Держбюджет-2023 формується з огляду на воєнний час, - Шмигаль

У Державному бюджеті на 2023 рік пріоритетами будуть макрофінансова стабільність, фінансування Збройних сил та підтримка населення.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами глави уряду, основні напрямки проєкту Держбюджету воєнного часу обговорювалися під час наради з командою Міністерства фінансів.

"Пріоритети державного бюджету на 2023 рік: збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей", - написав він.

Шмигаль додав, що проєкт бюджету пишуть з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки.

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Прем'єр-міністр також дав завдання Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються державних органів влади.

"Усі мають чітко розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - наголосив він.