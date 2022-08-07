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Новини Війна
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Пошкодження окупантами Каховської ГЕС призведе до затоплення великої кількості населених пунктів, - Хлань

гес,міст,каховська

Російські війська навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не знищуватимуть ЗСУ.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, тактика російських окупантів - злочинне використання стратегічних об'єктів, цивільного населення для прикриття військ. На проїжджій частині Каховської ГЕС росіяни встановили блокпости та штучно зробили пробку з цивільних авто, затримуючи навмисно авто, та перекидаючи в цей час військову техніку.

Читайте також: Росіяни під час руху мостом на дамбі Каховської ГЕС міксують військові колони з цивільним транспортом, - Соболевський

Крім того, вони окопуються в унікальних лісах області, які захищають від поширення Олешківських пісків, просування пустелі. Ці ліси між Каховкою та Новою Каховкою були штучно насаджені для збереження екосистеми регіону. Там окупанти облаштовують свої бліндажі, риють окопи, розуміючи, що туди ЗСУ не буде стріляти, щоб не знищувати ці ліси.

"Каховська ГЕС - це теж стратегічний об'єкт. Якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, це призведе до затоплення великої кількості населених пунктів. Вони разом з людьми просто підуть під воду. Такі стратегічні об'єкти мають бути під міжнародним захистом", - говорить Хлань.

Також читайте: Ситуація в регіонах за добу: удар по Дніпропетровщині, Миколаїв та Харків - під ворожим вогнем, на Херсонщині бої

ГЕС (211) Нова Каховка (181) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+19
не стріляти щоб зберегти ліс ? це цинічна маячня ! життя наших хлопців не варте ні яких дерев . дерева ще виростуть , а хто поверне батьків дітям ?
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07.08.2022 12:18
+14
Уже нельзя стрелять по ГЭС?Сдадим Украину целенькой и экологичной?Чем дальше, тем тупей "высокоточные" отмазки...
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07.08.2022 12:12
+13
Коли спорудили Каховську ГЕС, то утворилось Каховське море і було затоплено багато сіл, в тому числі і плавневу частину Дніпра. В засушливе літо туди зганяли худобу майже з усього півдня на пасовисько.
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07.08.2022 12:12
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Доведеться і окупантів змити тією ж каховською водою.А чому б ні?
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07.08.2022 12:04 Відповісти
Ви про ЗАЕС (Енергодар). Подумали? Без Каховського водосховища не буде чим охолоджувати Атомні реактори...
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07.08.2022 12:13 Відповісти
Каховське море тоді зникне, а це став-ожолоджувач для ЗАЕС.
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07.08.2022 12:14 Відповісти
извините..... но факты говорят что вы пишите ерунду... Зап.АЭС принято решение строить в 1977 году ввели в работу эксплуатацию 1986 году.. а Каховская ГРЭС и водохранилище вместе с каналом Северо Крымским... были приняты в работу в 1959 году .... по честному ГРЭС ****** мост давно нуждаются в капитальном ремонте реконструкции примерно лет на 5....это и усилие.. увеличение подпорок прочистка сбросовых канав отладка или замена шлюзовых камер и собственно шлюзовых ворот.. возраст то исчерпался... на Юге вообще не думали об эвакуации людей.. скажу так если рванет шлюз и дамбу...то затопит за полчаса и утонет вместе с Джанкоем и Армянском даже часть Крыма про утопленников рашинской армии говорить и не буду..... а о восстановлении презжаемости с Крыма в Украину можно забыть на 2-3 года...будет одно болото водные ставки преграды поймы.. не исключаю чтобы сохранить КУрым ***** вполне осознанно может такое сделать подорвать один два реактора АЭС и Каховскую ГРЭС с дамбой... север Крыма ему до лямпочки... ему Балакклава Донузхлав Севастополь Бельбек Керчь важны.. вот только тогда симметрично Украина получит ракеты и снаряды способные достать аналогичные АЭС Ростова Нововоронежскую и Курскую.. и Крымский мост главное мост через протоку тогда Крым окажется не в переносном.... а буквальном смысле в жопе пардон за идиому...
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07.08.2022 12:27 Відповісти
Побудова ЗАЕС планувалась заздалегідь, тому і створили Каховське море. До того ж в плавневій частині біля якогось з сіл стояла козацька церква ,а неподалік був похований отаман Сірко. Так затопили все водою щоб навіть згадки на залишилось про нього.Хрущов казав що будемо розводити там рибу і нагодуємо всіх і вся.
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07.08.2022 12:51 Відповісти
Треба шукати способи їх знищення, а не зразу складати руки і чекати що буде.

