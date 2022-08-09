РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9693 посетителя онлайн
Новости
11 845 44

Россия говорит, что Украина остановила транзит нефти в Венгрию, Словакию и Чехию

дружба,нафтопровід

Российская компания "Транснефть" заявляет, что Украина остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба". Ранее "Транснефть" не заплатила за транспортировку - говорит, что из-за санкций ЕС.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

"АО "Укртранснафта" остановило предоставление услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 04.08.2022 в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги", - говорится в сообщении.

Россияне утверждают, что не могут уплатить транзит из-за санкций Евросоюза. Они говорят, что перевели платеж за транспортные услуги, но деньги вернулись на счет.

Смотрите также: Орбан чуть не утонул в Хорватии: его лодка перевернулась. ФОТО

Напомним, договор о транспортировке нефти "Укртранснефть" и "Транснефть" продлили в декабре 2019 года до 1 января 2030 года.

Нефтепровод "Дружба" делится на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная через Украину – в Словакию, Чехию и Венгрию.

Контракт между "Укртранснефтью" и "Транснефтью" заключен 16 ноября 2004 года. Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти. Ставка тарифа по нему определяется дополнительными соглашениями.

Также читайте: Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть

Венгрия (2001) нефть (1930) Словакия (990) транзит (568) Укртранснафта (73) Чехия (1738) нефтепровод (110) Транснефть (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
допиз*дівся Орбан.....
показать весь комментарий
09.08.2022 14:34
+21
Срати на кацапів і на те що вони кажуть.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:38
+21
каспія не оплатила вартість прокачки? то які можуть бути розмови про транспортування. А причини вже нікого не цікавлять: санкції там, чи не санкції; санкції для того і вводились, щоб лапті не могли платити.

Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому нахер не потрібна
показать весь комментарий
09.08.2022 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
допиз*дівся Орбан.....
показать весь комментарий
09.08.2022 14:34 Ответить
Не тока дотрынделся, но и доплавался, шо чуть не утонул (яхта перевернулась) . Та лайно не топиться...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:13 Ответить
лучше бы он, мудак, утонул =) Скоро он сильно пожалеет что его спас какой-то недалекий журналюга)
показать весь комментарий
09.08.2022 15:43 Ответить
Орбан взвоет сейчас. Вы что творите?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:36 Ответить
Так пускай Орбас со своими вЯликими ******** из бюджета Мадьярии заплатит. Но деньги вперёд!
показать весь комментарий
09.08.2022 14:46 Ответить
пусть хоть чардаш станцует с выходом, - Орбану ****** приснился =)
показать весь комментарий
09.08.2022 15:44 Ответить
Ну да, а каазлабад с ними расчитается деревянными.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:44 Ответить
Странна війна.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:48 Ответить
А ми тут причому? Нема грошей - нема нафти.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:06 Ответить
ага і самі на себе напали
показать весь комментарий
09.08.2022 14:37 Ответить
Срати на кацапів і на те що вони кажуть.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:38 Ответить
Яка сумна новина
показать весь комментарий
09.08.2022 14:39 Ответить
Интересно Нацисты с дидами тоже гоняли нефть и газ во времена второй мировой?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:40 Ответить
ты бы ещё средние века вспомнил, это поставки по контрактам другим странам, которые нужно выполнять дабы не попасть под штрафные санкции. Ты живешь не в 18 веке, все воюющие страны имеют торговые контакты так или иначе, удивительно, что для тебя это новость.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:53 Ответить
А ти про таку штуку як "форс мажор" чув? Так ось війна і є непереборним фактором, який дозволяє уникнути штрафних санкцій.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:55 Ответить
То есть по факту нету никакой войны, я правильно твою логику понимаю? Кацапы нам города и села стирают с лица земли, а мы им помогаем денюжку зарабатывать на продаже энергоносителей за деньги с которых они штампуют оружие. Это какой-то позор... А еще эта история с зерном, от которого чурбаны уже носом крутят, а санкции с кацапов по тихоньку снимаю, в авио-секторе, боятся партнеры наши шо гражданские *********** будут гибнуть в авитрощах, а тут радоваться нужно каждой разбитой гражданской птичке.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:19 Ответить
Нет проблем. Мы выполняем все международные контракты. Есть одна мелочь. В тех контракрах предусмотрена оплата за услуги. Нет денег, нет услуги, все по контракту..
показать весь комментарий
09.08.2022 15:20 Ответить
каспія не оплатила вартість прокачки? то які можуть бути розмови про транспортування. А причини вже нікого не цікавлять: санкції там, чи не санкції; санкції для того і вводились, щоб лапті не могли платити.

Якби касапи не розбомбили Кременчугський НПЗ - могли би заплатити бартером нафтою. А так - їхня нафта нікому нахер не потрібна
показать весь комментарий
09.08.2022 14:40 Ответить
Москалі охерєвші, мало що ми транспортуємо нафту під час війни, так тепер хочуть щоб ми це робили безкоштовно?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:41 Ответить
Чехи ждут
показать весь комментарий
09.08.2022 14:41 Ответить
на чеських заправках паливо почало дешевшати вже більш як тиждень тому. скоріш за все, поставки кацапської нафти вже невпливають на ринок
показать весь комментарий
09.08.2022 15:32 Ответить
Кому война, а кому транзит и зерно по расписанию.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:42 Ответить
Нехай тепер оту нафту закачують собі в голову, або ще кудись!
показать весь комментарий
09.08.2022 14:44 Ответить
Поменше слухати, що кажуть рашинські недоумки.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:45 Ответить
Кровь не нефть - она бесплатная?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:46 Ответить
Газова турбіна номер 2. Хотіли б - сплатили б.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:48 Ответить
Орбан аж з човна випав... ледь не втопився...
показать весь комментарий
09.08.2022 14:54 Ответить
А жаль.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:13 Ответить
Цікаво - а "укртранснафта" заздалегідь повідомляла Чехіі та Словатчині,що лаптєрилі не платять за транзит і вона вимушена буде зупинити його,через НЕПРЛАТІЖИ?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:57 Ответить
Чемодан бабла и могут грести вёслами до Одессы - встретим, примем, оприходуем.
показать весь комментарий
09.08.2022 14:58 Ответить
Украина помогает оккупанту продавать нефть. Зачем. Ради денег?
показать весь комментарий
09.08.2022 14:59 Ответить
стандартна схема коли москалі зробили якусь х@йню а звинувачують у цьому інших
показать весь комментарий
09.08.2022 15:04 Ответить
Хочу подивитися на пику Орбана, якому тільки що всунули здорового пісюна в дупу.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:05 Ответить
А попереджала Лана Орбана-все може статись...ну, там засувка поломиться чи ще щось. Так не доходить до довбана...
показать весь комментарий
09.08.2022 15:16 Ответить
от і добре, якщо це насправді так.
показать весь комментарий
09.08.2022 15:35 Ответить
УКРАИНА ГОВОРИТ-россия иди *****.................................................................
показать весь комментарий
09.08.2022 15:36 Ответить
Ну шо, мадяри, скидайте штани та ставайте раком - Оркбан буде вам тепло робити
показать весь комментарий
09.08.2022 15:37 Ответить
Ахх какая сладкая новость !!!
Жду таких же действий по газопроводу !!!
показать весь комментарий
09.08.2022 16:20 Ответить
Ти не хвилюйся, хочу я сказать,
Йому я по іпалу двигну в лічку,
мадяри -- криси ,**** ,твою мать,
Так Швейкові казав сапер Водичка.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:24 Ответить
Ну якщо зупинила - то вже й відновлювати нема чого!

гарний повод, щоб перекрити цю трубу.
показать весь комментарий
09.08.2022 18:40 Ответить
якщо наша влада зараз відновить транспортування - то прошу її офіційно вважати ПРЄДАТЄЛЯМИ
показать весь комментарий
09.08.2022 18:42 Ответить
Мы обеспокоены....
показать весь комментарий
09.08.2022 19:50 Ответить
 
 