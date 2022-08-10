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Новини Війна
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Рашисти шукають "гарматне м’ясо" в окупованому Маріуполі: Через смс агітують йти до армії РФ, - Андрющенко

маріуполь

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують смс з агітацією вступати до лав збройних сил окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку "Фенікс" отримали "рекламне" повідомлення про вступ до "вооруженных сил". Прихована мобілізація набирає обертів. Джерела з оточення гауляйтера Іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації - одна з умов його виживання. Буквально.

Маріупольські чоловіки. Евакуюйтесь поки є можливість. Не перетворюйте себе на гарматне м’ясо", - розповів він.

Також читайте: У Маріуполі зафіксовано перевезення окупантами систем ППО, - Андрющенко

Рашисти шукають гарматне м’ясо в окупованому Маріуполі: Через смс агітують йти до армії РФ, - Андрющенко 01

Автор: 

Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


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10.08.2022 10:30 Відповісти
Зато жонка получит 10 тысяч рублей и сможет найти себе нового хахаля
Всетаки 10 тысяч рублей это 10 тысяч рублей
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10.08.2022 10:36 Відповісти
мені здається, там уже нікого не залишилося, одні немічні пенсіонери. решта всі виїхали, хто куди зміг, або убиті.
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10.08.2022 10:56 Відповісти
Всецело поддерживаю. Чем больше колобрантов утилизирует ЗСУ тем лучше.
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10.08.2022 12:40 Відповісти
 
 