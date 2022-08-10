Рашисти шукають "гарматне м’ясо" в окупованому Маріуполі: Через смс агітують йти до армії РФ, - Андрющенко

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують смс з агітацією вступати до лав збройних сил окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора в Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку "Фенікс" отримали "рекламне" повідомлення про вступ до "вооруженных сил". Прихована мобілізація набирає обертів. Джерела з оточення гауляйтера Іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації - одна з умов його виживання. Буквально.

Маріупольські чоловіки. Евакуюйтесь поки є можливість. Не перетворюйте себе на гарматне м’ясо", - розповів він.

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