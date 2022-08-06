УКР
Росіяни під час руху мостом на дамбі Каховської ГЕС міксують військові колони з цивільним транспортом, - Соболевський

На Херсонщині російські війська для руху своїх військових колон міксують цивільним транспортом. ЗСУ не можуть працювати по таких цілях.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вони використовують понтонну переправу, але вона насправді не дає результатів, якщо порівнювати з Антонівським мостом. В першу чергу використовують міст в Каховці на дамбі - там є рух і військової техніки, вантажних автомобілів. Але вони це роблять так - міксують свої військові колони з місцевими, з цивільним транспортом. Наші ЗСУ не можуть працювати по таких цілях", – сказав він.

Соболевський з посиланням на місцевих жителів також повідомив, що інтенсивність ударів ЗСУ по окупантах на Херсонщині "просто безпрецедентна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переправи на Херсонщині потрібні росіянам для майбутньої втечі, - Гуменюк

Нагадаємо, супутник Planet Labs зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону.

Це вже друга переправа, яку побудували окупанти після точних ударів Збройних сил України по Антонівському автомобільному та залізничному мостах. Як повідомляла раніше британська розвідка, російські війська побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоб компенсувати пошкодження цих мостів.

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

Також читайте: Антонівський міст досі є непроїзним, дірки просто накрили плитами, - ОВА

армія рф (18544) ГЕС (214) Каховка (125) міст (1259) Херсонська область (6135)
+48
кінчайте цю бесхребетність часів початку АТО !
завтра вони ще бабок з іконами поставлять.

ми це "проїхали" вже квітні-травні 2014 р. !

попередження для цивільних про обстріл і вогонь !
06.08.2022 17:01 Відповісти
+41
Ну что тут сказать еще. ЗСУ должны объявить дамбу Каховской ГЭС военным объектом и предупредить что по ней будут наноситься удары. Дальше уже все на совести самих гражданских, которые там едут.
06.08.2022 17:00 Відповісти
+37
Обратится к жителям Херсонской области, что ВСУ не разрешает ездить там и все дальше пусть на себя пеняют
06.08.2022 16:59 Відповісти
06.08.2022 16:59 Відповісти
і заткнути пельку корисному для амнесті проститушен ідоту Юрію Соболевському !
06.08.2022 17:09 Відповісти
Amnesia Іnternational.
06.08.2022 17:43 Відповісти
06.08.2022 17:00 Відповісти
Надо просто развалить мост через шлюз. Кто там в этот момент будет- его проблемы.
показати весь коментар
06.08.2022 17:01 Відповісти
Вот вот. Это уже порядком надоедает, травоядность эта
06.08.2022 17:02 Відповісти
ВСУ треба освіжити пам'ять як по наших військових стріляли з-за спин цих богомольних старушєк
06.08.2022 17:06 Відповісти
растреливать этот биомусор к черту
06.08.2022 17:09 Відповісти
Донецьк, блокада ж.д. вокзала

06.08.2022 17:13 Відповісти
А потім мерзота вищить, восємь лет бамбили данбас.
06.08.2022 17:21 Відповісти
Вот таких надо лупашить, это такие нелюди, как те которые издеваются над азовцами
Вот такие же бабушки вам будут глаза выкалывать без всякого зазрения совести и скажут, что Путен все делает правильно
06.08.2022 17:22 Відповісти
Работу они уже потеряли - накрылся вокзальчик , денацифицировался .
06.08.2022 17:52 Відповісти
Ну да, впереди убийц мі поставим женщин и детей
Не забыли как это говорил кровавый Путин.
06.08.2022 17:19 Відповісти
Ну так треба його розвалити коли руху по ньому не буде.
06.08.2022 17:02 Відповісти
чего ждем? когда орки налезут как тараканы? дамбу развалить еще вчера...
06.08.2022 17:03 Відповісти
Там шо безперервнии рух -- довбаніт як нікого нема -- ділов то
06.08.2022 17:04 Відповісти
нельзя цивильных кацапофилов лишить такого щастя...
06.08.2022 17:05 Відповісти
то я про кучность нашей арты,если шо...
06.08.2022 17:06 Відповісти
06.08.2022 17:05 Відповісти
А почему amnesty International об этом не рассказывает ???
06.08.2022 17:06 Відповісти
чим більше будуть патякати корисні ідіоти Соболевські, тим швидше розскажуть
приблизно ось так:

"...за свідченням ідіота від української влади такого то, ЗСУ знали, що по мосту їздять цивільні"

припиніть коментарі військових дій всіляких обдристовичей, крім представників Генштабу !!!
06.08.2022 17:18 Відповісти
Сподіваюсь Amnesty International це побачить.
А то вони якось однобоко висвітлюють події.
06.08.2022 17:06 Відповісти
звісно побачать як ЗСУ стріляють по цивільних....

