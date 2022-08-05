Принудительная мобилизация в оккупированной Луганской области: привлечены руководители отделов кадров и учителя

На оккупированной территории Луганской области россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.

"В России официально мобилизация еще не объявлена, поэтому притока новой силы оттуда не хватает, чтобы компенсировать огромные потери на фронте. Охота на мужчин призывного возраста на оккупированной в 2014 году территории Луганщины продолжается уже несколько месяцев", - говорится в сообщении.

"Сначала тем, у кого были деньги, удавалось откупиться от верной смерти. Потом за ними же приходили, но уже с "ФСБ". Впоследствии стали исчезать мужчины в недавно захваченных городах и селах. Повестки раздают в местах скопления людей, в частности, на рынках и в магазинах, а также во время общественных работ по разборке завалов", - отметил глава ОВА.

Люди, имеющие возможность и связи, пытаются любой ценой уехать с временно оккупированных территорий, чтобы остаться в живых.

"К мобилизации привлекают всех, кого можно. Да, в Ровеньках повестки заставляют носить учителей, вызывая их из отпуска. Даже зафиксирован случай нападения на учительницу после ее попытки вручить "письмо счастья"", - подчеркнул Сергей Гайдай.

В Северодонецке в течение недели россияне "мобилизовали" около 300 человек. Людей искали на улицах, остановках, общественном транспорте. Такая же ситуация и в Кадиевке.

"В Луганске проводят беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки работников мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек", - добавил глава ОВА.