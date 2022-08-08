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Новости Война
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Войска РФ бьют по Харькову, известно об одном погибшем, - ОВА

прокуратура,війна,обстріл,харків

Российские оккупационне войска наносят удар по Харькову. Жителей просят находиться в укртиях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Игорь Терехов заявил: "Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях - обстрел может повториться".

"Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел", - добавил мэр Харькова.

Также смотрите: Нацгвардия и ВСУ уничтожили российских спецназовцев и склад с боеприпасами в Харьковской области. ВИДЕО

обстрел (27672) Харьков (7549) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+7
Весь Харьков наверняка мечтает уничтожить раз и навсегда эту погань.
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08.08.2022 10:25
+5
по белгороду ответили хоть бы раз
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08.08.2022 10:34
+4
"чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова"
Тю, так в Харкові ватний мер Тєрєхов, який 17 квітня, коли військові знесли його "істукан жукова", відразу побіг на Youtube, і влаштував там опитування, чи начасі те було, чи ні. Він ще б влаштував опитування, чи треба здавати Харків московитам. Щє той підар.
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08.08.2022 10:47
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Весь Харьков наверняка мечтает уничтожить раз и навсегда эту погань.
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08.08.2022 10:25 Ответить
"мечтами" ворога не перемогають
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08.08.2022 11:34 Ответить
тримайся Харков...
(чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова у розбите руснею місто?? чи багато там ще тих хто ще чекає асвабадителей???)
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08.08.2022 10:34 Ответить
"чи ще є хтось упоротий, хто бажає повернути ім"я Жукова"
Тю, так в Харкові ватний мер Тєрєхов, який 17 квітня, коли військові знесли його "істукан жукова", відразу побіг на Youtube, і влаштував там опитування, чи начасі те було, чи ні. Він ще б влаштував опитування, чи треба здавати Харків московитам. Щє той підар.
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08.08.2022 10:47 Ответить
к сожалению есть
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08.08.2022 11:18 Ответить
багата українська земля дебілами.
Показували в Маріуполі одну таку, варить кашу на вулиці, на вогнищі і мріє про "руській мір"
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08.08.2022 12:55 Ответить
по белгороду ответили хоть бы раз
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08.08.2022 10:34 Ответить
Не народився в Україні ще ні один президент, що б дав наказ на знищення точок обстрілів української землі на території масковії.
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08.08.2022 11:38 Ответить
Немає нового Івана Сірка або Петра Конашевич (Сагайдачний) .
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08.08.2022 13:00 Ответить
Скільки це буде безкарно тривати? Враження, що спеціально не відповідають, комусь у керівництві України сподобалося тримати народ заляканим. Розмови, що нічим обстрілювати Білгород, і що західні союзники забороняють - собача брехня!!
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08.08.2022 10:49 Ответить
Так и есть. Чисто психология. Давят на украинцев специально и Запад и наша власть. Чтобы потом довести до грани и сказать, давайте пойдем на переговоры раз вы устали терпеть и подпишем капитуляцию и все закончится быстро. И многие скажут, да хрен с ним, подписывайте все что угодно лишь бы прекратилось все.
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08.08.2022 11:06 Ответить
Я за це вже давно говорю, якщо проблема з обстрілами Харкова чи Миколаїва довгий час не вирішується, то це робиться свідомо для нанесення великих руйнувань містам. А балачки про те, що нічим відповідати - це тупа зелена "отмазка"
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08.08.2022 11:47 Ответить
 
 