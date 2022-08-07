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Новости Война
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Россияне дважды обстреляли Харьков: ночью и под утро

обстріл

Оккупанты дважды с начала суток обстреляли Харьков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне Харків".

Первый раз системы оповещения о воздушной тревоге сработали около полуночи, а через несколько минут раздались взрывы. Второй раз это произошло около 4:30 утра. На этот раз было слышно не менее шести ударов.

Мэр Игорь Терехов отметил, что, по предварительным данным, ракетами обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

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Автор: 

обстрел (27672) Харьков (7549) Терехов Игорь (258)


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Кстати, Китай может захватить кусок раши для поднятия рейтинга своему вождю, ловите совет) И отстаньте от Тайваня, здесь только огребете
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07.08.2022 06:33 Ответить
Китайці можуть зараз легко забрати Бурятію разом зі священним для них озером Байкал, там вже навіть обороняти нема кому, пусто, танки всі згоріли в Україні, а всі чоловіки гниють у лісі або з'їдені собаками там же
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07.08.2022 07:20 Ответить
проблема в том что де факто они ее уже забрали, а оформлять де юре будут уже после лебединого озера по пуйлу, во всяком случае я думаю сийло так планировал. может обстоятельства заставят поменять планы?
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07.08.2022 10:09 Ответить
чому ЗЕлені курви нічого не роблять для армії ?
є дуже прості рецепти - в країні мільони безроботних українців, які просто пинають *** немаючи чим себе занять
зрозуміло, що всі не можуть бути військовими, їх й так разів в п'ять більше ніж треба й сидять вони без ******** зброї, просто чекають поставок

але є дуже прості рецепти, можна розмістити у Польщі сотні різномантіних підприємств, де могли би працювати громадяне України, випускати на тих підприємствах будь що - ракети, набої, ремонтувати техніку нашу підбиту
до того ж у багатьох людей там сидять жони та діти, тобто вся родина десь у Польщі, а чоловік сидить десь у Харкові у подвалі та не знає чим себе зайняти, немає роботи, немає грошей

чому б не сформувати робочі бригади з таких людей, тільки не просто будівництво на польскої стройці як завжди, а робити щось дуже важливе для армії, що неможна робити в Україні зі зрозумілих обставин

це звичайна організаційна робота, яку ПОВИННА виконувати курвяча влада
не просто звільнювати Абрамовича від санкцій, та просити увесь світ звільнити Росію від санкцій, нібито для вивоза зерна з України, зрозуміло що за звільненя Россії та персонального кошика Путіна від санкций йдуть немаленькі бенефітси у мільярди долларів, але ж жидам з Банкової треба хоч щось робити не тільки собі на карман, але й щось для країни?
ось звичайна організаційна робота - побудувати необхідні для оборони підприемства в Польщі, сформувати бригади людей, що будуть там працювати, за непогані гроші, поруч зі своїми родинами - чому жиди з Банкової нічого чього не роблять?
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07.08.2022 08:14 Ответить
Відповідь на ваше питання цілком зрозуміла. Ця влада геть не професійна, не здатна нічого організувати та не має стратегічного мислення.
Ці всіляки шмигалі просто клерки, які не мають попереднього досвіду керування на рівні держави, тому не вміють нічого організовувати та не знають, як це зробити, тим більше на міжнародному рівні.
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07.08.2022 11:29 Ответить
Легко догадаться было сразу. Да нахера Китаю идти войной на РФ? Та по бросовым ценам и так все прут себе. Сколько влезет! Не все знают, но многие бизнеса там русских, давно бабло свое держат в юанях в Китае, красноярцы тут впереди, город богатый, недвижимость купили, квартиры и даже в Шанхае! Хорош дрочить хлопцы. Реальность иная.
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07.08.2022 11:08 Ответить
 
 