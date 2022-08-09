Ще два судна із сільгосппродукцією вирушили з Чорноморська

З порту "Чорноморськ" у вівторок вранці вирушили "зерновим коридором" ще два суховантажі: судно OCEAN LION прямує до Південної Кореї з вантажем кукурудзи, судно RAHM YACI з вантажем соняшникової макухи - до Стамбула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони Туреччини у твітері.

"Сьогодні вранці судно під прапором Ліберії OCEAN LION вирушило з Чорноморська до Південної Кореї із 64 720 тоннами кукурудзи, судно під прапором Туреччини RAHMİ YAĞCI також вирушило з Чорноморська, щоб доставити 5300 тонн соняшникової макухи до Стамбула", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що огляд чотирьох суден, які вночі стали на якір у районі Ахиркапи, буде проведено найближчими годинами.

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