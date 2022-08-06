Росіяни під час руху мостом на дамбі Каховської ГЕС міксують військові колони з цивільним транспортом, - Соболевський
На Херсонщині російські війська для руху своїх військових колон міксують цивільним транспортом. ЗСУ не можуть працювати по таких цілях.
Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Вони використовують понтонну переправу, але вона насправді не дає результатів, якщо порівнювати з Антонівським мостом. В першу чергу використовують міст в Каховці на дамбі - там є рух і військової техніки, вантажних автомобілів. Але вони це роблять так - міксують свої військові колони з місцевими, з цивільним транспортом. Наші ЗСУ не можуть працювати по таких цілях", – сказав він.
Соболевський з посиланням на місцевих жителів також повідомив, що інтенсивність ударів ЗСУ по окупантах на Херсонщині "просто безпрецедентна".
Нагадаємо, супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону.
Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах. Як повідомляла раніше британська розвідка, російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження цих мостів.
У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
завтра вони ще бабок з іконами поставлять.
ми це "проїхали" вже квітні-травні 2014 р. !
попередження для цивільних про обстріл і вогонь !
Вот такие же бабушки вам будут глаза выкалывать без всякого зазрения совести и скажут, что Путен все делает правильно
Не забыли как это говорил кровавый Путин.
приблизно ось так:
"...за свідченням ідіота від української влади такого то, ЗСУ знали, що по мосту їздять цивільні"
припиніть коментарі військових дій всіляких обдристовичей, крім представників Генштабу !!!
А то вони якось однобоко висвітлюють події.
у них "волшебные очки", куплені за путіндолари
Как говорится, симпл!
Нема свідків немає крайму
Но предупредить гражданских нужно, что кто не спрятался, я не виноват.
Хватит сказок про "цивильных" людей.