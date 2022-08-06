В Херсонской области российские оккупанты похитили голову Зеленоподской тергромады Пелешок, - ОВА

В Херсонской области российские захватчики похитили главу Зеленоподской территориальной громады.

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громада, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"5 августа, около 14.00, из своего дома вооруженные военные рф похитили главу Зеленоподской сельской территориальной громады Каховского района Елену Пелешок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики также похитили водителя сельсовета с рабочего места, но впоследствии его отпустили.

Как сообщалось, 3 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский проинформировал, что в Каланчакской громаде в Херсонской области российские захватчики похитили директора Гавриловской школы Татьяну Ткаченко. В Херсонской области российские захватчики 3 августа похитили главу Горностаевской громады Дмитрия Ляхно, перед этим избив его.