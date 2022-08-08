УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6503 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 740 12

Війська РФ б'ють по Харкову, відомо про одного загиблого, - ОВА

прокуратура,війна,обстріл,харків

Російські окупаційні війська завдають удари по Харкову. Жителів просять перебувати в укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер Ігор Терехов заявив: "Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх в укриттях - обстріл може повторитися".

"Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл", - додав мер Харкова.

Також дивіться: Нацгвардія і ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28993) Харків (5665) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Весь Харьков наверняка мечтает уничтожить раз и навсегда эту погань.
показати весь коментар
08.08.2022 10:25
+5
по белгороду ответили хоть бы раз
показати весь коментар
08.08.2022 10:34
+4
"чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова"
Тю, так в Харкові ватний мер Тєрєхов, який 17 квітня, коли військові знесли його "істукан жукова", відразу побіг на Youtube, і влаштував там опитування, чи начасі те було, чи ні. Він ще б влаштував опитування, чи треба здавати Харків московитам. Щє той підар.
показати весь коментар
08.08.2022 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь Харьков наверняка мечтает уничтожить раз и навсегда эту погань.
показати весь коментар
08.08.2022 10:25 Відповісти
"мечтами" ворога не перемогають
показати весь коментар
08.08.2022 11:34 Відповісти
тримайся Харков...
(чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова у розбите руснею місто?? чи багато там ще тих хто ще чекає асвабадителей???)
показати весь коментар
08.08.2022 10:34 Відповісти
"чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова"
Тю, так в Харкові ватний мер Тєрєхов, який 17 квітня, коли військові знесли його "істукан жукова", відразу побіг на Youtube, і влаштував там опитування, чи начасі те було, чи ні. Він ще б влаштував опитування, чи треба здавати Харків московитам. Щє той підар.
показати весь коментар
08.08.2022 10:47 Відповісти
к сожалению есть
показати весь коментар
08.08.2022 11:18 Відповісти
багата українська земля дебілами.
Показували в Маріуполі одну таку, варить кашу на вулиці, на вогнищі і мріє про "руській мір"
показати весь коментар
08.08.2022 12:55 Відповісти
по белгороду ответили хоть бы раз
показати весь коментар
08.08.2022 10:34 Відповісти
Не народився в Україні ще ні один президент, що б дав наказ на знищення точок обстрілів української землі на території масковії.
показати весь коментар
08.08.2022 11:38 Відповісти
Немає нового Івана Сірка або Петра Конашевич (Сагайдачний) .
показати весь коментар
08.08.2022 13:00 Відповісти
Скільки це буде безкарно тривати? Враження, що спеціально не відповідають, комусь у керівництві України сподобалося тримати народ заляканим. Розмови, що нічим обстрілювати Білгород, і що західні союзники забороняють - собача брехня!!
показати весь коментар
08.08.2022 10:49 Відповісти
Так и есть. Чисто психология. Давят на украинцев специально и Запад и наша власть. Чтобы потом довести до грани и сказать, давайте пойдем на переговоры раз вы устали терпеть и подпишем капитуляцию и все закончится быстро. И многие скажут, да хрен с ним, подписывайте все что угодно лишь бы прекратилось все.
показати весь коментар
08.08.2022 11:06 Відповісти
Я за це вже давно говорю, якщо проблема з обстрілами Харкова чи Миколаїва довгий час не вирішується, то це робиться свідомо для нанесення великих руйнувань містам. А балачки про те, що нічим відповідати - це тупа зелена "отмазка"
показати весь коментар
08.08.2022 11:47 Відповісти
 
 