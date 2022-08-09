УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11108 відвідувачів онлайн
Новини
11 845 44

Росія каже, що Україна зупинила транзит нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії

дружба,нафтопровід

Російська компанія "Транснафта" заявляє, що Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Раніше "Транснафта" не заплатила за транспортування - каже, що через санкції ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"АО "Укртранснафта" зупинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 04.08.2022 у зв’язку з відсутністю надходження грошових коштів за вказані послуги", - йдеться у повідомленні.

Росіяни твердять, що не можуть сплатити транзит через санкції Євросоюзу. Вони кажуть, що перевели платіж за транспортні послуги, але кошти повернулися на рахунок.

Читайте: Росія знайшла новий спосіб обходити санкції щодо нафти, – Bloomberg

Нагадаємо, договір про транспортування нафти "Укртранснафта" та "Транснафта" подовжили в грудні 2019 року до 1 січня 2030 року.

Нафтопровід "Дружба" поділяється на північну та південну гілки. Північна гілка проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини, а південна через Україну - до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.

Також читайте: Сенатори США пропонують ввести санкції стосовно продажу російської нафти та газу Китаю, - Bloomberg

Автор: 

Угорщина (2336) нафта (5583) Словаччина (1113) транзит (787) Укртранснафта (331) Чехія (1650) нафтопровід (366) Транснафта (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
допиз*дівся Орбан.....
показати весь коментар
09.08.2022 14:34
+21
Срати на кацапів і на те що вони кажуть.
показати весь коментар
09.08.2022 14:38
+21
каспія не оплатила вартість прокачки? то які можуть бути розмови про транспортування. А причини вже нікого не цікавлять: санкції там, чи не санкції; санкції для того і вводились, щоб лапті не могли платити.

Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому нахер не потрібна
показати весь коментар
09.08.2022 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
допиз*дівся Орбан.....
показати весь коментар
09.08.2022 14:34 Відповісти
Не тока дотрынделся, но и доплавался, шо чуть не утонул (яхта перевернулась) . Та лайно не топиться...
показати весь коментар
09.08.2022 15:13 Відповісти
лучше бы он, мудак, утонул =) Скоро он сильно пожалеет что его спас какой-то недалекий журналюга)
показати весь коментар
09.08.2022 15:43 Відповісти
Орбан взвоет сейчас. Вы что творите?
показати весь коментар
09.08.2022 14:36 Відповісти
Так пускай Орбас со своими вЯликими ******** из бюджета Мадьярии заплатит. Но деньги вперёд!
показати весь коментар
09.08.2022 14:46 Відповісти
пусть хоть чардаш станцует с выходом, - Орбану ****** приснился =)
показати весь коментар
09.08.2022 15:44 Відповісти
Ну да, а каазлабад с ними расчитается деревянными.
показати весь коментар
09.08.2022 18:44 Відповісти
Странна війна.
показати весь коментар
09.08.2022 14:48 Відповісти
А ми тут причому? Нема грошей - нема нафти.
показати весь коментар
09.08.2022 15:06 Відповісти
ага і самі на себе напали
показати весь коментар
09.08.2022 14:37 Відповісти
Срати на кацапів і на те що вони кажуть.
показати весь коментар
09.08.2022 14:38 Відповісти
Яка сумна новина
показати весь коментар
09.08.2022 14:39 Відповісти
Интересно Нацисты с дидами тоже гоняли нефть и газ во времена второй мировой?
показати весь коментар
09.08.2022 14:40 Відповісти
ты бы ещё средние века вспомнил, это поставки по контрактам другим странам, которые нужно выполнять дабы не попасть под штрафные санкции. Ты живешь не в 18 веке, все воюющие страны имеют торговые контакты так или иначе, удивительно, что для тебя это новость.
показати весь коментар
09.08.2022 14:53 Відповісти
А ти про таку штуку як "форс мажор" чув? Так ось війна і є непереборним фактором, який дозволяє уникнути штрафних санкцій.
показати весь коментар
09.08.2022 14:55 Відповісти
То есть по факту нету никакой войны, я правильно твою логику понимаю? Кацапы нам города и села стирают с лица земли, а мы им помогаем денюжку зарабатывать на продаже энергоносителей за деньги с которых они штампуют оружие. Это какой-то позор... А еще эта история с зерном, от которого чурбаны уже носом крутят, а санкции с кацапов по тихоньку снимаю, в авио-секторе, боятся партнеры наши шо гражданские *********** будут гибнуть в авитрощах, а тут радоваться нужно каждой разбитой гражданской птичке.
показати весь коментар
09.08.2022 15:19 Відповісти
Нет проблем. Мы выполняем все международные контракты. Есть одна мелочь. В тех контракрах предусмотрена оплата за услуги. Нет денег, нет услуги, все по контракту..
показати весь коментар
09.08.2022 15:20 Відповісти
каспія не оплатила вартість прокачки? то які можуть бути розмови про транспортування. А причини вже нікого не цікавлять: санкції там, чи не санкції; санкції для того і вводились, щоб лапті не могли платити.

Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому нахер не потрібна
показати весь коментар
09.08.2022 14:40 Відповісти
Москалі охерєвші, мало що ми транспортуємо нафту під час війни, так тепер хочуть щоб ми це робили безкоштовно?
показати весь коментар
09.08.2022 14:41 Відповісти
Чехи ждут
показати весь коментар
09.08.2022 14:41 Відповісти
на чеських заправках паливо почало дешевшати вже більш як тиждень тому. скоріш за все, поставки кацапської нафти вже невпливають на ринок
показати весь коментар
09.08.2022 15:32 Відповісти
Кому война, а кому транзит и зерно по расписанию.
показати весь коментар
09.08.2022 14:42 Відповісти
Нехай тепер оту нафту закачують собі в голову, або ще кудись!
показати весь коментар
09.08.2022 14:44 Відповісти
Поменше слухати, що кажуть рашинські недоумки.
показати весь коментар
09.08.2022 14:45 Відповісти
Кровь не нефть - она бесплатная?
показати весь коментар
09.08.2022 14:46 Відповісти
Газова турбіна номер 2. Хотіли б - сплатили б.
показати весь коментар
09.08.2022 14:48 Відповісти
Орбан аж з човна випав... ледь не втопився...
показати весь коментар
09.08.2022 14:54 Відповісти
А жаль.
показати весь коментар
09.08.2022 15:13 Відповісти
Цікаво - а "укртранснафта" заздалегідь повідомляла Чехіі та Словатчині,що лаптєрилі не платять за транзит і вона вимушена буде зупинити його,через НЕПРЛАТІЖИ?
показати весь коментар
09.08.2022 14:57 Відповісти
Чемодан бабла и могут грести вёслами до Одессы - встретим, примем, оприходуем.
показати весь коментар
09.08.2022 14:58 Відповісти
Украина помогает оккупанту продавать нефть. Зачем. Ради денег?
показати весь коментар
09.08.2022 14:59 Відповісти
стандартна схема коли москалі зробили якусь х@йню а звинувачують у цьому інших
показати весь коментар
09.08.2022 15:04 Відповісти
Хочу подивитися на пику Орбана, якому тільки що всунули здорового пісюна в дупу.
показати весь коментар
09.08.2022 15:05 Відповісти
А попереджала Лана Орбана-все може статись...ну, там засувка поломиться чи ще щось. Так не доходить до довбана...
показати весь коментар
09.08.2022 15:16 Відповісти
от і добре, якщо це насправді так.
показати весь коментар
09.08.2022 15:35 Відповісти
УКРАИНА ГОВОРИТ-россия иди *****.................................................................
показати весь коментар
09.08.2022 15:36 Відповісти
Ну шо, мадяри, скидайте штани та ставайте раком - Оркбан буде вам тепло робити
показати весь коментар
09.08.2022 15:37 Відповісти
Ахх какая сладкая новость !!!
Жду таких же действий по газопроводу !!!
показати весь коментар
09.08.2022 16:20 Відповісти
Ти не хвилюйся, хочу я сказать,
Йому я по іпалу двигну в лічку,
мадяри -- криси ,**** ,твою мать,
Так Швейкові казав сапер Водичка.
показати весь коментар
09.08.2022 18:24 Відповісти
Ну якщо зупинила - то вже й відновлювати нема чого!

гарний повод, щоб перекрити цю трубу.
показати весь коментар
09.08.2022 18:40 Відповісти
якщо наша влада зараз відновить транспортування - то прошу її офіційно вважати ПРЄДАТЄЛЯМИ
показати весь коментар
09.08.2022 18:42 Відповісти
Мы обеспокоены....
показати весь коментар
09.08.2022 19:50 Відповісти
 
 