Якщо вони будуть там оточеними, то в кінці кінців просто здохнуть з голоду або здадуться

Самий простий спосіб.
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07.08.2022 12:07 Відповісти
зараз Найвеличніший з Арєстовічєм на двох зелених коняках усіх оточать та візьмуть у полон. почекай тільки ще трохи
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07.08.2022 12:25 Відповісти
не роздумуйте іпаште їх накуй доки вони не додумались до такого
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07.08.2022 12:11 Відповісти
Коли спорудили Каховську ГЕС, то утворилось Каховське море і було затоплено багато сіл, в тому числі і плавневу частину Дніпра. В засушливе літо туди зганяли худобу майже з усього півдня на пасовисько.
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07.08.2022 12:12 Відповісти
Уже нельзя стрелять по ГЭС?Сдадим Украину целенькой и экологичной?Чем дальше, тем тупей "высокоточные" отмазки...
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07.08.2022 12:12 Відповісти
Тимпаче,що канал в Крим починається з водосховища((Нема водосховища,то й нема москалів і води на півострів.
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07.08.2022 12:12 Відповісти
"Разрушение дамбы Каховской ГЭС приведет к утоплению большого количества окккупантов" - вот таким должен быть заголовок!
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07.08.2022 12:12 Відповісти
И уничтожению ЗАЭС, а так же многих НП и сотен тыссяч гражданских
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07.08.2022 12:15 Відповісти
Не треба ляля, реактори просто зупинять і все. А про ліс по якому не можна стріляти то взагалі маячня якась.
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07.08.2022 12:28 Відповісти
А як, соромлюсь запитати, реактори зупиняться, коли ядерне паливо буде в "розігнаному" стані. Може я щось не розумію?
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07.08.2022 12:46 Відповісти
Реактор это не электрочайник тебе. А по населенным пунктам, гражданским, очередной экологической катастрофе что?
Смотрю последнее время на Цензоре понавылазило офигеных стратегов, все с гениальными планами, один ох***ельнее другого. По лесам? Объясняю, насаждения и их корневая система предотвращают вымывание грунтов и выветривание, как минимум.
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07.08.2022 12:48 Відповісти
Спеців типу тебе які пояснюють про*оби зеленої шобли. Про коріння вони переживають, краще кацапам віддати чи потім дерев насадити?
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07.08.2022 13:19 Відповісти
У меня профильное образование по АЭС. Так что детектор чини. И не за корни я переживаю, нет.
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07.08.2022 13:57 Відповісти
Якщо ми їх не будемо знищувати, де тільки можливо, то ми програємо цю війну. Якщо руйнація дамби призведе до ліквідації ворогів, то її треба знищити. Живий окупант - це мертві захисники України. Звичайно населення треба попередити, щоб виїжджали звідти.
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07.08.2022 12:13 Відповісти
а також Голу Пристань, Херсон, Олешки. вони прийшли вбивати все живе - це вiйна на знищення.
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07.08.2022 12:13 Відповісти
Ну тоді треба трахнуть греблю так, щоб Каховське водосховище потихенько знижувало рівень, з якогось момента і вода в Крим перестане іти, вона іде самостійно, але рівень води на декілька метрів впаде і водяна халява пропадає
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07.08.2022 12:15 Відповісти
не стріляти щоб зберегти ліс ? це цинічна маячня ! життя наших хлопців не варте ні яких дерев . дерева ще виростуть , а хто поверне батьків дітям ?
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07.08.2022 12:18 Відповісти
Якщо в москалів буде хоч якась можливість уникнути українських ударів, вони її використають, АЕС, дамба, роддом чи дитсадок неважливо.
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07.08.2022 12:19 Відповісти
І ніяке ґемнесті їм не указ.
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07.08.2022 14:39 Відповісти
плотины ссср для этого и строились чтоб врага топить в чем проблема или этот халань кремлевский ястреб...
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07.08.2022 12:26 Відповісти
Втім, як і АЕС. Ядерні фугаси постійного базування на напрямах найбільш ймовірного удару військ агресивного блоку НАТО.
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07.08.2022 12:47 Відповісти
Про це https://www.youtube.com/watch?v=Uiekojq4vLk повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань - а от накуя мені думка якогось хланя чи ********* депутата щодо цього? чи там у нас усі депутати є фахівцями у дамбах та атомній енергетиці?
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07.08.2022 12:29 Відповісти
Депутат забашляв - депутат повідомив. Депутат повідомив - депутат "на слуху". Депутат "на слуху" - депутат знову депутат. Принаймі так пояснили депутатові політтехнолухи.
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07.08.2022 12:42 Відповісти
Ви відстали від життя. Цей хлань- це арестович по Херсону.
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07.08.2022 17:00 Відповісти
это заранее ущербная стратегически проигрышная позиция - беречь объекты на захваченной территории, если выражаться культурным языком
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07.08.2022 12:40 Відповісти
І шо то за дебільнуваті розмови, якщо Україна має хімарси, які точно поцілюють в малесеньку точечку? Зегніди починають готувати 73% нарід до оманської здачі півдня, чи шо?
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07.08.2022 12:52 Відповісти
"Оманські договорняки" ************.
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07.08.2022 12:54 Відповісти
Це несподіванка,що вони там розташовуються!? Вони прикриваються або людьми,або такими об'єктами!!!
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Ага. "спасибо" очередному ******* за идею.

