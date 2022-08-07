Россияне дважды обстреляли Харьков: ночью и под утро
Оккупанты дважды с начала суток обстреляли Харьков.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне Харків".
Первый раз системы оповещения о воздушной тревоге сработали около полуночи, а через несколько минут раздались взрывы. Второй раз это произошло около 4:30 утра. На этот раз было слышно не менее шести ударов.
Мэр Игорь Терехов отметил, что, по предварительным данным, ракетами обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.
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є дуже прості рецепти - в країні мільони безроботних українців, які просто пинають *** немаючи чим себе занять
зрозуміло, що всі не можуть бути військовими, їх й так разів в п'ять більше ніж треба й сидять вони без ******** зброї, просто чекають поставок
але є дуже прості рецепти, можна розмістити у Польщі сотні різномантіних підприємств, де могли би працювати громадяне України, випускати на тих підприємствах будь що - ракети, набої, ремонтувати техніку нашу підбиту
до того ж у багатьох людей там сидять жони та діти, тобто вся родина десь у Польщі, а чоловік сидить десь у Харкові у подвалі та не знає чим себе зайняти, немає роботи, немає грошей
чому б не сформувати робочі бригади з таких людей, тільки не просто будівництво на польскої стройці як завжди, а робити щось дуже важливе для армії, що неможна робити в Україні зі зрозумілих обставин
це звичайна організаційна робота, яку ПОВИННА виконувати курвяча влада
не просто звільнювати Абрамовича від санкцій, та просити увесь світ звільнити Росію від санкцій, нібито для вивоза зерна з України, зрозуміло що за звільненя Россії та персонального кошика Путіна від санкций йдуть немаленькі бенефітси у мільярди долларів, але ж жидам з Банкової треба хоч щось робити не тільки собі на карман, але й щось для країни?
ось звичайна організаційна робота - побудувати необхідні для оборони підприемства в Польщі, сформувати бригади людей, що будуть там працювати, за непогані гроші, поруч зі своїми родинами - чому жиди з Банкової нічого чього не роблять?
Ці всіляки шмигалі просто клерки, які не мають попереднього досвіду керування на рівні держави, тому не вміють нічого організовувати та не знають, як це зробити, тим більше на міжнародному рівні.