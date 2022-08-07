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Новини Війна
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У Києві нацгвардійці затримали рецидивіста: зупинився лише після обстрілу автомобіля

блокпост

У столиці нацгвардійці зупинили авто, водій якого намагався проскочити блокпост.

Про це повідомили на сторінці Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.

Близько опівночі, під час несення служби на одному з блокпостів міста Києва, військовослужбовці Нацгвардії помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

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На вимогу військовослужбовців водій не зупинився, спричинив наїзд на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту. Після двох попереджувальних пострілів, гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника, що змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт та почав тікати з місця події.

Гвардійці знайшли та затримали правопорушника - ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України, який ймовірно викрав транспортний засіб та намагався знайти сховок на вулицях нічного Києва та, окрім всього іншого, був у стані алкогольного сп'яніння. Затриманого було передано слідчо-оперативній групі Нацполіції України для подальшого з'ясування всіх обставин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві розкрадають блокпости, - голова Оболонської РДА Фесик

Київ (19632) Національна гвардія (1564) блокпост (219)


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Топ коментарі
+24
Портрет зі СН - п"яний , швидкість, ніч , тікав, щось украв.
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07.08.2022 14:47
+21
приймите,нормальные статьи Закона об уголовной ответственности в ВОЕННОЕ время,а то сюсюкаются с этими недоносками или бздят ,что своих пересажают
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07.08.2022 14:44
+13
Навпаки-неповезло...
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07.08.2022 14:50
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приймите,нормальные статьи Закона об уголовной ответственности в ВОЕННОЕ время,а то сюсюкаются с этими недоносками или бздят ,что своих пересажают
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07.08.2022 14:44 Відповісти
Повезло, что не утилизировали...
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07.08.2022 14:44 Відповісти
Навпаки-неповезло...
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07.08.2022 14:50 Відповісти
все чудово крім попереджувальних пострілів.
на дворі війна
на враження повинні працювати
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07.08.2022 16:01 Відповісти
повезло військовим, бо їх посадили б. отакий маразм, нажаль.
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07.08.2022 18:04 Відповісти
Портрет зі СН - п"яний , швидкість, ніч , тікав, щось украв.
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07.08.2022 14:47 Відповісти
Тихенько в ліс не вийшло... )
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07.08.2022 14:52 Відповісти
ДЛББ. Рафінований.
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07.08.2022 15:41 Відповісти
Невже не Порошенко?
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07.08.2022 16:16 Відповісти
Це недоробка службісти блокпоста мусили знищити порушника режиму! Бо завтра таких черга набереться на цьому блокпосту! Хочете спати спокійно- робіть справу якісно!
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07.08.2022 17:06 Відповісти
наверно допа или нано гепа
не умеет штурмовать посты надо как в кинонажал и поехал а то тю..профан
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07.08.2022 20:31 Відповісти
 
 