Пошкодження окупантами Каховської ГЕС призведе до затоплення великої кількості населених пунктів, - Хлань
Російські війська навмисно створюють свої бази на стратегічних об'єктах, де їх не знищуватимуть ЗСУ.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, тактика російських окупантів - злочинне використання стратегічних об'єктів, цивільного населення для прикриття військ. На проїжджій частині Каховської ГЕС росіяни встановили блокпости та штучно зробили пробку з цивільних авто, затримуючи навмисно авто, та перекидаючи в цей час військову техніку.
Крім того, вони окопуються в унікальних лісах області, які захищають від поширення Олешківських пісків, просування пустелі. Ці ліси між Каховкою та Новою Каховкою були штучно насаджені для збереження екосистеми регіону. Там окупанти облаштовують свої бліндажі, риють окопи, розуміючи, що туди ЗСУ не буде стріляти, щоб не знищувати ці ліси.
"Каховська ГЕС - це теж стратегічний об'єкт. Якщо окупанти завдадуть пошкоджень на ГЕС, це призведе до затоплення великої кількості населених пунктів. Вони разом з людьми просто підуть під воду. Такі стратегічні об'єкти мають бути під міжнародним захистом", - говорить Хлань.
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Якщо вони будуть там оточеними, то в кінці кінців просто здохнуть з голоду або здадуться
Самий простий спосіб.
Смотрю последнее время на Цензоре понавылазило офигеных стратегов, все с гениальными планами, один ох***ельнее другого. По лесам? Объясняю, насаждения и их корневая система предотвращают вымывание грунтов и выветривание, как минимум.
*********** мониторят все ресурсы, в основном ЦЕНЗОР.
Так и поступят.
Мы ещё не осознали масштабов трагедии просто.
Таке враження що там наверху взагалі нерозуміють що коїться.
Биомасса дохнет, радиация быстро уходит - полный порядок.