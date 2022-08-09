Росія каже, що Україна зупинила транзит нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії

Російська компанія "Транснафта" заявляє, що Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Раніше "Транснафта" не заплатила за транспортування - каже, що через санкції ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"АО "Укртранснафта" зупинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 04.08.2022 у зв’язку з відсутністю надходження грошових коштів за вказані послуги", - йдеться у повідомленні.

Росіяни твердять, що не можуть сплатити транзит через санкції Євросоюзу. Вони кажуть, що перевели платіж за транспортні послуги, але кошти повернулися на рахунок.

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Нагадаємо, договір про транспортування нафти "Укртранснафта" та "Транснафта" подовжили в грудні 2019 року до 1 січня 2030 року.

Нафтопровід "Дружба" поділяється на північну та південну гілки. Північна гілка проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини, а південна через Україну - до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.

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