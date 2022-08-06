На Херсонщині російські окупанти викрали голову Зеленопідської тергромади Пелешок, - ОВА
На Херсонщині російські загарбники викрали голову Зеленопідської територіальної громади.
Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"5 серпня, близько 14.00 , зі свого будинку озброєні військові рф викрали голову Зеленопідської сільської територіальноі громади Каховського району Олену Пелешок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загарбники також викрали водія сільради з робочого місця, але згодом його відпустили.
Як повідомлялося, 3 серпня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський поінформував, що у Каланчацькій громаді на Херсонщині російські загарбники викрали директора Гаврилівської школи Тетяну Ткаченко. На Херсонщині російські загарбники 3 серпня викрали очільника Горностаївської громади Дмитра Ляхна, перед цим побивши його.
Херсонщина. Інформація від підписника
Трохи про те, про що не пишуть в змі від мешканців окупованих.
На Херсонщині відбувається геноцид в прямому сенсі цього слова. Фактично зараз тут тупо Донецьк влітку 2014 року: кацапи викрадають людей, катують, вбивають, мародерять. Все як проклятого літа 2014-го року: викрадають підприємців заради викупу, людей вбивають, бо авто сподобалось чи просто не так подивилися на асвабадітєльов.
Обшуки в квартирах через вигадані причини, взламуються покинуті помешкання чи які просто на вихідні залишили власники. Скаржитися немає кому, кацапам насрати на все
Всюди на бігбордах надписи -расія здєсь нафсігда-. В магазинах фактично немає українських товарів. Причина - не було жодного зеленого коридору, щоб їх завезти.
З медикаментами все погано. Дуже. Так, допомагають волонтери, яких іноді пропускає русня. Але, останніми часом, все більше розмов про те, що русня не впустить більше волонтерів, а якщо впустить, то пришиє їм "шпіонаж".
З початку окупації кацапи фурами вивозили українські товари в Крим. Зараз вивозяться бахча, зернові, фрукти та овочі.
Через це в самому Херсоні назріває продуктова криза: кацапи грабують місцеве населення, а ось з поставками з Криму тепер проблема - бо спочатку танки-********** і лише потім провіант. Цікаво те, що винними росіяни роблять українців, педалюючи тезу про те, що якби не було прильотів по мосту, то все було б добре
Ціна за 1 кг цукру 65-75 грн. Дешевої городини в продажу немає. Причина - фермери викидали урожай на смітник, щоб не віддавати задарма кацапам + немає де зберігати(в ангарах та в місцях, де можна тримати великі об'єми, знаходиться військова техніка).
Всі абсолютно магазини з українськими назвами зачинені. Виключення - атб, яке тепер абц. З роботою срака, частина людей 6 місяців вдома сидять. Жоден банк та банкомат не працює. Є ще поки шо термінали, але, за інформацією від "чиновників", їх скоро вимкнуть. Причина - місцева *******, колаборанти тобто, активно працює над тим, щоб вимити гривню з обігу і щоб використовували тільки ржублі при розрахунках
На базарах та ринках відбувається повернення на початок 90-х років: продають цигарки на капоті машин, засоби особистої гігієни, ліки. З'явилися також бочки з горілкою на розлив, від цього навіть місцеві алкаші прихуїли
З ліками та продуктами як в Донецьку чи Луганську: якщо вироблено на росії, значить це якесь гівно незрозумілої якості.
Телебачення українського немає взагалі з початку березня. Українські новини можна зловити лише маючи приставку.
Ютуб є. Але працює тільки через впн. З мобільним зв'язком дуже і дуже погано - рятують тільки впн та роутер домашні.
Всюди кацапські сімки, які можна купити тільки по паспорту. Всіх інтернет провайдерів контролють спецслужби рф.
Новонароджених кацапи вимагають реєструвати, як "градан росії", загс-и, бази даних місцевих жителів та архіви під контролем росіян
Херсон нагадує великий суцільний концтабір: все місто і блокпостах, на яких постійно шукають українські татуювання в цивільних, роздягаючи до трусів і чоловіків, і жінок
Кацапи заселяються в покинуті помешкання. З сім'ями та маленькими ********** з якихось зажопінсків. Коли це бачиш, хочеться вбивати бензопилою. Дуже
Все навкруги як люди писали колись з Донецька чи Луганська: чи то день сурка не закінчиться ніяк, чи то знімають якийсь фільм жахів з акторами, яких набрали з числа розумово відсталих. Є бажання взяти ганчірку і мити кожен метр міста з хлоркою
Мораль. Звертаюсь до мешканців окупованих: не мовчіть. Вас має чути весь світ. Розумію, що важко, але інакше у вас дах поїде - має бути вихід емоціям, хоч через букви
