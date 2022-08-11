Росія окупувала родовища України вартістю 12 трильйонів доларів, - The Washington Post

За даними The Washington Post, природні ресурси України на суму не менше 12,4 трильйонів доларів зараз знаходяться під контролем російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як зазначає видання, зараз на контрольованих Росією територіях знаходиться 63% вугільних родовищ України, 11% родовищ нафти і 33% родовищ важливих корисних копалин, враховуючи літій.

Крім того, Росія має доступ до родовищ газу, вапняку, титанової руди, урану, золота, цирконієвої руди і стронцію.

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