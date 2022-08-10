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Новини Війна
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На Луганщині окупанти викрадають легковики та транспорт підприємств, - поліція

луганщина

В окупованих населених пунктах росіяни викрадають приватні та комерційні авто.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

На Луганщині поліцейські зареєстрували 9 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами громадян та підприємств – розпочаті оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцезнаходження викраденого майна (стаття 289 Кримінального кодексу України).

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У ході оперативно-розшукових заходів викрито 18 осіб, які підтримали окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях та зараз співпрацюють з ворогом. Крім того, задокументовано захоплення окупаційними військами адміністративної будівлі комунального закладу на території Гірської громади.

армія рф (17764) окупація (6741) крадіжка (661) Луганська область (4891)


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Вони це роблять з 2014 року.
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10.08.2022 14:50 Відповісти
Булоб дивно навпаки
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10.08.2022 14:57 Відповісти
 
 