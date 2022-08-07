Польща та Угорщина відмовилися скоротити споживання газу взимку

Дві країни - Польща та Угорщина - у п’ятницю відмовились підтримувати пропозицію Європейської комісії скоротити попит на газ на 15% у зимовий період на тлі енергетичної кризи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Угорщина, яка зараз веде переговори про закупівлю більших обсягів газу з Росії, була єдиною країною, яка публічно виступила проти плану і поставила під сумнів законність правил ЄС, які впливають на національний енергетичний баланс та енергетичну безпеку країни.

Також проти ініціативи Єврокомісії виступила Польща, яка публічно підтримала його раніше. Варшава назвала юридичну основу рішення "дефектною" і заявила, що рішення, які впливають на енергетичний баланс країн-членів, повинні ухвалюватися одноголосно.

А проте, два голоси проти не завадили ухваленню постанови про добровільне скорочення попиту на газ, яка потребувала підтримки лише 15 країн.

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У заяві чеського головування в Раді Європейського Союзу також зазначається, що Європейська комісія "терміново оцінює" можливість запровадження граничних цін на газ, не уточнюючи, яку форму матиме таке обмеження.

Нагадаємо, ухвалена у п’ятницю постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим. План ЄС щодо скорочення споживання газу почне діяти на початку наступного тижня.

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