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Новини Війна
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Звіт Amnesty International - інформаційна диверсія проти України, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що скандальний звіт Amnesty International за своїми наслідками є інформаційною диверсією проти України, яка відповідно до Статуту ООН має право на самооборону від агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, Порошенко закликав міжнародних журналістів та організації не брати участь у гібридній війні кремля.

"Ця війна є війною безпрецедентною. Таких війн до цього не було. І одним з елементів цієї війни, яка ведеться з 2014 року вже дев’ятий рік, є її гібридний характер. В даному випадку крім прямих дій на фронті є інформаційні диверсії. Коли використовуються політики, яких підтримує або фінансує Росія. Це дуже небезпечна загроза. Коли використовуються неурядові організації. Коли використуються засоби масової інформації", – пояснює Порошенко.

"В такому випадку є ті, хто знають, що вони роблять, а є ті, хто запускає інформаційну диверсію, отруту, обдурюють чесних журналістів або чесних громадських діячів, які в такий спосіб вимушено грають на Путіна. Мені з цього приводу дуже шкода. Я переконаний в тому, що зараз в умовах гібридної агресії і неурядові організації, і журналісти мають набагато більш відповідально ставитися до своєї місії для того, щоб не допускати такого абсурду, який ми почули у звіті Amnesty International", – наголосив Порошенко.

"Нас не гріє, що там сказано, що Росія припускається дуже великих порушень міжнародного права. Це якраз путінській наратив. Бо путінський наратив звучить таким чином: "не все так однозначно", "треба розібратися", "винні з обох сторін". Автор цього - в Кремлі", – переконаний Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальний звіт Amnesty International є російською пропагандою - The ​​Times

"У мене прохання, використовуючи цей наш ефір, в тому числі і для Франції і для Європи - не вірте цьому, не попадайтеся на цей гачок, відкидайте путінські наративи. Бо так відповідально, як Збройні Сили України ставляться до дотримання міжнародного права, дотримання правил і звичаїв війни, ми стовідсотково не маємо прикладів у світі", - зазначає Порошенко.

"Є зафіксоване в статуті ООН право на самооборону. І коли на нас напав ворог, ми маємо право боронити свій дім, свої сім`ї своїх батьків і своїх дітей. В цих умовах безумовно заведення путінських наративів через шановні організації, які викликають довіру, є надзвичайно небезпечним. Ми безумовно не маємо цього допускати у майбутньому", - резюмує п’ятий президент.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах". Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав заяву несправедливою та сказав, що Amnesty International займається "створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні".

Автор: 

Amnesty International (100) Порошенко Петро (15190)


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Топ коментарі
+27
Тетяна Шевельова



Пригадуєте фейк про таємні тюрми СБУ 2016, який розганяли і українські медіа (громадське)?
Так авторами цих фейків були Amnesty International та Human Rights Watch.
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07.08.2022 13:06
+23
"Amnesty *************"- только так это дерьмо теперь может называться.
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07.08.2022 13:05
+22
А Порох подав в суд на ВВС по схожому приводу; подав в лондонський суд, і виграв справу, і навіть виграш (400 тисяч фунтів) пожертвував на зміцнення ЗСУ.
Щоправда, ВВС касапами не спонсорується..., вони, коли зробили лажу - не сильно пручалися...
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07.08.2022 13:10
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"Amnesty *************"- только так это дерьмо теперь может называться.
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07.08.2022 13:05 Відповісти
або Иванушка International
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07.08.2022 13:12 Відповісти
Тетяна Шевельова



