Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка забезпечує теплом майже третину Харкова

У Харкові російськими обстрілами нещодавно було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом майже третину міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, цю інформацію в ефірі національного марафону новин підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог (по ній) б’є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою. У нас наразі завдання через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру, і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до зимового періоду", - сказав Синєгубов.

Коли саме було завдано руйнувань, голова ОВА не уточнив. За даними ЗМІ, це могло статися внаслідок одного з нічних ракетних ударів наприкінці липня.

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ТЕЦ-3 перебуває на балансі міського комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Як повідомлялося, на Харківщині, за даними ОВА, знищено повністю 12 котелень, іще 63 – пошкоджено, крім того, зруйновано 60 теплових пунктів і майже 24 кілометри теплових мереж.

За даними комунальників, у Харкові близько 60 багатоповерхових будинків через значні руйнування, завдані військами РФ, неможливо буде підготувати до зими.

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