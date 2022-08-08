Держбюджет-2023 формується з огляду на воєнний час, - Шмигаль
У Державному бюджеті на 2023 рік пріоритетами будуть макрофінансова стабільність, фінансування Збройних сил та підтримка населення.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами глави уряду, основні напрямки проєкту Держбюджету воєнного часу обговорювалися під час наради з командою Міністерства фінансів.
"Пріоритети державного бюджету на 2023 рік: збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей", - написав він.
Шмигаль додав, що проєкт бюджету пишуть з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки.
Прем'єр-міністр також дав завдання Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються державних органів влади.
"Усі мають чітко розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - наголосив він.
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04.07.2022
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На бітум з білорусіі скільки?
На розведення і розмінування скільки?
Дочекатись би коли вас посадять.
Шмига долучайся, ти ж європейський міністр чи що.