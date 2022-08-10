На Луганщині окупанти викрадають легковики та транспорт підприємств, - поліція
В окупованих населених пунктах росіяни викрадають приватні та комерційні авто.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
На Луганщині поліцейські зареєстрували 9 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами громадян та підприємств – розпочаті оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцезнаходження викраденого майна (стаття 289 Кримінального кодексу України).
У ході оперативно-розшукових заходів викрито 18 осіб, які підтримали окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях та зараз співпрацюють з ворогом. Крім того, задокументовано захоплення окупаційними військами адміністративної будівлі комунального закладу на території Гірської громади.
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Olga Boggart #514211
показати весь коментар10.08.2022 14:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль
показати весь коментар10.08.2022 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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