Войска РФ бьют по Харькову, известно об одном погибшем, - ОВА
Российские оккупационне войска наносят удар по Харькову. Жителей просят находиться в укртиях.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", - говорится в сообщении.
В то же время, мэр Игорь Терехов заявил: "Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях - обстрел может повториться".
"Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел", - добавил мэр Харькова.
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(чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова у розбите руснею місто?? чи багато там ще тих хто ще чекає асвабадителей???)
Тю, так в Харкові ватний мер Тєрєхов, який 17 квітня, коли військові знесли його "істукан жукова", відразу побіг на Youtube, і влаштував там опитування, чи начасі те було, чи ні. Він ще б влаштував опитування, чи треба здавати Харків московитам. Щє той підар.
Показували в Маріуполі одну таку, варить кашу на вулиці, на вогнищі і мріє про "руській мір"