кого можно. Да, в Ровеньках повестки заставляют носить учителей, вызывая их из отпуска. Даже зафиксирован случай нападения на учительницу после ее попытки вручить "письмо счастья"", - подчеркнул Сергей Гайдай.

В Северодонецке в течение недели россияне "мобилизовали" около 300 человек. Людей искали на улицах, остановках, общественном транспорте. Такая же ситуация и в Кадиевке.

"В Луганске проводят беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки работников мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", - добавил глава ОВА.

+20
Украинцы воюют с манкуртами, которыми заселена лугандония.
05.08.2022 11:24 Ответить
+18
мечта *****, украинцами против украинцев же и воевать а потом в мире рассказывать что в Украине гражданская война
05.08.2022 11:17 Ответить
+12
Зачистка тупорилих даунбасяо,які в 2014 "звалі расєю"
05.08.2022 11:26 Ответить
Манкурти? Запитай тих орків де їх батьки народились і звідки приїхали на Луганщину - там всі з рязанських мухасранськів....
05.08.2022 11:45 Ответить
Так він же про то і каже.
05.08.2022 18:20 Ответить
Гитлер в Польше тоже с оккупированной Силезии призывал в вермахт. Но те сразу перебегали к советам. Кто мешает даунбасам то же самое делать и сдаваться с оружием
05.08.2022 11:25 Ответить
А чому мовчать наші МЗС та вумна ОПа.....мобілізация населення на окупованих це війсковий злочин по законам...хай бьють в барабани в ООН та усюди....а не вигоражують свинособак
05.08.2022 11:25 Ответить
неначасі
05.08.2022 13:25 Ответить
"ані хатєлі руSSкій мір і путін ввєді...!"
цим і закінчується "асвабаждєніє" по -рашистські...
потім розстріли, Голодомoри, ГУЛАГИ....
05.08.2022 12:34 Ответить
Да что за хрень ты несешь, ботва рашистская хитрожопая ?
05.08.2022 12:08 Ответить
На даний час там українцями і не пахне. Може відсотків 5 вимушених залишились.
05.08.2022 11:28 Ответить
Ай, ай, ай. А де адвокати, де протести, що в клубах і барах ці орки роздають повістки не москалям в кацапську армію? Не всі ж можуть і мають бажання воювати. Що робиться, що робиться...... Українець, хочешь воювати в кацапській окупаційній армії проти свого народу, тоді і далі гуляй по барах, клубах і на шашликах, утворюй черги на заправках за дуже недешевим бензином (!!!) - звідки гроші, ховайся від військових комісарів, розповідай, що підешь на війну після дітей депутатів.....
05.08.2022 11:29 Ответить
ЗЕбіловідсмоктувач,ти з Пісків це строчиш?
05.08.2022 11:31 Ответить
А ти в барі завісаєшь і повісткою підтираєшься?
05.08.2022 11:57 Ответить
Сказав Мусієнко шо росіян з Донбасу перекидают на Південь -- лишают дончан і піддержуют іх артою
05.08.2022 11:31 Ответить
Придніпровський післявоєнний сценарій, співвідношення кількості чоловіків до жінок, один до восьми.
05.08.2022 11:34 Ответить
Мабуть цього і очікували замість того щоб йти в тероборону і захищати свої оселі і рідню.
05.08.2022 11:36 Ответить
Чим захищати?Кидатися у відповідь пляшками з бензином в кацапськи "Акації","Піони" та "Мсти"?Так на 5-10 км то важко докинути.
05.08.2022 11:43 Ответить
У Херсоні бажаючих захищати рідне місто було тисячі, однак Zeкоманда готувалася до шашликів на честь здачі Півдня України рашистам, і тому забула роздати патріотам автомати.
05.08.2022 11:51 Ответить
Кацапстан всегда воюет по возможности в основном национальные меньшинства. Их не жалко.

И сейчас воюют в основном всякие буряты, чеченцы и т.п. и украинцы с оккупированных территорий.

Наверняка такое отношение в войнах в кацапов было уже многие сотни лет.
В Афганской войне большинством воюющих были украинцы Украины и Кубани.
05.08.2022 11:36 Ответить
там залишилися тільки ті, хто чекав на асвабадітєлєй. от і дочекалися.
05.08.2022 11:53 Ответить
отож бо й воно
05.08.2022 18:31 Ответить
ЗСУ масово проводять чистку лайна))
05.08.2022 21:54 Ответить
 
 