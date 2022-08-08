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Новини
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Держбюджет-2023 формується з огляду на воєнний час, - Шмигаль

шмигаль

У Державному бюджеті на 2023 рік пріоритетами будуть макрофінансова стабільність, фінансування Збройних сил та підтримка населення.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами глави уряду, основні напрямки проєкту Держбюджету воєнного часу обговорювалися під час наради з командою Міністерства фінансів.

"Пріоритети державного бюджету на 2023 рік: збереження макрофінансової стабільності, фінансування Збройних сил та підтримка людей", - написав він.

Шмигаль додав, що проєкт бюджету пишуть з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки.

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Прем'єр-міністр також дав завдання Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються державних органів влади.

"Усі мають чітко розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни", - наголосив він.

Автор: 

держбюджет (2410) Мінфін (3655) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+7
Липень 2014 року, депутати ВР скоротили свої зарплати у 2,5 рази.

Липень 2022 - підняли вдвоє.
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08.08.2022 18:42
+6
А на дороги для буратіни?
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08.08.2022 18:33
+6
шашлики на майскіє 2023 в бюджет включили ?
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08.08.2022 18:34
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треба більше доріг!
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08.08.2022 18:33 Відповісти
Та будь ласка, будь ласка. Як замовляли.

04.07.2022

Кабмин выделил 6,4 млрд грн на строительство и восстановление дорожной инфраструктуры Украины
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08.08.2022 19:28 Відповісти
А на дороги для буратіни?
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08.08.2022 18:33 Відповісти
а бюджет 10-ти місяців 2022 закрили по мірному ?
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08.08.2022 18:33 Відповісти
шашлики на майскіє 2023 в бюджет включили ?
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08.08.2022 18:34 Відповісти
судячи з риторики - новорічні..
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08.08.2022 19:17 Відповісти
кінець епохи бідності
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08.08.2022 18:37 Відповісти
покращення вашого життя вже сьогодні
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08.08.2022 19:53 Відповісти
А повышенные зарплаты зеленой саранчи включили?
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08.08.2022 18:37 Відповісти
Липень 2014 року, депутати ВР скоротили свої зарплати у 2,5 рази.

Липень 2022 - підняли вдвоє.
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08.08.2022 18:42 Відповісти
Сказали шо добавку віддают солдатам
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08.08.2022 18:48 Відповісти
Кінець епохи бідності зесрані.😥😪
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08.08.2022 19:17 Відповісти
Головне, собі ЗП накинути, бо як так?
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08.08.2022 18:39 Відповісти
Бюджет з допомоги -- віина
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08.08.2022 18:46 Відповісти
На асвальт скільки?
На бітум з білорусіі скільки?
На розведення і розмінування скільки?

Дочекатись би коли вас посадять.
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08.08.2022 18:47 Відповісти
Скільки на величне бубівництво - невже меньше, ніж на армію???
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08.08.2022 18:50 Відповісти
«Нє вєрю!»
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08.08.2022 18:52 Відповісти
То ми дороги будувати не будемо?
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08.08.2022 19:00 Відповісти
большая часть на вооружение, для военных , которые воюют и тех кто работает на оборону.
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08.08.2022 19:01 Відповісти
А Голлівуд свій обіцяли і діснейленд Забули?. Хто будував те побудували Україна і через це пройде Переможемо
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08.08.2022 19:12 Відповісти
рекламу і телемарафон включили??? так хвилююсь за кварталівські офшори..
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08.08.2022 19:19 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNpKwlCSsOStO03kAhRgMT1uH5M_wYAfs2HHq2CQmcOKO2z4k6GQffSXUzkvAsG316kAkGBp3ocwkvDtW-0ZkEJ3zFv5hPWayWzgoKs_YjPOKr3vA2zxAO-v70QmDqtsfG9qywLqbr32dKQBQKmJkbGTCoRtN5Ufx1DhymwBz97OdKPTtDtIqojG9l1o1T3EV2eZb1MW9NTEpglchv76kX&__tn__=R]-R #ВільнаКраїна https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%BD%D0%B7?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNpKwlCSsOStO03kAhRgMT1uH5M_wYAfs2HHq2CQmcOKO2z4k6GQffSXUzkvAsG316kAkGBp3ocwkvDtW-0ZkEJ3zFv5hPWayWzgoKs_YjPOKr3vA2zxAO-v70QmDqtsfG9qywLqbr32dKQBQKmJkbGTCoRtN5Ufx1DhymwBz97OdKPTtDtIqojG9l1o1T3EV2eZb1MW9NTEpglchv76kX&__tn__=R]-R #СтудентиІноземнихВНЗ https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNpKwlCSsOStO03kAhRgMT1uH5M_wYAfs2HHq2CQmcOKO2z4k6GQffSXUzkvAsG316kAkGBp3ocwkvDtW-0ZkEJ3zFv5hPWayWzgoKs_YjPOKr3vA2zxAO-v70QmDqtsfG9qywLqbr32dKQBQKmJkbGTCoRtN5Ufx1DhymwBz97OdKPTtDtIqojG9l1o1T3EV2eZb1MW9NTEpglchv76kX&__tn__=R]-R #СтудентиУкраїни https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC?__eep__=6&__cft__[0]=AZUNpKwlCSsOStO03kAhRgMT1uH5M_wYAfs2HHq2CQmcOKO2z4k6GQffSXUzkvAsG316kAkGBp3ocwkvDtW-0ZkEJ3zFv5hPWayWzgoKs_YjPOKr3vA2zxAO-v70QmDqtsfG9qywLqbr32dKQBQKmJkbGTCoRtN5Ufx1DhymwBz97OdKPTtDtIqojG9l1o1T3EV2eZb1MW9NTEpglchv76kX&__tn__=R]-R #свободустудентам
Шмига долучайся, ти ж європейський міністр чи що.
показати весь коментар
08.08.2022 20:08 Відповісти
 
 