*********** мониторят все ресурсы, в основном ЦЕНЗОР.

Так и поступят.
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07.08.2022 13:08 Відповісти
Если разбомбить мост через шлюз Каховской ГЭС, никто не пострадает, а сообщение по плотине прервётся. Поэтому не надо киздеть, а надо взять и сделать.
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07.08.2022 13:13 Відповісти
Як варіант, є кілька мостів у Новій Каховці та Козацькому, які можна розбомбити, щоб заблокувати логістику, але це складніше.
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07.08.2022 13:56 Відповісти
Главнокомандующий объявил контрнаступление, а его все нет и нет. Чтобы главнокомандующий не выглядел идиотом(хотя это секрет полишинеля), придумываются отмазки одна тупее другой. Поэтому не удивляйтесь, настало время ох..ных историй.
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07.08.2022 14:04 Відповісти
Сколько же опилок нужно иметь в клоунской голове, чтобы просрать юг и эти стратегические обьекты.
Мы ещё не осознали масштабов трагедии просто.
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07.08.2022 14:36 Відповісти
ЗСУ не буде стріляти, щоб не знищувати ці ліси..... там же неаши люди...дежавью . я уже знаю чем это обернется для нашего государства и государственности в целом
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07.08.2022 14:53 Відповісти
Я так розумію що лупонуть і затоплять теж саме на ЗАЕС буде і так далі.
Таке враження що там наверху взагалі нерозуміють що коїться.
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07.08.2022 15:13 Відповісти
Чуєш хлань, щось по твоїм висерам не видно, що ти за деокупацію і знищення максимальної кількості рашистів!!! Краще розкажи нам, де були ЗСУ в 1й місяць війни??? Ааа захищали пустопорожній Києві нєбойсь! А тепер тебе ресурси хвилювати почали-вода, АЕС, ліси харчі! Так от всі вони на зданому київською владою півдні, а не в київському бетоні!!!
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07.08.2022 17:04 Відповісти
Нейтроную бомбу выпрашивают ?
Биомасса дохнет, радиация быстро уходит - полный порядок.
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07.08.2022 18:58 Відповісти
 
 