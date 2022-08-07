Російські олігархи Ротенберги обходили санкції завдяки лазівці у британському законодавстві, - ВВС
Аркадій та Борис Ротенберги скористалися лазівкою в британському законодавстві, створивши тип компанії, від якої закон не вимагає ідентифікувати її справжніх власників.
Про це йдеться у спільному розслідуванні BBC та журналістської організації Finance Uncovered, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ротенберги потрапили під санкції ще у 2014 році. Але вони використовували тип компанії, від якої закон не вимагає називати справжніх власників - товариство з обмеженою відповідальністю.
Так у січні 2017 року було створено англійське товариство з обмеженою відповідальністю Sinara Company LP, яке нібито займалося туризмом та продажем квитків. Юридична адреса компанії знаходиться у Лондоні.
Менш ніж за рік Sinara Company відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 тисячі доларів консультанту з мистецтва. Згідно зі звітом американського Сенату, ця людина "сприяла покупкам для Ротенбергів". Розслідувачі припускають, що компанію використовували для покупки витворів мистецтва на мільйони доларів.
"Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на свій розсуд", - заявила депутат від Лейбористської партії Великої Британії. Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції.
Загалом журналісти-розслідувачі виявили п'ять агентств зі створення ELP, які заснували півтори тисячі нових товариств у Великій Британії. Деякі з них також пов'язані з фінансовими злочинами, у тому числі з відмиванням грошей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Роттенберги -это верхушка айсберга. Очень надеюсь, что будет резонанс и Великобритания ликвидирует или кардинально реформирует эти позорные формы собственности