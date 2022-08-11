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Росія окупувала родовища України вартістю 12 трильйонів доларів, - The Washington Post

За даними The Washington Post, природні ресурси України на суму не менше 12,4 трильйонів доларів зараз знаходяться під контролем російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначає видання, зараз на контрольованих Росією територіях знаходиться 63% вугільних родовищ України, 11% родовищ нафти і 33% родовищ важливих корисних копалин, враховуючи літій.

Крім того, Росія має доступ до родовищ газу, вапняку, титанової руди, урану, золота, цирконієвої руди і стронцію.

Росія окупувала родовища України вартістю 12 трильйонів доларів, - The Washington Post 01

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Автор: 

окупація (6742) родовище (177)


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Топ коментарі
+27
Тому і напали щоб пограбувати
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11.08.2022 01:29 Відповісти
+21
Якщо на мапу великого будівництва
накласти мапу вторгнення,
то вас очікує великий сюрприз.

Асфальт був Не для нас.
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11.08.2022 02:12 Відповісти
+16
але якщо б ми витрачали гроші на армію, тоді не могли будувати стільки доріг

дорогувато нам ці "дороги" обійшлись....
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11.08.2022 01:54 Відповісти
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Тому і напали щоб пограбувати
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11.08.2022 01:29 Відповісти
але якщо б ми витрачали гроші на армію, тоді не могли будувати стільки доріг

дорогувато нам ці "дороги" обійшлись....
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11.08.2022 01:54 Відповісти
щоб пограбувати треба ще багато вкласти в розробку, а вони цього не можуть і не зроблять, просто щоб не дати Україні, бо Україна стала багатшою за них і втратили б взагалі контроль.
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11.08.2022 08:03 Відповісти
рабсія - держава терорист!
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11.08.2022 01:32 Відповісти
У рашки свого добра вистачає і з ним лад не можуть навести, але все одно лізуть грабувати і убивати сусідів.
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11.08.2022 01:34 Відповісти
Грабувати легше ніж працювати. "Коефіцієнт корисної дії" вищий. Всі злодії це ледарі які в дитинстві щось безкарно поцупили.
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11.08.2022 01:45 Відповісти
Так вони і з награбованим не годні розпорядитися до пуття, все перетворюють в непотріб.
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11.08.2022 02:21 Відповісти
Ну так "легко прийшло - легко пішло".
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11.08.2022 12:59 Відповісти
Ви не забувайте, ïï ресурси йдуть в основному на Китай, я вже писала в iншому постi, а так в Украïнi достатньо сланцевого газу щоб забезпечити Европу, до цих ресурсiв добавте лiс, янтарь, продовольство...
Вона не вiдступить
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11.08.2022 05:25 Відповісти
Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій, назвав Штати "головним винуватцем" війни.

посол Китаю в Москві Чжан ******** в інтерв'ю російському агентству ТАСС, цитує https://www.reuters.com/world/china-calls-us-main-instigator-ukraine-crisis-2022-08-10/ Reuters

"Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну", - сказав посол.

"Їхня (США - ред.) кінцева мета - виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", - додав Чжан ********.

Видання зазначає, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.
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11.08.2022 07:18 Відповісти
посол китаю на мацкві, достатньо щоб не читати далі, і тим більш не цитувати.
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11.08.2022 08:12 Відповісти
Россияне ведут себя как раковые клетки - отравляют организм, содавая смертельную опасность и непрерывно размножаются, захватывая соседние здоровые ткани. Размер опухоли не имеет для нее значения, она запрограммирована только на рост.
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11.08.2022 01:35 Відповісти
замени рф-ияне на "слуги народа" и будет тоже правильно. наша страна в опасности не только от внешних врагов. к сожалению.
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11.08.2022 02:06 Відповісти
Середньовічний загарбник ресурсів
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11.08.2022 01:35 Відповісти
москва нічого свого не має! навіть своєї рабсійської республіки в складі рф, і то не має! Все, всі природні ресурси, були вкрадені москвою у подневолених народів рф! свободу народам московської імперії-орди!
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11.08.2022 01:47 Відповісти
Та якось зараз пофіг "свобода" бурятів, тувинців або дагестанців...
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11.08.2022 03:33 Відповісти
Пока кацапня не напала мы и не знали насколько наша страна богатая и насколько барыги нас *******
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11.08.2022 01:55 Відповісти
А ещё уран, марганец, мрамор и много много!
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11.08.2022 15:05 Відповісти
Взагалі-то це ще в школі вивчають. Економічна географія. В мене навіть шкільні мапи є. Колись дуже ********* розглядувати їх - знання про природні багацтва України укріплюють віру в щасливе і незалежне майбутнє країни. І тому ніякі політики з їхніми партіями ніякого впливу на мою точку зору не мають.
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12.08.2022 03:22 Відповісти
«Катастрофический обвал»: Минфин России констатировал коллапс доходов бюджета. В июле сборы НДС рухнули на 40%, нефтегазовых налогов - на 26%. "Дыра" в бюджете достигла 33% бюджета - 892 млрд рублей за месяц.
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11.08.2022 02:12 Відповісти
Це для них квіточки, поки росіяни будуть срати в дірки в туалетах на своїх задніх дворах і бухати боярку їм все до Сраки.
Вони ще довго протримаються у своїх Нижніх та Верхніх Мухосранськах підтираючи дупи лопухами.
На жаль.
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11.08.2022 07:24 Відповісти
Якщо на мапу великого будівництва
накласти мапу вторгнення,
то вас очікує великий сюрприз.

