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Ще два судна із сільгосппродукцією вирушили з Чорноморська

зерно

З порту "Чорноморськ" у вівторок вранці вирушили "зерновим коридором" ще два суховантажі: судно OCEAN LION прямує до Південної Кореї з вантажем кукурудзи, судно RAHM YACI з вантажем соняшникової макухи - до Стамбула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони Туреччини у твітері.

"Сьогодні вранці судно під прапором Ліберії OCEAN LION вирушило з Чорноморська до Південної Кореї із 64 720 тоннами кукурудзи, судно під прапором Туреччини RAHMİ YAĞCI також вирушило з Чорноморська, щоб доставити 5300 тонн соняшникової макухи до Стамбула", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що огляд чотирьох суден, які вночі стали на якір у районі Ахиркапи, буде проведено найближчими годинами.

Також читайте: Покупець українського зерна в Лівані відмовився приймати вантаж з судна RAZONI через 5-місячну затримку з доставкою, – посольство

Автор: 

зерно (3132) порт (2056) Чорноморськ (43)


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Топ коментарі
+2
Макуха то прикормка на рыбалку, карася будут ловить походу
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09.08.2022 11:02
+2
куда пливуть? в Ліван де знову відмовляться?
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09.08.2022 11:04
+1
Сколько негра не корми, он все равно работать не будет!!! (народная мудрость)
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09.08.2022 10:55
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Сколько негра не корми, он все равно работать не будет!!! (народная мудрость)
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09.08.2022 10:55 Відповісти
соняшникову макуху теж голодні хлопчаки пекельного континенту їстимуть?...
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09.08.2022 10:58 Відповісти
Макуха то прикормка на рыбалку, карася будут ловить походу
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09.08.2022 11:02 Відповісти
куда пливуть? в Ліван де знову відмовляться?
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09.08.2022 11:04 Відповісти
украинское зерно, а лавры Зрдогану и х..лу
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09.08.2022 11:06 Відповісти
Ну ще одне жиденя хрипате буде із шортиків вискакувати,і волати що воно теж причетне до спасіння світу від голоду.
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09.08.2022 11:28 Відповісти
Точно в південну?Не в північну?
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09.08.2022 11:26 Відповісти
Ви, хоча би наперед спитайте, хто цей товар візьме? Ато припливли, пливли, а на березі Лівану вср@лись.
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09.08.2022 11:30 Відповісти
Для піару, головне процес, а не результат.
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09.08.2022 12:09 Відповісти
"великая победа зерновая",ежедневно со всех углов,что там по пленным Азовцам? Предали и забыли? Такого конченного мудачья во власти Украина ни когда не забудет.
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09.08.2022 12:03 Відповісти
А як щодо зелених казочок про "нада дагаваріватся с Расєєй, і снять с ніх часть санкцій, а то Планєта галадаєт".
А в реалі покупець відмовився від зерна на судні, яке першим покинуло Україну.
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09.08.2022 12:51 Відповісти
 
 