УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11173 відвідувача онлайн
Новини
4 397 16

Росія відновила транзит нафти через Україну, - Reuters

транзит,дружба,нафта,нафтопровід

Росія відновила транзит нафти південною частиною нафтопроводу "Дружба" через територію України до Словаччини та Угорщини.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву угорської компанії MOL, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання зазначає, що транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" відновився в середу, 10 серпня, і нафта вже надходить до Словаччини. До Угорщини експорт російської нафти має відновитись у четвер.

Водночас в MOL зазначили, що Росія не планує відновлювати експорт нафти до Чехії.

Також читайте: Росія знайшла новий спосіб обходити санкції щодо нафти, – Bloomberg

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, стало відомо, що Росія призупинила експорт нафти південною частиною нафтопроводу "Дружба", через яку нафту отримують Угорщина, Словаччина та Чехія.

Зупинку транспортування нафти в російській компанії пояснювали нібито проблемою з оплатою за транзит у банку через набрання чинності сьомим пакетом санкцій.

Після зупинки Угорщина та Словаччина запропонували сплатити транзит нафти нафтопроводом через Україну замість Росії.

10 серпня Угорська MOL та словацька Slovnaft сплатили збори за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну замість Росії.

Санкції проти російської нафти передбачені шостим пакетом. Але ембарго ще не набуло чинності, і воно не стосується країн, які не мають виходу до моря та імпортують російську нафту через південну гілку трубопроводу "Дружба" (Угорщина, Словаччина, Чехія).

Укртранснафта та Транснафта мають десятирічний контракт на транспортування нафти, який діє до 1 січня 2030 року.

Автор: 

Угорщина (2336) нафта (5587) росія (65949) Словаччина (1113) транзит (787) Укртранснафта (331) нафтопровід (366) Транснафта (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Не для України,а для ЄС!
Тупим треба знати,що підриваючи нафто і газогони до ЄС НА ТЕРИТОРІЇ України ми підриваємо будь - яку допомогу від ЄС!
показати весь коментар
11.08.2022 09:06 Відповісти
+6
Ми хочемо, щоб німці відмовились від нафти, але самі то цей нафтопровід не підриважмо, бо він важливий для України. Якийсь аабсурд виходить.
показати весь коментар
11.08.2022 09:00 Відповісти
+2
кому война а кому мать родная
показати весь коментар
11.08.2022 09:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
орбан задрочил куйло по телефону......- не бросай имперских братишек.....
показати весь коментар
11.08.2022 08:59 Відповісти
Ми хочемо, щоб німці відмовились від нафти, але самі то цей нафтопровід не підриважмо, бо він важливий для України. Якийсь аабсурд виходить.
показати весь коментар
11.08.2022 09:00 Відповісти
Не для України,а для ЄС!
Тупим треба знати,що підриваючи нафто і газогони до ЄС НА ТЕРИТОРІЇ України ми підриваємо будь - яку допомогу від ЄС!
показати весь коментар
11.08.2022 09:06 Відповісти
Німці і інші, від нафти поки що точно не відмовляться. Ми тоді, не маємо ні до кого притензій виставляти.
показати весь коментар
11.08.2022 09:17 Відповісти
от и я про это. Так беси когда гонят на ЕС что мол такие-сякие не хотя отказаться от российских нефти и газа.
а сами...
показати весь коментар
11.08.2022 09:49 Відповісти
Мовби війна- це не абсурд.
показати весь коментар
11.08.2022 09:07 Відповісти
Ми транзитна краіна
показати весь коментар
11.08.2022 09:09 Відповісти
Цим все сказано: "Укртранснафта та Транснафта мають десятирічний контракт на транспортування нафти, який діє до 1 січня 2030 року"
показати весь коментар
11.08.2022 09:11 Відповісти
кому война а кому мать родная
показати весь коментар
11.08.2022 09:21 Відповісти
Закликаємо весь світ не купувати кацапські енергоносії, і в той самий час самі транзитуємо їхні нафту і газ! Якийсь дурний сон. Хіба це не подвійні стандарти? Хіба ми самі не спонсоруємо тероризм?
показати весь коментар
11.08.2022 09:21 Відповісти
да, только вывод такой что мы не имеем права критиковать за то же самое Германию или Венгрию.
показати весь коментар
11.08.2022 09:50 Відповісти
Якщо станеться сухопутний напад рашистів з території рб, то нафтопровід Дружба, що тягне саої нитки від білоруського Мозиря, може і постраждати.
показати весь коментар
11.08.2022 09:29 Відповісти
А хіба не було сухопутного нападу рашистів з території рб 24 лютого?
показати весь коментар
11.08.2022 09:32 Відповісти
"Война войной, а обед по расписанию"(с)
показати весь коментар
11.08.2022 09:53 Відповісти
Цікаві люди,хочемо що б Словаччина передала нам літаки після 1го вересня,а за це ми їм перекриємо нафту,яку їй другими шляхами поставляти тяжко.
показати весь коментар
11.08.2022 13:30 Відповісти
Сигнал від України Угорщині, щоб не тявкали.
показати весь коментар
14.08.2022 14:14 Відповісти
 
 