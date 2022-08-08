Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка забезпечує теплом майже третину Харкова
У Харкові російськими обстрілами нещодавно було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом майже третину міста.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, цю інформацію в ефірі національного марафону новин підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог (по ній) б’є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою. У нас наразі завдання через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру, і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до зимового періоду", - сказав Синєгубов.
Коли саме було завдано руйнувань, голова ОВА не уточнив. За даними ЗМІ, це могло статися внаслідок одного з нічних ракетних ударів наприкінці липня.
ТЕЦ-3 перебуває на балансі міського комунального підприємства "Харківські теплові мережі".
Як повідомлялося, на Харківщині, за даними ОВА, знищено повністю 12 котелень, іще 63 – пошкоджено, крім того, зруйновано 60 теплових пунктів і майже 24 кілометри теплових мереж.
За даними комунальників, у Харкові близько 60 багатоповерхових будинків через значні руйнування, завдані військами РФ, неможливо буде підготувати до зими.
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думаєте параша дозволить нам грітися взимку в своїх оселях???
вони нищять все...куди влітає їх руцькиймир снарядом або ракетою...
воно пройдеться!
давай одразу в "тьоплый ядерный пепел" !
чи в тьоплый асвальт... хочеш рашку закатати ?
буйло вже готується до опалювального сезону в Україні,
а наші ЗЄльоні лохи ?
Вкотре кажу якщо до жовтня місяця не відкинимо від Харкова Миколаїва і Херсона буде капець.