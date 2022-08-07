Росіяни завдали удару по промзоні Краматорська, - мер Гончаренко

7 серпн російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Неспокійний ранок у Краматорську - били по промзоні.Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов’янськ, гатили по приватному сектору", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що жертв немає.