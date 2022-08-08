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Понад 9 тис. переселенців проживають у освітніх закладах Львівщини, - ОВА

біженці,переселенці

Понад 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб проживають на Львівщині в закладах системи освіти, які не пристосовані для комфортного життя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації з посиланням на дані начальника управління регіонального розвитку Львівської ОВА Вадима Табакери.

За його словами, більшість переселенців проживає у містах області – Львові, Дрогобичі, Стрию, Самборі та Червонограді.

"Більшість із них знайшли комфортні умови для проживання, зокрема й у приватному секторі. Водночас на кінець липня більш як 9 тисяч ВПО досі мешкають у закладах освіти, які не пристосовані для комфортного проживання", – наведено слова Вадима Табакери в повідомленні.

Для створення належних умов проживання ВПО влада області працює за трьома напрямами: створення бази житла під викуп для ВПО, земельні ділянки для будівництва житлових будинків, а також реновація та перепрофілювання закладів соціальної сфери для потреб ВПО.

Також читайте: У червні громадяни 22 областей надали прихисток для понад 278,5 тисяч переселенців, - Чернишов

За даними Табакери, наразі в області налічується 86 багатоквартирних будинків, у яких можна купити 1858 квартир. Вони відповідають вимогам, затвердженим постановою Кабміну №495.

Для будівництва житла сформовано базу із 96 земельних ділянок загальною площею понад 600 га.

"За підтримки міжнародних партнерів в області вже спорудили п’ять житлових об'єктів, у яких проживає понад 1 тисяча внутрішньо переміщених осіб", – наведено в повідомленні слова Вадима Табакери. Також тривають підготовчі роботи щодо спорудження модульних містечок у Стрию, Дрогобичі та Добротворі, в яких зможуть жити близько 800 осіб.

За третім напрямом обласна влада виділила майже 103 млн грн для ремонту 20 гуртожитків у 17 громадах області. В оновлених гуртожитках знайдуть житло понад 2 тисячі переселенців. Наразі роботи проводять у 14 гуртожитках.

За даними Табакери, загалом для проживання ВПО в області можна відремонтувати 163 об'єкти, загальна вартість робіт – 1,9 млрд грн. У такий спосіб можна забезпечити житлом ще 15 тис. осіб із числа ВПО.

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Автор: 

переселенці (986) Львівська область (2454)


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новые мишени для рузьгэ? нах такая новость?
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08.08.2022 22:03 Відповісти
Є море пустих будинків в селах та пригородах і там могли б жити переселенці. Влада має також врахувати такі варіанти і це дасть поштовх для невеликих сіл та громад для розвитку.
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08.08.2022 22:14 Відповісти
Це не вихід. В таких будинків є хазяї. Треба спочатку хату викупити, якщо хазяї будуть згодні. Зазвичай добра хатина дорого стоїть. Дешевою може бути тільки розвалюха. Потім треба з хати повикидати різне сміття, відремонтувати, підготувати до зими. Та й взимку треба якось жити - опалювати, наприклад. Сплачувати за електрику. Їсти теж потрібно. Це все дуже дорого - десятки тисяч. Можливо, з часом все це можна вирішити. Для однієї сім'ї, чи для десятків сімей. Але не для тисяч сімей. Сотням тисяч людей житло потрібне вже зараз. А потім потрібна буде робота, щоб це житло оплачувати. І поки ще такі можливості дає тільки місто.
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08.08.2022 23:24 Відповісти
А робити в селах де?
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09.08.2022 08:27 Відповісти
тільки в одному Трускавці можна полелити ці 9 тисяч.
влада чомусь цього не хоче.
в місті реальний упадок
все закрито
в санаторіях 30% відпочиваючих та тих хто лікується.
зовсім пусті та закриті санаторії янтар, рубін та ще пара якихось
в них є все але закриті
а там 2-3 тисячі номерів
чому так? спитайте ЗЕ
він 200 метрів від них проводив курси акуітельних управленців
не може цього не знати.
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08.08.2022 22:54 Відповісти
Біженцям потрібне не тільки житло, але й робота. В санаторії можна пожити тимчасово, не більше місяця. Санаторії потребують оплати, це дорого і для держави, і для самих біженців. Особливо взимку, коли треба платити за опалення, інакше опалення не буде. Краще поступово селити біженців в містах, де є робота для них і умови проживання.
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08.08.2022 23:04 Відповісти
есть шанс обучить недограждан государственному языку
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08.08.2022 22:59 Відповісти
Тобто той (та) хто розмовляє (пише) не українською мовою (в т.ч. Aleks_15) є "недогражданином"
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09.08.2022 06:41 Відповісти
 
 