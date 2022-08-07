Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" у Києві розпочнуть через півроку, - Мінкульт
Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через півроку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури Олександра Ткаченка на телемарафоні.
За його словами, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проектної документації.
"Думаю, що після затвердження... має пройти близько півроку або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - зазначив Ткаченко.
У той же час він виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.
Нагадаємо, раніше в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.
Будь ласка, зачекайте...
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И бронированные трусы из нержавейки.
Це, звичайно, не смішно, але було б дійсно символічно - встоїть, чи ні ??
Мало того, что дармоеды с зарплатами и соцпакетом,
так ещё и саботажники.
" ...на початку 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу ..." - до 1991 р. 30 років.
Так це відкрито, а почали будувати за 10 років до того.
У 1949 році почали пробивати тунелі метро від ******** станції «Дніпро». Тут же було й перше депо. Перша «збійка» тунелів відбулася в 1951-му між станціями «Дніпро» та «Арсенальна». Остання - у 1959-му між станціями «Університет» і «Вокзальна».
Так що не треба ля-ля ...
Це не великі затрати на снос і благоустрій
Діти збирають гроші, пенсіонери віддають
свої копійки,а ви на всяке безглуздя.
Одумайтеся, почекайте, невже цей пам'ятник допоможе здолати ворога?..
Одумайтеся.