Асфальт був Не для нас.
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11.08.2022 02:12 Відповісти
Цікава версія....
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11.08.2022 02:30 Відповісти
Ой дурааак
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11.08.2022 07:25 Відповісти
Яка ж ви самокритична людина, так лаятися на себе.
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11.08.2022 07:28 Відповісти
Це так. А якщо накласти карту проданих земель на наші найдорожчі родовища газу, поклади металів, руди та інших корисних копалин - то ми побачимо хто їх купив.
Зелені ж не просто так прийшли до влади.
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11.08.2022 07:27 Відповісти
Це-вартість галочки в бюлетені 2019 року.За вартість загублених душ промовчу.
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11.08.2022 02:30 Відповісти
Піздєц. То якщо всі ці родовища продати іноземним інвесторам - то получиться по 240 000 доларів на кожного українця.
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11.08.2022 03:27 Відповісти
Саме щоб віддати всі борги у 2024 році МВФ
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11.08.2022 08:33 Відповісти
Ущемляют русскоязьічньіх,один нарот,Україну сотворил ленін і всяка різна срака-банька-помаранча,а тут просто напросто на 12 трильйонів корисних копалин.Яка банальна реальність.
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11.08.2022 03:36 Відповісти
а нам расказывают про разрушеные города и что там нечего защищать...
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11.08.2022 03:49 Відповісти
Переможе той, хто готовий воювати. Воювати до перемоги. І це ми - українці! Юрій Луценко https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #луценко https://twitter.com/hashtag/%D1%8E%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #юрійлуценко https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94?src=hashtag_click #війнатриває https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8?src=hashtag_click #перемогазанами

https://twitter.com/i/status/1557308936319127552
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11.08.2022 03:59 Відповісти
крадій на крадійові сидить при владі, жоден не думає про тих хто живе на цій землі, хто працює створюючи блага цівілізації, забезпечує харчами... забули про честь та совість...
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11.08.2022 06:04 Відповісти
Вони лізуть у власть щоб красти а не щоб думати про людей.
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11.08.2022 08:36 Відповісти
Люди самі мають думати про себе і про майбутнє своїх дітей, тому і вибирати собі владу теж мають головою, а не серцем чи шлунком.
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12.08.2022 03:42 Відповісти
А скільки родовищ було в руках кацапських олігархів до війни....
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11.08.2022 08:32 Відповісти
Ось для чого і росія вбиває українців... А лохи думають, що через те, що росіяни хочуть лише руського міру.. Ні... хочуть вони багатства українців, та задоволення своєї патологічної потреби задовольняти потяг до вбивств та садизму...
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11.08.2022 08:42 Відповісти
А це в нас було? А де ж були ми?
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11.08.2022 08:55 Відповісти
все було прихватизовано, в тому числі й путловськими олігархами
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11.08.2022 09:41 Відповісти
Честнот нікого не захищаю але ці родовища є, вони в основному не розроблялись,..
1. Для газу треба знищити половину сіл тай доя інших родовищ...
На це поки не готова була йти Україна,..
Путіну все одно він якраз і винищив по карті ті села і міста де йому потрібно потім видобувати,..
Washington Post ятак розумію надав спутникову інформацію для того щоб світ розумів справжню мету Путіна...
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12.08.2022 02:14 Відповісти
Це стратегія рашки од віків. Не така вже й програшна. Нехай мізки напружує Захід, а матеріальні ресурси будуть контролювати русскіе. Куди ж Захід без сировини? Доведеться домовлятись.
Корисні копалини і ядерна зброя - дві причини, чому з рашкою ще розмовляють.
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11.08.2022 10:05 Відповісти
Та які ресурси, які трильйони, який південь, який Маріуполь? Українці мають радіти наявності в них деокупованого київського бетонного непотребу і дуп зелених !!! Дякуємо залежному залужному за геніальну стратегію оборони країни! Здати все стратегічно надважливе і дороге - захистити непотріб! Ура таварісчі!
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11.08.2022 10:10 Відповісти
РабZeя самая нищая и голозадая страна Мира...
Об этом писал вождь мирового говна в.и.чЛенин задолго до Первой мировой войны...
Кажись в 29 Томе своих макулатурные сочинений... для Шариковых рабZeи...
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11.08.2022 10:30 Відповісти
ВВП одного штата Калифорния больше всей необъятной рабZеи в полтора раза ...Причем в Калифорнии нет якутских алмазов нефти и газов...и даже угля...с непроходимыми лесами в в Тайге...
Стадо мавзолейное...а шош такое?все Есть..и ни фига НЕТ...?😂🤣
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11.08.2022 10:39 Відповісти
Ви скромно промовчали, що в Каліфорнії є кремній, нєпрілічно багато крємнія.... 😂
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11.08.2022 11:11 Відповісти
А как вам 305 лауреатов Нобелевской премии против 28? Догадались у кого 28 и каждый третий не поэт так писатель по целину!
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11.08.2022 15:11 Відповісти
 
 