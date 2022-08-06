На Херсонщині російські окупанти викрали голову Зеленопідської тергромади Пелешок, - ОВА

На Херсонщині російські загарбники викрали голову Зеленопідської територіальної громади.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"5 серпня, близько 14.00 , зі свого будинку озброєні військові рф викрали голову Зеленопідської сільської територіальноі громади Каховського району Олену Пелешок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники також викрали водія сільради з робочого місця, але згодом його відпустили.

Як повідомлялося, 3 серпня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський поінформував, що у Каланчацькій громаді на Херсонщині російські загарбники викрали директора Гаврилівської школи Тетяну Ткаченко. На Херсонщині російські загарбники 3 серпня викрали очільника Горностаївської громади Дмитра Ляхна, перед цим побивши його.