у них "волшебные очки", куплені за путіндолари
06.08.2022 17:20 Відповісти
Ой, а хто ж це затулив очі АІ, що вони цього не бачать? Нє, не бачать? Поднємітє мнє вєкі, як казав Вій
06.08.2022 17:07 Відповісти
если посадить сверху на танки пионэров, то таки возьмут Киев за сутки
06.08.2022 17:07 Відповісти
Що Київ, за півтора суток до Львова.
06.08.2022 20:01 Відповісти
А Путлер чесно говорив, що жінки і діти будуть йти попереду, а військові ззаду.
06.08.2022 17:15 Відповісти
а потім про це нам розскаже амнесті проститушен
06.08.2022 17:21 Відповісти
Надо объяснить гражданскому населению, что по ночам или в такое-то определенное время ВСУ будет работать по мосту на дамбе.
Как говорится, симпл!
06.08.2022 17:18 Відповісти
Свежо предание . Уже все забыли , к чему привело то , что из Славянска беспрепятственно пропустили в Донецк . По чьему-то договорняку и с той же отмазкой .
06.08.2022 17:18 Відповісти
100%
06.08.2022 19:05 Відповісти
пару раз їБану.ти по такіх, щоб боялися прикривати оккупантів
06.08.2022 17:20 Відповісти
Жахнуть всю эту нечисть ! Они идут нас убивать!
06.08.2022 17:23 Відповісти
Шмаляти по всьому що рухається
Нема свідків немає крайму
06.08.2022 17:23 Відповісти
Why not? Everybody that moves along with the enemy should know better. Collateral damage is unavoidable in the war.
06.08.2022 17:25 Відповісти
06.08.2022 17:30 Відповісти
Той , хто погодився їхати на власному транспорті посеред танків орків теж співучасник злочину(можливо ще й свідомий). Валити без розбору...
06.08.2022 17:32 Відповісти
..а й не треба.. стріляйте спокійно о третій ночі - п"ятій ранку, коли тільки військові-орки та жлоби лізуть без черги.. і не кажіть, що не попереджали
06.08.2022 17:33 Відповісти
На данный момент дамба-военый обьект.А то где то было раньше такое то не стрелять ,то там наши.Нехер шастать....................................................
06.08.2022 17:42 Відповісти
Отмазки чем дальше, тем тупее.Крошить мосты пока не поздно!
06.08.2022 17:58 Відповісти
А що з цього приводу скаже нам Amnesty International?
06.08.2022 18:40 Відповісти
Та да, снабжение 25-тысячной группировки висит на паромной переправе и жиденькому мосту через ГЭС. Но мы не можем его нарушить и тем подставляем под удар население Николаева, Одессы, Кривого рога и массы окрестных городов и сел, потому что днем нам жалко несколько не очень умных людей которые соглашаются ехать в середине колон снабжения оккупантов, а ночью мы спим. Каким же должен быть уровень мышления "першого заступника голови", или какими дебилами он считает нас чтобы втирать такое. Хотя для 73% вполне себе аргумент.
06.08.2022 18:51 Відповісти
Дуже тяжко буде виграти цю війну у рашистів, постійно думаючи щоб жодна машина цивільного не постраждала!
06.08.2022 19:03 Відповісти
Все равно стреляют обычно ночью.
Но предупредить гражданских нужно, что кто не спрятался, я не виноват.
06.08.2022 19:03 Відповісти
А откуда уверенность, что внутри "цивильного транспорта" сидят именно цивильные люди? Орки допустят, чтобы перед фурой с важным военным грузом ехал непонятный "жигуль", который может быть наводчиком, или быть заминированным и взорваться в любой момент.
Хватит сказок про "цивильных" людей.
06.08.2022 23:02 Відповісти
Нужно нанести пару ударов рядом с плотиной, и когда гражданские разбегутся - бить по дороге. Да, это может быть жестоко - нельзя вывозить урожай в Крым и продавать - но войска и снабжение, которые перебросят на правый берег - убьют намного больше мирных людей при попытках атаки на Николаев.
06.08.2022 23:36 Відповісти
А потрібно працювати.Один раз відпрацювати і більше міксувати ніхто не буде.Хватить оце ми не можимо стріляти бо окупанти ставлять гради за домами в Донецьку.Якби лупили то не було того всього лайна.
07.08.2022 15:51 Відповісти
 
 