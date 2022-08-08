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З Донеччини протягом 8 серпня евакуювали майже 350 жителів

евакуація

У Донецькій області триває обов’язкова евакуація населення. Нині вдалося вивезти 349 жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, з-поміж евакуйованих - 69 дітей та 9 осіб з інвалідністю.

"До опалювального сезону в області має залишитися якнайменше людей. Евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!", - наголосив очільник Донеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

евакуація (2335) Донецька область (8734) Кириленко Павло (907)


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Молодці ! Мало але я впевнений що люди які займались евакуацію під загрозу артилерії просто впрошували людей покинути свої домівки . Двом сторонам було не легко , і Слава ЗСУ за впертість перед ворогом , тому що за їхніми спинами ВОЛЯ !
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09.08.2022 00:14 Відповісти
я так понимаю большенство ждут русский мир
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09.08.2022 10:46 Відповісти
 
 