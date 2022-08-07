Росіяни двічі обстріляли Харків: вночі та під ранок
Окупанти двічі від початку доби обстріляли Харків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне Харків".
Перший раз системи оповіщення про повітряну тривогу спрацювали близько опівночі, а за декілька хвилин пролунали вибухи. Вдруге це сталося близько 4:30 ранку. Цього разу було чутно щонайменше шість ударів.
Мер Ігор Терехов зазначив, що, за попередніми даними, ракетами обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони.
"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.
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є дуже прості рецепти - в країні мільони безроботних українців, які просто пинають *** немаючи чим себе занять
зрозуміло, що всі не можуть бути військовими, їх й так разів в п'ять більше ніж треба й сидять вони без ******** зброї, просто чекають поставок
але є дуже прості рецепти, можна розмістити у Польщі сотні різномантіних підприємств, де могли би працювати громадяне України, випускати на тих підприємствах будь що - ракети, набої, ремонтувати техніку нашу підбиту
до того ж у багатьох людей там сидять жони та діти, тобто вся родина десь у Польщі, а чоловік сидить десь у Харкові у подвалі та не знає чим себе зайняти, немає роботи, немає грошей
чому б не сформувати робочі бригади з таких людей, тільки не просто будівництво на польскої стройці як завжди, а робити щось дуже важливе для армії, що неможна робити в Україні зі зрозумілих обставин
це звичайна організаційна робота, яку ПОВИННА виконувати курвяча влада
не просто звільнювати Абрамовича від санкцій, та просити увесь світ звільнити Росію від санкцій, нібито для вивоза зерна з України, зрозуміло що за звільненя Россії та персонального кошика Путіна від санкций йдуть немаленькі бенефітси у мільярди долларів, але ж жидам з Банкової треба хоч щось робити не тільки собі на карман, але й щось для країни?
ось звичайна організаційна робота - побудувати необхідні для оборони підприемства в Польщі, сформувати бригади людей, що будуть там працювати, за непогані гроші, поруч зі своїми родинами - чому жиди з Банкової нічого чього не роблять?
Ці всіляки шмигалі просто клерки, які не мають попереднього досвіду керування на рівні держави, тому не вміють нічого організовувати та не знають, як це зробити, тим більше на міжнародному рівні.