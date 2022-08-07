Росіяни двічі обстріляли Харків: вночі та під ранок

Окупанти двічі від початку доби обстріляли Харків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне Харків".

Перший раз системи оповіщення про повітряну тривогу спрацювали близько опівночі, а за декілька хвилин пролунали вибухи. Вдруге це сталося близько 4:30 ранку. Цього разу було чутно щонайменше шість ударів.

Мер Ігор Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ракетами обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.