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Новости Война
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В Луганской области оккупанты похищают легковушки и транспорт предприятий, - полиция

луганщина

В оккупированных населенных пунктах россияне угоняют частные и коммерческие авто.

Об этом сообщают на странице Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

В Луганской области полицейские зарегистрировали 9 фактов незаконного завладения транспортными средствами граждан и предприятий – начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества (статья 289 Уголовного кодекса Украины).

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий разоблачены 18 человек, которые поддержали оккупационные власти на временно оккупированных территориях и сотрудничают с врагом. Кроме того, задокументирован захват оккупационных войск административного здания коммунального учреждения на территории Горной громады.

армия РФ (19613) оккупация (10188) хищение (679) Луганская область (6509)


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Вони це роблять з 2014 року.
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10.08.2022 14:50 Ответить
Булоб дивно навпаки
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10.08.2022 14:57 Ответить
 
 