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Росіяни завдали удару по промзоні Краматорська, - мер Гончаренко

вибух

7 серпн російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Неспокійний ранок у Краматорську - били по промзоні.Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов’янськ, гатили по приватному сектору", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по приватному сектору у центрі Слов'янська, - мер Лях. ФОТО

Зазначається, що жертв немає.

Краматорськ (674) обстріл (28993) Донецька область (8734)


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Они будут так один за одним выжегать города Украины, Их не интересуют ни люди ни территории, Пуйло удовлетворяет свое гнилое эго.Ему уже плевать на всех и все, это животное интересует только победа.Донбасс он уже уничтожил полностью, сейчас утилизирует ввиде пушечного мяса оставшихся мужиков.Нам надо получить ракеты и делать тоже самое с его городами, иначе мы не вытянем.Он применяет в Украине все, что можно его ничего не останавливает.А дальнобойные нам обязаны дать, ибо когда у нас забирали ядерное, нам давали гарантии. Не забываем , что у нас забрали межконтинентальные на 10000 км, а сейчас морозятся на счет 300 км.
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07.08.2022 10:08 Відповісти
Напевне у кацапів дофіга ***********. Поліваюся, хаймерси і ЗСУ внесуть корективи у цей дисбаланс.
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07.08.2022 10:29 Відповісти
 
 