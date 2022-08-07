У Києві нацгвардійці затримали рецидивіста: зупинився лише після обстрілу автомобіля

У столиці нацгвардійці зупинили авто, водій якого намагався проскочити блокпост.

Про це повідомили на сторінці Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.

Близько опівночі, під час несення служби на одному з блокпостів міста Києва, військовослужбовці Нацгвардії помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

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На вимогу військовослужбовців водій не зупинився, спричинив наїзд на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту. Після двох попереджувальних пострілів, гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника, що змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт та почав тікати з місця події.

Гвардійці знайшли та затримали правопорушника - ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України, який ймовірно викрав транспортний засіб та намагався знайти сховок на вулицях нічного Києва та, окрім всього іншого, був у стані алкогольного сп'яніння. Затриманого було передано слідчо-оперативній групі Нацполіції України для подальшого з'ясування всіх обставин.

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