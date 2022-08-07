Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" у Києві розпочнуть через півроку, - Мінкульт

Роботи з демонтажу герба СРСР з щита на монументі "Батьківщина-мати" можуть почати приблизно через півроку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури Олександра Ткаченка на телемарафоні.

За його словами, Музей Другої світової війни вже подав план дій, який передбачає технічне обстеження, а також залучення фахівців для складання проектної документації.

"Думаю, що після затвердження... має пройти близько півроку або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", - зазначив Ткаченко.

У той же час він виключив можливість повного знесення монумента. Він додав, що така ідея є абсурдом.

Нагадаємо, раніше в додатку "Дія" пройшло опитування, згідно з результатами якого 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб України - тризуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко