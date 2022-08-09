Россия говорит, что Украина остановила транзит нефти в Венгрию, Словакию и Чехию

Российская компания "Транснефть" заявляет, что Украина остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее "Транснефть" не заплатила за транспортировку - говорит, что из-за санкций ЕС.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

"АО "Укртранснафта" остановило предоставление услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги", - говорится в сообщении.

Россияне утверждают, что не могут уплатить транзит из-за санкций Евросоюза. Они говорят, что перевели платеж за транспортные услуги, но деньги вернулись на счет.

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Напомним, договор о транспортировке нефти "Укртранснефть" и "Транснефть" продлили в декабре 2019 года до 1 января 2030 года.

Нефтепровод "Дружба" делится на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная через Украину – в Словакию, Чехию и Венгрию.

Контракт между "Укртранснефтью" и "Транснефтью" заключен 16 ноября 2004 года. Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти. Ставка тарифа по нему определяется дополнительными соглашениями.

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