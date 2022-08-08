Войска РФ бьют по Харькову, известно об одном погибшем, - ОВА

Российские оккупационне войска наносят удар по Харькову. Жителей просят находиться в укртиях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Игорь Терехов заявил: "Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях - обстрел может повториться".

"Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел", - добавил мэр Харькова.

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