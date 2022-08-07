Звіт Amnesty International - інформаційна диверсія проти України, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що скандальний звіт Amnesty International за своїми наслідками є інформаційною диверсією проти України, яка відповідно до Статуту ООН має право на самооборону від агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, Порошенко закликав міжнародних журналістів та організації не брати участь у гібридній війні кремля.

"Ця війна є війною безпрецедентною. Таких війн до цього не було. І одним з елементів цієї війни, яка ведеться з 2014 року вже дев’ятий рік, є її гібридний характер. В даному випадку крім прямих дій на фронті є інформаційні диверсії. Коли використовуються політики, яких підтримує або фінансує Росія. Це дуже небезпечна загроза. Коли використовуються неурядові організації. Коли використуються засоби масової інформації", – пояснює Порошенко.

"В такому випадку є ті, хто знають, що вони роблять, а є ті, хто запускає інформаційну диверсію, отруту, обдурюють чесних журналістів або чесних громадських діячів, які в такий спосіб вимушено грають на Путіна. Мені з цього приводу дуже шкода. Я переконаний в тому, що зараз в умовах гібридної агресії і неурядові організації, і журналісти мають набагато більш відповідально ставитися до своєї місії для того, щоб не допускати такого абсурду, який ми почули у звіті Amnesty International", – наголосив Порошенко.

"Нас не гріє, що там сказано, що Росія припускається дуже великих порушень міжнародного права. Це якраз путінській наратив. Бо путінський наратив звучить таким чином: "не все так однозначно", "треба розібратися", "винні з обох сторін". Автор цього - в Кремлі", – переконаний Порошенко.

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"У мене прохання, використовуючи цей наш ефір, в тому числі і для Франції і для Європи - не вірте цьому, не попадайтеся на цей гачок, відкидайте путінські наративи. Бо так відповідально, як Збройні Сили України ставляться до дотримання міжнародного права, дотримання правил і звичаїв війни, ми стовідсотково не маємо прикладів у світі", - зазначає Порошенко.

"Є зафіксоване в статуті ООН право на самооборону. І коли на нас напав ворог, ми маємо право боронити свій дім, свої сім`ї своїх батьків і своїх дітей. В цих умовах безумовно заведення путінських наративів через шановні організації, які викликають довіру, є надзвичайно небезпечним. Ми безумовно не маємо цього допускати у майбутньому", - резюмує п’ятий президент.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".