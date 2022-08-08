Понад 9 тис. переселенців проживають у освітніх закладах Львівщини, - ОВА
Понад 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб проживають на Львівщині в закладах системи освіти, які не пристосовані для комфортного життя.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації з посиланням на дані начальника управління регіонального розвитку Львівської ОВА Вадима Табакери.
За його словами, більшість переселенців проживає у містах області – Львові, Дрогобичі, Стрию, Самборі та Червонограді.
"Більшість із них знайшли комфортні умови для проживання, зокрема й у приватному секторі. Водночас на кінець липня більш як 9 тисяч ВПО досі мешкають у закладах освіти, які не пристосовані для комфортного проживання", – наведено слова Вадима Табакери в повідомленні.
Для створення належних умов проживання ВПО влада області працює за трьома напрямами: створення бази житла під викуп для ВПО, земельні ділянки для будівництва житлових будинків, а також реновація та перепрофілювання закладів соціальної сфери для потреб ВПО.
За даними Табакери, наразі в області налічується 86 багатоквартирних будинків, у яких можна купити 1858 квартир. Вони відповідають вимогам, затвердженим постановою Кабміну №495.
Для будівництва житла сформовано базу із 96 земельних ділянок загальною площею понад 600 га.
"За підтримки міжнародних партнерів в області вже спорудили п’ять житлових об'єктів, у яких проживає понад 1 тисяча внутрішньо переміщених осіб", – наведено в повідомленні слова Вадима Табакери. Також тривають підготовчі роботи щодо спорудження модульних містечок у Стрию, Дрогобичі та Добротворі, в яких зможуть жити близько 800 осіб.
За третім напрямом обласна влада виділила майже 103 млн грн для ремонту 20 гуртожитків у 17 громадах області. В оновлених гуртожитках знайдуть житло понад 2 тисячі переселенців. Наразі роботи проводять у 14 гуртожитках.
За даними Табакери, загалом для проживання ВПО в області можна відремонтувати 163 об'єкти, загальна вартість робіт – 1,9 млрд грн. У такий спосіб можна забезпечити житлом ще 15 тис. осіб із числа ВПО.
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влада чомусь цього не хоче.
в місті реальний упадок
все закрито
в санаторіях 30% відпочиваючих та тих хто лікується.
зовсім пусті та закриті санаторії янтар, рубін та ще пара якихось
в них є все але закриті
а там 2-3 тисячі номерів
чому так? спитайте ЗЕ
він 200 метрів від них проводив курси акуітельних управленців
не може цього не знати.