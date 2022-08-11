Росія відновила транзит нафти через Україну, - Reuters

Росія відновила транзит нафти південною частиною нафтопроводу "Дружба" через територію України до Словаччини та Угорщини.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву угорської компанії MOL, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання зазначає, що транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" відновився в середу, 10 серпня, і нафта вже надходить до Словаччини. До Угорщини експорт російської нафти має відновитись у четвер.

Водночас в MOL зазначили, що Росія не планує відновлювати експорт нафти до Чехії.

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Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, стало відомо, що Росія призупинила експорт нафти південною частиною нафтопроводу "Дружба", через яку нафту отримують Угорщина, Словаччина та Чехія.

Зупинку транспортування нафти в російській компанії пояснювали нібито проблемою з оплатою за транзит у банку через набрання чинності сьомим пакетом санкцій.

Після зупинки Угорщина та Словаччина запропонували сплатити транзит нафти нафтопроводом через Україну замість Росії.

10 серпня Угорська MOL та словацька Slovnaft сплатили збори за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну замість Росії.

Санкції проти російської нафти передбачені шостим пакетом. Але ембарго ще не набуло чинності, і воно не стосується країн, які не мають виходу до моря та імпортують російську нафту через південну гілку трубопроводу "Дружба" (Угорщина, Словаччина, Чехія).

Укртранснафта та Транснафта мають десятирічний контракт на транспортування нафти, який діє до 1 січня 2030 року.