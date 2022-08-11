Росія окупувала родовища України вартістю 12 трильйонів доларів, - The Washington Post
За даними The Washington Post, природні ресурси України на суму не менше 12,4 трильйонів доларів зараз знаходяться під контролем російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як зазначає видання, зараз на контрольованих Росією територіях знаходиться 63% вугільних родовищ України, 11% родовищ нафти і 33% родовищ важливих корисних копалин, враховуючи літій.
Крім того, Росія має доступ до родовищ газу, вапняку, титанової руди, урану, золота, цирконієвої руди і стронцію.
Топ коментарі
+27 Василий Воробец
показати весь коментар11.08.2022 01:29 Відповісти Посилання
+21 Олександр Дніпро
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+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар11.08.2022 01:54 Відповісти Посилання
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дорогувато нам ці "дороги" обійшлись....
Вона не вiдступить
посол Китаю в Москві Чжан ******** в інтерв'ю російському агентству ТАСС, цитує https://www.reuters.com/world/china-calls-us-main-instigator-ukraine-crisis-2022-08-10/ Reuters
"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.
"Їхня (США - ред.) кінцева мета - виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", - додав Чжан ********.
Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.
Вони ще довго протримаються у своїх Нижніх та Верхніх Мухосранськах підтираючи дупи лопухами.
На жаль.
накласти мапу вторгнення,
то вас очікує великий сюрприз.
Асфальт був Не для нас.
Зелені ж не просто так прийшли до влади.
https://twitter.com/i/status/1557308936319127552
1. Для газу треба знищити половину сіл тай доя інших родовищ...
На це поки не готова була йти Україна,..
Путіну все одно він якраз і винищив по карті ті села і міста де йому потрібно потім видобувати,..
Washington Post ятак розумію надав спутникову інформацію для того щоб світ розумів справжню мету Путіна...
Корисні копалини і ядерна зброя - дві причини, чому з рашкою ще розмовляють.
Об этом писал вождь мирового говна в.и.чЛенин задолго до Первой мировой войны...
Кажись в 29 Томе своих макулатурные сочинений... для Шариковых рабZeи...
Стадо мавзолейное...а шош такое?все Есть..и ни фига НЕТ...?😂🤣