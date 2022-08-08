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Новини Війна
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Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка забезпечує теплом майже третину Харкова

тец,харківська

У Харкові російськими обстрілами нещодавно було пошкоджено ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом майже третину міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, цю інформацію в ефірі національного марафону новин підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ми працюємо над відновленням критичної інфраструктури, оскільки ворог (по ній) б’є. Нещодавно окупанти пошкодили ТЕЦ-3 у Харкові. Це одне з великих підприємств, яке забезпечує майже третину Харкова теплоносієм і гарячою водою. У нас наразі завдання через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру, і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до зимового періоду", - сказав Синєгубов.

Коли саме було завдано руйнувань, голова ОВА не уточнив. За даними ЗМІ, це могло статися внаслідок одного з нічних ракетних ударів наприкінці липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділить майже 300 млн грн на ремонт пошкоджених окупантами ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці, - Шмигаль

ТЕЦ-3 перебуває на балансі міського комунального підприємства "Харківські теплові мережі".

Як повідомлялося, на Харківщині, за даними ОВА, знищено повністю 12 котелень, іще 63 – пошкоджено, крім того, зруйновано 60 теплових пунктів і майже 24 кілометри теплових мереж.

За даними комунальників, у Харкові близько 60 багатоповерхових будинків через значні руйнування, завдані військами РФ, неможливо буде підготувати до зими.

Читайте: Війська РФ б'ють по Харкову, відомо про одного загиблого, - ОВА

Автор: 

обстріл (28993) ТЕЦ (462) Харків (5665)


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Топ коментарі
+8
Когда поймаете этих хулиганов обязательно им выпишите штраф в 500 гривень, за нарушение правил войны, или как там у вас...
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08.08.2022 14:59
+6
ЗСУ на чолі з Залужним переконаний, що "сплять і бачать", як артилерія розносить бавовною прикордонні населені пункти рашистів, але ********** з завгоспом обіцяли не турбувати обстрілами рашку. Тому поки це мрії(
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08.08.2022 15:20
+4
Може перед опалювальним сезоном пройтися бавовною по інфраструктурі на території **********, провести спецапєрацію, щоб рабсіяни без опалення у мороз поскакали та почали замислюватися.
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08.08.2022 15:12
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Когда поймаете этих хулиганов обязательно им выпишите штраф в 500 гривень, за нарушение правил войны, или как там у вас...
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08.08.2022 14:59 Відповісти
Нє - цим ********* треба бошку прокрутити на 180 градусів і відпустити -- хаи біжат
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08.08.2022 15:07 Відповісти
гвалт ! фінно-нацисти !
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08.08.2022 15:30 Відповісти
чекаємо на такі сюрпризи напередодні опалювального сезону...
думаєте параша дозволить нам грітися взимку в своїх оселях???
вони нищять все...куди влітає їх руцькиймир снарядом або ракетою...
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08.08.2022 15:10 Відповісти
так прицельно бьют, всю инфраструктуру разрушают
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08.08.2022 15:10 Відповісти
Може перед опалювальним сезоном пройтися бавовною по інфраструктурі на території **********, провести спецапєрацію, щоб рабсіяни без опалення у мороз поскакали та почали замислюватися.
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08.08.2022 15:12 Відповісти
ЗСУ на чолі з Залужним переконаний, що "сплять і бачать", як артилерія розносить бавовною прикордонні населені пункти рашистів, але ********** з завгоспом обіцяли не турбувати обстрілами рашку. Тому поки це мрії(
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08.08.2022 15:20 Відповісти
Вітя, тобі Господь Бог пальці дав щоб ти всіляку муйню по клаві юзав ?

воно пройдеться!
давай одразу в "тьоплый ядерный пепел" !
чи в тьоплый асвальт... хочеш рашку закатати ?
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08.08.2022 15:29 Відповісти
почалось !!!

буйло вже готується до опалювального сезону в Україні,
а наші ЗЄльоні лохи ?
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08.08.2022 15:27 Відповісти
Те що я писав і не раз.І це літо .А тепер поміркуйте осінь і взимку перші морози і холод і вони влупять по ТЕЦ що робити?Місту буде непереливки.
Вкотре кажу якщо до жовтня місяця не відкинимо від Харкова Миколаїва і Херсона буде капець.
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08.08.2022 15:30 Відповісти
комендантский час в Харькове и области не отменяйте, и ловите корректировщиков
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08.08.2022 15:46 Відповісти
синегубов сам и коректировщик слил инфу всю в чцензор за печеньки и варенье
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08.08.2022 17:09 Відповісти
Вас очень хорошо видно российский тролль
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08.08.2022 19:14 Відповісти
На фоні невдач на воєнному фронті рашисти все частіше будуть вдаватись до таких дій, і тут головне щоб народ подбав за себе сам- буржуйки запас харчів і медикаментів переживем зиму і погоним кацапів за урал
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08.08.2022 15:52 Відповісти
зачем об єтом писать синегубов єто шо ватній коректеровщик огней
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08.08.2022 17:08 Відповісти
Антиватников, хот правильно назвать вас Ватников, вас очень хорошо видно российский тролль
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08.08.2022 19:16 Відповісти
 
 