Пригадуєте фейк про таємні тюрми СБУ 2016, який розганяли і українські медіа (громадське)?
Так авторами цих фейків були Amnesty International та Human Rights Watch.
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07.08.2022 13:06 Відповісти
Не понимаю , то есть понимаю почему украинская власть не подаст в суд о защите чести и достоинства на так называемую Amnesty International
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07.08.2022 13:06 Відповісти
А Порох подав в суд на ВВС по схожому приводу; подав в лондонський суд, і виграв справу, і навіть виграш (400 тисяч фунтів) пожертвував на зміцнення ЗСУ.
Щоправда, ВВС касапами не спонсорується..., вони, коли зробили лажу - не сильно пручалися...
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07.08.2022 13:10 Відповісти
Очікуємо серії Законів, Указів чи хоча би резолюцій законодавчих, виконавчих органів влади країн цивілізованого устрою (НАТО, ЄС, тощо), що *****/kacanu є спонсорами терористів або терористами. Першим, напевне, такий закон прийме Конгрес США (але не факт, втім, першість тут не надважлива; аби чимнайскоріше розпочалось).
Таким чиномо припиниться публічне фінансування лаптєстаном таких штибу міжнародних організацій, як Аmnesty International, Червоний херст, синій півмісяць, тощо. Адже публічне отримання коштів тим же названими, навіть ОБСЄ з ООН від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ. Якщо ці міжнародні інституції захочуть зберегти свою легітимність, то вони змушені будуть відмовитися від фінансування брудним баблом і перестануть підтримувати *****/kacanів.

На таку добру справу мають бути заточені всі зусилля всіх українських політиків.
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07.08.2022 13:07 Відповісти
У Елдака надо спросить, он все решает
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07.08.2022 13:11 Відповісти
Тому ж, чому і не виганяє кротів зі своєї ОПи.
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07.08.2022 13:12 Відповісти
Звіт Amnesty International , є рашистське лайно,котре смердить на весь світ
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07.08.2022 13:08 Відповісти
ну хоть кто то называет вещи своими именами
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07.08.2022 13:08 Відповісти
якщо по-чесноку - то переважна більшість світових політиків та установ негативно (так дипломатично скажу) оцінили той "звіт" Amnesty International за який йде мова. Але це не стосується прокасапських, які на підсосі у *****.
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07.08.2022 13:16 Відповісти
А в СБУ ти таку думку запитував?
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07.08.2022 13:17 Відповісти
Володька гмитрович , зтули пельку і не базікай , тому що Херсон - це
Украіна , але ж тобі , колаборанте , дуже хочеться щоби Херсон став рашинським 😠
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07.08.2022 13:22 Відповісти
Так же як і будь який європейський товар, а продукція РОШЕНУ продається по всій Європі.
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07.08.2022 13:23 Відповісти
Слабо, очень слабо... Про Липецк давай!!! Абырвалг!!!
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07.08.2022 15:07 Відповісти
Ну так поезжайте и узнайте что почем
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07.08.2022 13:29 Відповісти
Скажу коротко: їбанутим нема спокою. 73%, ти ще досі не наржалося? Як тобі, хуже ж нє стало?
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07.08.2022 13:43 Відповісти
а це ти з вчорашньою реєстрацією запитуєш?
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07.08.2022 15:10 Відповісти
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07.08.2022 15:29 Відповісти
Зебіли настільки тупі, що це викликає одночасно і сміх, і сльози, і сором.
Подоляцька курко, ти правда кидаєш мені якісь пред'яви по даті реєстрації, маючи реєстрацію 02.07.22? Твій курс повністю співпадає з курсом узкава *******.
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07.08.2022 15:22 Відповісти
*уйло використовує всі методи проти України. Тільки в нас купа заборон, обмежень, та небажання ОП до рішучих дій.
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07.08.2022 13:15 Відповісти
пиня начитався гебельса і поїхала макітра. Все це вже було. Судіть по ділам їх. Не читайте гамністів всяких.
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07.08.2022 13:23 Відповісти
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07.08.2022 13:24 Відповісти
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07.08.2022 13:29 Відповісти
Ця організація і їй подібні паразитують тільки на демократичних суспільствах, адже їм потрібно показувати якийсь результат своєї праці, а от там де тиранія вони навіть носа не потикають та як їх відразу пошлють на три букви.
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07.08.2022 13:43 Відповісти
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07.08.2022 14:26 Відповісти
 
 