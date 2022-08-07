Россияне дважды обстреляли Харьков: ночью и под утро

Оккупанты дважды с начала суток обстреляли Харьков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне Харків".

Первый раз системы оповещения о воздушной тревоге сработали около полуночи, а через несколько минут раздались взрывы. Второй раз это произошло около 4:30 утра. На этот раз было слышно не менее шести ударов.

Мэр Игорь Терехов отметил, что, по предварительным данным, ракетами обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил он.

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