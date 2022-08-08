З Донеччини протягом 8 серпня евакуювали майже 350 жителів

У Донецькій області триває обов’язкова евакуація населення. Нині вдалося вивезти 349 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, з-поміж евакуйованих - 69 дітей та 9 осіб з інвалідністю.

"До опалювального сезону в області має залишитися якнайменше людей. Евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!", - наголосив очільник Донеччини.

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