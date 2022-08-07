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Новини Санкції проти Росії
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Російські олігархи Ротенберги обходили санкції завдяки лазівці у британському законодавстві, - ВВС

ротенберг

Аркадій та Борис Ротенберги скористалися лазівкою в британському законодавстві, створивши тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників.

Про це йдеться у спільному розслідуванні BBC та журналістської організації Finance Uncovered, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ротенберги потрапили під санкції ще у 2014 році. Але вони використовували тип компанії, від якої закон не вимагає називати справжніх власників - товариство з обмеженою відповідальністю.

Так у січні 2017 року було створено англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом та продажем квитків. Юридична адреса компанії знаходиться у Лондоні.

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Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина "сприяла покупкам для Ротенбергів". Розслідувачі припускають, що компанію використовували для покупки витворів мистецтва на мільйони доларів.

"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії. Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.

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Загалом журналісти-розслідувачі виявили п'ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов'язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.

Автор: 

Велика Британія (5643) росія (65856) санкції (12050) Ротенберг (85)


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Топ коментарі
+7
а як справи з Абрамовичем? ааа, він же голуб миру який рятує африканців від голоду, і наш найвеличніший використовує його як звязок з ху.. йлом, арахамія вже надірвав живіт доводити світу який він спаситель ( ну за готівку звичайно)
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07.08.2022 10:46
+4
Английские llp и шотландские lp, открытые на номиналов с трастовыми договорами- это идеальный способ не только уйти от налогов, но и обойти персональные санкции.
Роттенберги -это верхушка айсберга. Очень надеюсь, что будет резонанс и Великобритания ликвидирует или кардинально реформирует эти позорные формы собственности
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07.08.2022 10:59
+3
пля!!!! та коли вже статті почнуть українці писати, а не кацапомалороси?????? "покупкі, покупкі - покупалі"!!!!!!!!!!!! кацапьо малороске пля!!!!!!!!!!
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07.08.2022 10:38
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пля!!!! та коли вже статті почнуть українці писати, а не кацапомалороси?????? "покупкі, покупкі - покупалі"!!!!!!!!!!!! кацапьо малороске пля!!!!!!!!!!
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07.08.2022 10:38 Відповісти
Таким чином знищують мову. Вже стільки слів іноземних "впихнули", при тому що є дослівний переклад.
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07.08.2022 11:02 Відповісти
Еврей будет не евреем, если он не выйдет сухим из воды...
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07.08.2022 10:41 Відповісти
Євреї вибороли для себе це становище за сотні і тисячі років , мають свою віру , єдині як титан
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07.08.2022 11:19 Відповісти
Що "вибороли"? Гетто в Ізраїлі? 150 млн. арабів які оточують 9,6 млн. ізраїльтян люто їх ненавидять. Жити у війні 73 роки це не досягнення.
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07.08.2022 11:35 Відповісти
"єдині як титан"? Якби ти знав, як вони між собою *********. В тому числі з релігійних питань.
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07.08.2022 11:59 Відповісти
І як їм це допомогло під час Холокосту і як це допомагає їм зараз - 73 роки безкінечної війни в Ізраїлі?
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07.08.2022 11:33 Відповісти
а як справи з Абрамовичем? ааа, він же голуб миру який рятує африканців від голоду, і наш найвеличніший використовує його як звязок з ху.. йлом, арахамія вже надірвав живіт доводити світу який він спаситель ( ну за готівку звичайно)
показати весь коментар
07.08.2022 10:46 Відповісти
Английские llp и шотландские lp, открытые на номиналов с трастовыми договорами- это идеальный способ не только уйти от налогов, но и обойти персональные санкции.
Роттенберги -это верхушка айсберга. Очень надеюсь, что будет резонанс и Великобритания ликвидирует или кардинально реформирует эти позорные формы собственности
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07.08.2022 10:59 Відповісти
Якщо потрапило у новини то зачинять лозейку Британці. Це вам не країна арахімій з янєлохамі.
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07.08.2022 11:41 Відповісти
Вони понанімали британських адвокатів, і ті, за несчислені бабки, підказують їм усі можливі лазівки. Бо гроші "нє пахнут".
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07.08.2022 15:37 Відповісти
 
 