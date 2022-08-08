З Донеччини протягом 8 серпня евакуювали майже 350 жителів
У Донецькій області триває обов’язкова евакуація населення. Нині вдалося вивезти 349 жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.
За його словами, з-поміж евакуйованих - 69 дітей та 9 осіб з інвалідністю.
"До опалювального сезону в області має залишитися якнайменше людей. Евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!", - наголосив очільник Донеччини.
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показати весь коментар09.08.2022 00:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Карло Карло
показати весь коментар09.08.2022 10:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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