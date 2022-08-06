Росіяни під час руху мостом на дамбі Каховської ГЕС міксують військові колони з цивільним транспортом, - Соболевський

На Херсонщині російські війська для руху своїх військових колон міксують цивільним транспортом. ЗСУ не можуть працювати по таких цілях.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вони використовують понтонну переправу, але вона насправді не дає результатів, якщо порівнювати з Антонівським мостом. В першу чергу використовують міст в Каховці на дамбі - там є рух і військової техніки, вантажних автомобілів. Але вони це роблять так - міксують свої військові колони з місцевими, з цивільним транспортом. Наші ЗСУ не можуть працювати по таких цілях", – сказав він.

Соболевський з посиланням на місцевих жителів також повідомив, що інтенсивність ударів ЗСУ по окупантах на Херсонщині "просто безпрецедентна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправи на Херсонщині потрібні росіянам для майбутньої втечі, - Гуменюк

Нагадаємо, супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону.

Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах. Як повідомляла раніше британська розвідка, російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження цих мостів.

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

Також читайте: Антонівський міст досі є непроїзним, дірки просто накрили плитами, - ОВА