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Новини Декомунізація
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Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" у Києві розпочнуть через півроку, - Мінкульт

батьківщина,мати

Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через півроку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури Олександра Ткаченка на телемарафоні.

За його словами, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проектної документації.

"Думаю, що після затвердження... має пройти близько півроку або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - зазначив Ткаченко.

У той же час він виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.

Нагадаємо, раніше в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко

Автор: 

Київ (19632) пам’ятник (931) декомунізація (559)


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Топ коментарі
+18
Взимку?
Якраз вдалий час для таких робіт.
Треба самого Бєніного холуя Ткаченка загнати на монумент при морозах.
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07.08.2022 20:38
+13
Два страховочні ремні, три круга, дві болгарки, та максимум три людини на три години. Що видумувати. Совкодрочери кляти. Аби нічого не робити. Тварі прокацаплени. Слава Україні та Польщі та Англії та США!!! Смерть москві та москалям!!!
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07.08.2022 20:39
+13
Та зносіть вже це страхіття
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07.08.2022 20:41
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Ещё скажи, что у тётки где-то запрятана собственная ПРО.
И бронированные трусы из нержавейки.
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08.08.2022 08:01 Відповісти
Нє, погодьтеся ... Там навіть якщо поряд бахне може зсунути. А може й ні.
Це, звичайно, не смішно, але було б дійсно символічно - встоїть, чи ні ??
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08.08.2022 13:26 Відповісти
+5
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08.08.2022 13:04 Відповісти
каби повернути стари савецкие назви городов вулиц тощо,справілись за пів месяца. Голосуйте по приколу ще ні те буде.Так що терпите.
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07.08.2022 22:58 Відповісти
Минкульт распустить до окончания войны.
Мало того, что дармоеды с зарплатами и соцпакетом,
так ещё и саботажники.
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07.08.2022 23:03 Відповісти
Саботажників під час війни розстрілювати не завадило би...
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07.08.2022 23:28 Відповісти
це дуже важка справа
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07.08.2022 23:22 Відповісти
Та не поспішайте, може рашисти ще туди щось причеплять. Знести б її н@хєр, так під неї стільки скла влито, що ті пагорби вже назавжди спаскуджені
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07.08.2022 23:26 Відповісти
твою тупую голов туда прицепят кацап недобитый
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07.08.2022 23:40 Відповісти
скло ? яке скло ? бетон ...
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08.08.2022 13:08 Відповісти
....ці цєнітєлі совєтського наслєдія ніяк не можуть зрозуміти, що від того що обкладинку книжки лєніна-сраліна перефарбувати у синьо-жовтий колір не змінить її змісту. Міністерство сохранєнія совєтського бєзкультуря, - найго качка копне!
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07.08.2022 23:27 Відповісти
Демонтувати всю цю шльондру жахливу, воно портить вид Києва
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07.08.2022 23:29 Відповісти
шлендрой была твоя тупая мамаша **** кацапская
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07.08.2022 23:45 Відповісти
Глупости говаоришь. Вид Киева портит не баба, а блатной дом возле Арсенальной!
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08.08.2022 10:17 Відповісти
спаскудив((( це ж треба було таке хрєновище забабахати..ото б реал архітектору руки з ногами місцями поміняти
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08.08.2022 13:06 Відповісти
Взимку. Більше грошей.
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07.08.2022 23:41 Відповісти
Це висотне брежнєвське паскудство треба було знести ще 30 років тому; скільки воно ще буде ґвалтувати своїм жахливим видом Київ???
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08.08.2022 00:08 Відповісти
Историю надо помнить, уважать и сохранять. В Великобритании, например, до сих пор есть улицы Сталина в память о союзнике во Второй мировой войне. А сколько станций Киевского метрополитена было построено за тридцать лет его функционирования при Советах и сколько было их сделано за тридцать лет независимости?
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08.08.2022 00:29 Відповісти
А я тибе поясню - при советах было много станций и мало частных машин.
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08.08.2022 10:12 Відповісти
Тю ! Дві нові лінії ... Чи півтори ...

" ...на початку 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу ..." - до 1991 р. 30 років.
Так це відкрито, а почали будувати за 10 років до того.

У 1949 році почали пробивати тунелі метро від ******** станції «Дніпро». Тут же було й перше депо. Перша «збійка» тунелів відбулася в 1951-му між станціями «Дніпро» та «Арсенальна». Остання - у 1959-му між станціями «Університет» і «Вокзальна».

Так що не треба ля-ля ...
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08.08.2022 13:16 Відповісти
от саме це як раз на часі
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08.08.2022 01:17 Відповісти
...кажись энтот памьяткик открывал Леонард Брешнев
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08.08.2022 06:35 Відповісти
Це точно ...
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08.08.2022 13:17 Відповісти
Взорвати , а сотні тон НЕРЖАВІЮЧІЙ сталі продати ( це мільйони $) і закупити для арміі...!!!
Це не великі затрати на снос і благоустрій
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08.08.2022 06:47 Відповісти
З неіржавної сталі окремими блоками-секціями вагою 25-30 тонн скульптура була зварена на https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1 Київському заводі імені Паризької Комуни
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08.08.2022 13:20 Відповісти
А в ней уже открыли вход на обзорную площадку?
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08.08.2022 10:18 Відповісти
зараз закрили
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08.08.2022 13:27 Відповісти
Ідіоти,іде війна.
Діти збирають гроші, пенсіонери віддають
свої копійки,а ви на всяке безглуздя.
Одумайтеся, почекайте, невже цей пам'ятник допоможе здолати ворога?..
Одумайтеся.
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09.08.2022 08:58 Відповісти
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