Війська РФ б'ють по Харкову, відомо про одного загиблого, - ОВА
Російські окупаційні війська завдають удари по Харкову. Жителів просять перебувати в укриттях.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - йдеться в повідомленні.
Водночас мер Ігор Терехов заявив: "Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх в укриттях - обстріл може повторитися".
"Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл", - додав мер Харкова.
Топ коментарі
+7 RokasUkr
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+5 Aleks_15
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+4 Redback
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(чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова у розбите руснею місто?? чи багато там ще тих хто ще чекає асвабадителей???)
Тю, так в Харкові ватний мер Тєрєхов, який 17 квітня, коли військові знесли його "істукан жукова", відразу побіг на Youtube, і влаштував там опитування, чи начасі те було, чи ні. Він ще б влаштував опитування, чи треба здавати Харків московитам. Щє той підар.
Показували в Маріуполі одну таку, варить кашу на вулиці, на вогнищі і мріє про "руській мір"