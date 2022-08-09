Росія каже, що Україна зупинила транзит нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії
Російська компанія "Транснафта" заявляє, що Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Раніше "Транснафта" не заплатила за транспортування - каже, що через санкції ЄС.
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"АО "Укртранснафта" зупинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 04.08.2022 у зв’язку з відсутністю надходження грошових коштів за вказані послуги", - йдеться у повідомленні.
Росіяни твердять, що не можуть сплатити транзит через санкції Євросоюзу. Вони кажуть, що перевели платіж за транспортні послуги, але кошти повернулися на рахунок.
Нагадаємо, договір про транспортування нафти "Укртранснафта" та "Транснафта" подовжили в грудні 2019 року до 1 січня 2030 року.
Нафтопровід "Дружба" поділяється на північну та південну гілки. Північна гілка проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини, а південна через Україну - до Словаччини, Чехії та Угорщини.
Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.
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Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому нахер не потрібна
Жду таких же действий по газопроводу !!!
Йому я по іпалу двигну в лічку,
мадяри -- криси ,**** ,твою мать,
Так Швейкові казав сапер Водичка.
гарний повод, щоб перекрити цю трубу.