Війська РФ б'ють по Харкову, відомо про одного загиблого, - ОВА

Російські окупаційні війська завдають удари по Харкову. Жителів просять перебувати в укриттях.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць", - йдеться в повідомленні.

Водночас мер Ігор Терехов заявив: "Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й вранці. Кілька хвилин тому там був вибух. Точно ніякої військової інфраструктури у цьому мирному та густо заселеному районі немає. Прошу бути всіх в укриттях - обстріл може повторитися".

"Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл", - додав мер Харкова.

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