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Польща та Угорщина відмовилися скоротити споживання газу взимку

газ

Дві країни - Польща та Угорщина - у п’ятницю відмовились підтримувати пропозицію Європейської комісії скоротити попит на газ на 15% у зимовий період на тлі енергетичної кризи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Угорщина, яка зараз веде переговори про закупівлю більших обсягів газу з Росії, була єдиною країною, яка публічно виступила проти плану і поставила під сумнів законність правил ЄС, які впливають на національний енергетичний баланс та енергетичну безпеку країни.

Також проти ініціативи Єврокомісії виступила Польща, яка публічно підтримала його раніше. Варшава назвала юридичну основу рішення "дефектною" і заявила, що рішення, які впливають на енергетичний баланс країн-членів, повинні ухвалюватися одноголосно.

А проте, два голоси проти не завадили ухваленню постанови про добровільне скорочення попиту на газ, яка потребувала підтримки лише 15 країн.

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У заяві чеського головування в Раді Європейського Союзу також зазначається, що Європейська комісія "терміново оцінює" можливість запровадження граничних цін на газ, не уточнюючи, яку форму матиме таке обмеження.

Нагадаємо, ухвалена у п’ятницю постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим. План ЄС щодо скорочення споживання газу почне діяти на початку наступного тижня.

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Автор: 

Угорщина (2335) газ (10481) Єврокомісія (2175) Польща (8612)


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Тут вже нічого не вдієш ,, хочеш - не хочеш , але скорочувати всеодно прийдеться . Ну або ж - повівшись на шантаж кацапів один раз , в подальшому знов і знов виконувати їхні забаганки , бо ***** схопивши за горлянку - вже не попустить . .. . З двох - одне . !!
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07.08.2022 11:03 Відповісти
Заголовок статті дурня, не варто змішувати до купи:

Польща має газові хаби, давно не отримує газ з рашки і має на 100 відсотків заповнені газові сховища.

Питання: навіщо скорочувати споживання?
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07.08.2022 13:54 Відповісти
Глянув на на процент споживання газу в ЄС, то населення споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 1900$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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07.08.2022 11:12 Відповісти
Точно - це ж майже одне й те саме - спалювати газ та вугілля - однакове обладнання потрібне, однакові ТЕЦ....
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07.08.2022 12:38 Відповісти
Польща отримує газ із США через збудовані термінали.
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07.08.2022 11:12 Відповісти
І по газогону з Норвегії.Так що в сумі їм "вшистко єдно" що там брюсельські балакуни пропонують.
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07.08.2022 11:34 Відповісти
Я б їх взагалі до одного кошика не клав. Полаці завдяки інтерконектерам та завчасний перехід на газ неросійського походження накопичили у ПГС майже 100% потрібного на зиму газу.
Мадяри ж міцно сіли на газову голку прутіна, який буде їх як наркоманів тримати на "голодному пайку"
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07.08.2022 11:23 Відповісти
а как нашы часные газосховища? По летним ценам купили - по зимним продавать будут? Где Ротердам+?
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07.08.2022 11:47 Відповісти
Німці обісралися, але крайніми роблять розумних поляків та угорських повій.
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07.08.2022 11:59 Відповісти
 
 